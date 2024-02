I Colloquia di Foqus, parte il 20 febbraio il ciclo di incontri ai Quartieri Spagnoli: ecco il programma

Una preziosa opportunità per approfondire le sfide e le grandi questioni che stanno segnando il mondo contemporaneo e condizionando il nostro presente. Un ciclo di incontri animati da personalità del mondo economico, religioso, filosofico, politico, della salute, della comunicazione, del lavoro.

Otto personaggi ed esperti, espressione di culture differenti, sul palco della Corte di FOQUS, metteranno a confronto le loro opinioni, moderati da una mediatrice del dibattito. Dialogheranno offrendo ognuno una propria prospettiva sui temi più attuali: la politica internazionale, il ruolo delle religioni, le molte transizioni che stiamo attraversando, le contraddizioni o le trasformazioni che stanno portando con sè l’intelligenza artificiale, la nuova organizzazione del lavoro, la questione ambientale.

Nascono con queste premesse “I Colloquia di FOQUS. Riflessioni sul nostro tempo”, il ciclo di incontri, che partirà il 20 febbraio, organizzato per la seconda volta dalla Fondazione Quartieri Spagnoli, che vuole contribuire a trovare chiavi di lettura innovative e più informate sulle grandi trasformazioni a cui stiamo assistendo.

Quattro i temi emblematici scelti per questa seconda edizione dei COLLOQUIA di FOQUS. Si snoderanno in quattro dialoghi, affidati ognuno al confronto tra due personalità di spicco che hanno segnato il dibattito nazionale e internazionale.

1. La profonda trasformazione dei concetti di leadership e governance nelle organizzazioni e nelle strategie della salute, con il colloquio tra lo statunitense Donato James Tramuto e il Direttore di Radiologia e Oncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, Paolo Muto (20 febbraio ore 17.30).

2. La complessa dialettica tra teologia, politica e masse nel perenne confronto tra Oriente e Occidente, con il colloquio tra i teologi Don Salvatore Giuliano e l’Imam di Milano Yahya Sergio Yahe Pallavicini (27 febbraio ore 17.30).

3. Il ruolo della filosofia nell’analisi delle contraddizioni e le crisi che condizionano il presente, con il colloquio tra il filosofo Sebastiano Maffettone e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (19 marzo ore 17.30).

4. Su come definiamo oggi il Lavoro e le molte culture che ridisegnano l’idea di lavoro. Un dialogo tra la saggista Annamaria Testa e il sociologo Vincenzo Moretti (9 aprile ore 18.30)

Gli incontri si svolgeranno presso la suggestiva Corte dell’Arte, nel cuore della Fondazione FOQUS, e sono aperti alla partecipazione di cittadini, studiosi e studenti desiderosi di approfondire le sfide del nostro tempo.

I relatori dei COLLOQUIA

– Donato James Tramuto: ex CEO di Tivity Health Inc. e speaker internazionale, noto per il suo impegno verso il cambiamento sociale e il miglioramento delle pratiche di leadership.

– Paolo Muto: Direttore di Radiologia e Oncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli

– Sebastiano Maffettone: professore di Filosofia politica all’Università Luiss di Roma, esperto di John Rawls e autore di numerose pubblicazioni.

– Gaetano Manfredi: Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, ex Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

– Yahya Sergio Yahe Pallavicini: Vice Presidente e imam della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana.

– Don Salvatore Giuliano: teologo e Parroco della Chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli

– Annamaria Testa: esperta di comunicazione e creatività, saggista e docente universitario

– Vincenzo Moretti: sociologo, narratore e fondatore del movimento “Il Lavoro Ben Fatto”

Il programma dei COLLOQUIA

– 20 febbraio 2024, ore 17.30: Donato James Tramuto dialoga con Paolo Muto sul tema “Leadership e governo delle relazioni nei sistemi organizzativi ed economici” (“LEADERSHIP PER CHI?”).

– 27 febbraio 2024, ore 17.30 Yahya Sergio Yahe Pallavicini dialoga con don Salvatore Giuliano sul tema “Cristianesimo e Islam tra servizio a Dio e gestione del potere” (“TEOLOGIA E CONFLITTO”).

– 19 marzo 2024, ore 17.30: Sebastiano Maffettone dialoga con Gaetano Manfredi sul tema “La filosofia e le tensioni dialettiche che stanno condizionando la realtà” (“LO SPIRITO DEL TEMPO PRESENTE”)

– 9 aprile 2024 ore 18.30: Annamaria Testa dialoga con Vincenzo Moretti. Dal linguaggio che usiamo capiamo quale cultura del lavoro abbiamo scelto (“PAROLE AL LAVORO”).