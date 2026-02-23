I consumatori italiani confermano l’importanza della frutta nella dieta e premiano qualità, sostenibilità e origine europea

Sono stati oltre 3mila (3.467) gli italiani iscritti al concorso di Enjoy Dolce Frutta. La campagna europea della OP Melodia che valorizza la frutta fresca made in UE, ha messo in palio un simpatico zainetto portapranzo griffato Enjoy Dolce Frutta.

La partecipazione, gratuita, era condizionata a un piccolo sondaggio sul consumo di frutta fresca e sulla percezione che i consumatori hanno delle produzioni europee. Un modo per comprendere le abitudini e l’orientamento del target e realizzare azioni ancora più incisive volte a migliorare la qualità dell’alimentazione della platea interessata dal progetto.

I risultati hanno evidenziato una crescente attenzione verso qualità, sostenibilità e tracciabilità, elementi che guidano sempre più le scelte d’acquisto.

Consumo quotidiano e criteri di scelta

La maggior parte degli intervistati consuma frutta almeno una volta al giorno, con il 35,9% che la introduce quotidianamente nella propria dieta e il 26,2% che la consuma più volte al giorno. La stagionalità (83,1%) e la provenienza locale (49,9%) risultano i fattori più influenti nella scelta, seguiti dal gusto (47,9%) e dal prezzo (36,3%).

Sostenibilità e disponibilità a pagare di più

La sostenibilità emerge come un criterio decisivo: il 49% ritiene estremamente importante che la frutta sia prodotta in modo responsabile, mentre il 36,7% è disposto a pagare anche oltre il 30% in più per prodotti che rispettano criteri ambientali e sociali.

Gli ostacoli al consumo

Tra le principali barriere al consumo di frutta si segnalano la difficoltà nel trovare prodotti di buona qualità (52,3%), il prezzo elevato (44,8%) e le preoccupazioni legate ai pesticidi (38,4%).

La percezione dell’ortofrutta italiana ed europea

I consumatori esprimono una valutazione fortemente positiva nei confronti dei prodotti ortofrutticoli italiani ed europei. La maggioranza li considera superiori rispetto a quelli di altri Paesi per qualità, sicurezza alimentare, tracciabilità e gusto. L’ortofrutta europea viene percepita come più affidabile e prodotta secondo standard rigorosi, con un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale. Le opinioni meno favorevoli restano marginali, mentre una parte degli intervistati dichiara di non avere informazioni sufficienti per esprimere un giudizio, segnale dell’importanza di continuare a comunicare in modo trasparente il valore delle produzioni europee.

L’impatto del programma “La Dolce Frutta From Europe”

Il programma ha contribuito in modo significativo a rafforzare la fiducia dei consumatori: il 38,1% dichiara che ha influito molto sulle proprie scelte, mentre un ulteriore 9,9% afferma che ha contribuito moltissimo.

Enjoy Dolce Frutta è una campagna europea ideata per valorizzare la frutta fresca made in UE, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie, uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli.

La campagna Enjoy Dolce Frutta risponde al topic AGRIP-SIMPLE-2023IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES dell’Invito a presentare proposte 2023 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Sotto questo Topic, sono finanziate campagne che promuovono pratiche alimentari sane, che evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta bilanciata.

OP Melodia è una delle principali organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, OP Melodia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

https://www.enjoydolcefrutta.eu/

https://www.facebook.com/enjoydolcefrutta

https://www.instagram.com/enjoydolcefrutta/