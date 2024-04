I corpi degli operatori umanitari uccisi portati fuori da Gaza

I volontari dell’Ong WCK morti in un bombardamento israeliano

Gaza, 3 apr. (askanews) – I corpi dei sei operatori umanitari stranieri di World Central Kitchen uccisi, assieme a un collega palestinese, in un attacco israeliano a Gaza, sono stati trasferiti fuori dal territorio palestines. I sei cadaveri sono stati portati fuori dal territorio palestinese attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. Israele sta affrontando una ondata d’indignazione internazionale per la loro morte avvenuta lunedì nell’attacco israeliano che il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha definito “inconcepibile” e “un risultato inevitabile del modo in cui viene condotta la guerra”.