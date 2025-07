I dati per il benessere dei bambini

https://newsletter.oecd.org/q/140p6MRjXSiHDr4CPbfC0/wv

di Claudio Quintano

Comprendere il benessere dei bambini è fondamentale per sviluppare politiche efficaci che ne migliorino la vita. L’OCSE, attraverso il suo Portale Dati sul Benessere dei Bambini e la Dashboard sul Benessere dei Bambini, fornisce strumenti preziosi per monitorare e analizzare una vasta gamma di indicatori, dalla salute e l’istruzione alle interazioni sociali e alle condizioni di vita.

L’Importanza dei Dati per il Benessere dei Bambini

Dati affidabili sono essenziali per i decisori politici al fine di identificare le sfide emergenti, stabilire le priorità per i miglioramenti e indirizzare il supporto verso coloro che ne hanno più bisogno. L’OCSE raccoglie e centralizza oltre 300 misure comparative sui risultati del benessere dei bambini e sui fattori ambientali che li determinano nei Paesi membri e partner, e nei Paesi europei non-OCSE. Questi dati sono organizzati in quattro aree chiave:

Risultati materiali

Salute fisica

Risultati cognitivi ed educativi

Benessere socio-emotivo

Inoltre, ove possibile, i dati sono disaggregati per genere, stato socioeconomico, età, background familiare e stato di migrante, consentendo un’analisi più approfondita delle disuguaglianze. Gli strumenti includono anche dati sui fattori che influenzano il benessere, come la vita domestica e familiare, la scuola, la vita sociale e il coinvolgimento nella comunità, e la vita online. Molti indicatori derivano direttamente da indagini condotte sui bambini, riconoscendo il valore delle loro prospettive.

Il Calo della Soddisfazione di Vita degli Adolescenti: Una Tendenza Preoccupante

Un dato che suscita crescente preoccupazione è il calo della soddisfazione di vita tra gli adolescenti in quasi tutti i Paesi OCSE. Secondo i dati PISA, la soddisfazione di vita media degli studenti quindicenni è diminuita da 7,4 nel 2015 a 6,7 nel 2022. Questa diminuzione è statisticamente significativa in 25 dei 28 Paesi con dati disponibili.

Non solo la soddisfazione media è diminuita, ma è anche aumentata la percentuale di adolescenti con bassa soddisfazione di vita (punteggio pari o inferiore a “4”), passando da quasi il 12% nel 2015 a circa il 18% nel 2022. Contemporaneamente, la percentuale di bambini altamente soddisfatti della propria vita (punteggio di 9 o 10) è scesa dal 36% nel 2015 al 26% nel 2022.

Fattori che Contribuiscono all’Insoddisfazione

Diversi fattori possono contribuire a queste tendenze:

Pressione accademica: La percentuale di quindicenni che si sentono sopraffatti dai compiti scolastici è aumentata dal 17% nel 2013-14 al 26% nel 2022, con un aumento maggiore tra le ragazze.

Impatto della pandemia di COVID-19: La pandemia ha interrotto l’istruzione e le connessioni sociali, contribuendo ad aumentare l’ansia, la solitudine e la depressione.

Tempo trascorso davanti agli schermi e uso dei social media: L’aumento del tempo online influisce sulla qualità del sonno e, in alcuni paesi, aumenta l’esposizione al cyberbullismo, entrambi collegati a una minore soddisfazione della vita.

Ambiti di Insoddisfazione Specifici

Il Portale Dati include anche informazioni sull’insoddisfazione degli adolescenti in diversi ambiti della vita. Nell’edizione PISA 2022, almeno un quindicenne su quattro ha espresso insoddisfazione per:

Il proprio aspetto

Come trascorre il tempo

Fattori legati alla scuola (apprendimento, vita scolastica e rapporto con gli insegnanti)

È importante notare che le ragazze dichiarano costantemente una minore soddisfazione per la propria vita in generale e in diversi ambiti rispetto ai ragazzi.

Dati all’Azione: Migliorare le Politiche

Il Portale Dati sul Benessere dei Bambini offre un set di dati completo per esplorare a fondo vari aspetti della vita dei bambini, comprese le loro condizioni materiali, la salute, lo sviluppo personale e sociale, e l’influenza del loro ambiente familiare, scolastico e digitale. Insieme alla Dashboard sul Benessere dei Bambini, che offre funzionalità interattive e profili nazionali, queste risorse aiutano a scoprire le tendenze sottostanti e a definire le sfide da affrontare. Fornire approfondimenti preziosi è essenziale per informare e migliorare le politiche incentrate sui bambini, con l’obiettivo finale di migliorare la loro vita complessiva e la loro soddisfazione.

Questi strumenti sono chiaramente utili per comprendere meglio le sfide che i bambini e gli adolescenti affrontano oggi

