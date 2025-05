“I Dazi”, il perché e le conseguenze: Dollaro, Borse ed Economia reale

L’amministrazione Trump rappresenta un cambiamento radicale nel quadro geopolitico e nelle relazioni economiche mondiali. L’ideologia del movimento MAGA (Make America Great Again) rinnega alcuni dei pilastri sui quali si è basato il soft power americano in questo dopoguerra e che ha fornito anche una giustificazione, a volte imperfetta, dell’uso della forza militare. Vengono considerati come sprechi da eliminare gli aiuti di USAID, che per molti decenni hanno rappresentato un robusto aiuto ai paesi più poveri del mondo. Viene rinnegato il multilateralismo e con esso tutte le istituzioni che hanno dato sostanza all’idea che in linea di principio le relazioni fra paesi sono gestite secondo criteri di diritto. Sono così in crisi l’Organizzazione Mondiale delle Sanità, il Wto – l’Organizzazione Mondiale del Commercio, le istituzioni di Bretton Woods – Fondo Monetario e Banca Mondiale (fra i cui compiti rientra teoricamente anche quello di dare un giudizio sulla sostenibilità delle politiche economiche degli Stati Uniti) e tutte le agenzie delle Nazioni Unite. I dazi nei confronti di paesi tradizionalmente amici degli Stati Uniti (Canada, Messico, Unione Europea, Giappone, Corea del Sud ecc.) sono la manifestazione più evidente, e anche più aggressiva, di un nuovo modo di intendere le relazioni internazionali, basate su quello che viene percepito come l’interesse americano. Quali ne saranno gli effetti economici e anche politici, negli Stati Uniti e da noi? Si sta innescando una vera e propria guerra commerciale oppure c’è ancora spazio per soluzioni negoziate? Che ne sarà del ruolo internazionale del dollaro? Si può dire che gli Stati Uniti non sono più un paese alleato? E’ morto il concetto di “Occidente” come l’abbiamo conosciuto dalla seconda guerra mondiale in poi? Questi i temi e gli interrogativi che verranno discussi nella Conversazione che il socio Salvatore Toriello, Senior Advisor di Strategie Industriali, avrà con l’economista Prof. Giampaolo Galli, Direttore Scientifico dell’Osservatorio dei Conti Pubblici dell’ Università Cattolica e già Direttore Generale ANIA e Confindustria e con Massimo Gaggi, editorialista e corrispondente negli Stati Uniti del Corriere della Sera dove ha seguito le vicende politiche ed economiche e le rivoluzioni tecnologiche dell’America.