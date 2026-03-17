I delta fluviali sprofondano sempre più rapidamente, lo dice uno studio Usa con partecipazione italiana

di Salvatore Vicedomini

Sul nostro pianeta i delta fluviali, che costituiscono meno dell’1% della superficie terrestre e ospitano quasi 600 milioni della popolazione globale della Terra, stanno subendo un lento ma costante fenomeno di sprofondamento denominato subsidenza. Nell’ultimo tratto di un corso d’acqua, dove esso sbocca in mare o in un lago, si verifica sempre un deposito di tutti i materiali che non sono stati abbandonati prima; questi consistono per la gran parte di detriti minuti ed assumono notevole importanza dai punti divista dell’agricoltura e dell’espansione dei centri urbani. Essi si estendono su un territorio più o meno vasto e presso la foce possono formare un apparato deltizio che può avere configurazioni varie, ma quasi sempre riconducibili, come dice la parola, alla forma della lettera greca < delta > Δ.

Nello specifico, i delta marini si estendono a mantello con una scarpata sommersa più o meno ripida ed una forma pianeggiante emersa. Essi costituiscono ambienti costieri estremamente dinamici e delicati soggetti spesso a diversi fenomeni, sia dovuti a cause naturali che antropiche, provocando modificazioni della loro morfologia. Costruendo l’apparato deltizio il fiume ingaggia, in sostanza, una lotta quotidiana con il mare per guadagnare nuova terra a spese di quest’ultimo. Tuttavia, un po’ dovuto al fenomeno dell’erosione e un po’ per l’innalzamento delle temperature, negli ultimi decenni invece di conquistare nuovo litorale hanno subito un arretramento della linea di costa; ma soprattutto si è avuto un abbassamento del suolo, un fenomeno particolarmente accentuato in molti delta a livello planetario, dove la superficie sta sprofondando più velocemente rispetto all’innalzamento del livello del mare, determinando una preoccupante subsidenza dei delta fluviali. Tale fenomeno è stato oggetto di una recente ricerca grazie ai dati raccolti dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus.

Nella foto: subsidenza globale dei delta

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica NATURE avendo come titolo < Global subsidence of river deltas >, è stato condotto dall’Università della California-Irvine, l’Università dell’East Anglia e coadiuvato anche dagli autori Katharina Seeger e Gergino Chounna Yemele dell’Universita’ degli Studi di Padova. Sono stati analizzati i livelli di subsidenza basandosi sulle osservazioni radar effettuate dai satelliti tra il 2014 e il 2023, e grazie a questi dati i ricercatori hanno potuto realizzare una mappatura dei cambiamenti che si sono verificati nelle zone di 40 importanti delta tra cui Kolkata (delta del Gange), Alessandria (Nilo), Shanghai (Yangtze), Bangkok (Chao Phraya), Ho Chi Minh City (Mekong) e New Orleans (Mississippi). L’ingegner Pietro Teatini, – docente di Costruzioni idrauliche all’Università di Padova e presidente del gruppo scientifico Unesco sulla subsidenza– a cui fanno capo i ricercatori italiani, ha espresso un suo commento : “la subsidenza dei delta, che progredisce a ritmo sempre più elevato, è una problematica che persiste già da tempo proprio perché sono le zone più vulnerabili avendo una topografia molto bassa. In questa ricerca, è stata adottata un’analisi uniforme utilizzando una medesima procedura, a differenza dei precedenti studi dove sono stati esaminati i singoli delta con una metodica settoriale, tenendo in considerazione anche alla quantità di popolazione residente e al tipo di economia che si sviluppa in quelle zone. In particolare è stata effettuato un lavoro di monitoraggio degli spostamenti del terreno utilizzando informazioni con immagini radar acquisite da satellite con uno strumento particolare, procedura denominata Interferometria Sintetica (InSAR). Queste misurazioni hanno la capacità di rilevare anche lievi cambiamenti del suolo, inclusi gli spostamenti verticali del terreno della crosta terrestre sull’intervallo temporale del periodo degli ultimi 7-8 anni. La causa principale di tipo antropico che ha determinato questi cambiamenti – ha continuato il professore – è l’emungimento di fluidi dal sottosuolo, almeno per quanto riguarda i movimenti più importanti. Infatti, ad esempio, nel delta del Mekong in Vietnam il terreno sprofonda a causa del prelievo di acqua di falda per scopi agricoli e industriali, ed è ormai il principale fattore di aumento relativo del livello del mare, incrementando notevolmente il pericolo di subire inondazioni, intrusione di acqua salata e provocare disastri ambientali. Un secondo fattore di natura antropica è costituito dal carico delle strutture che si vanno a costruire sulla superficie del delta che, essendo formati da terreni giovani di recente formazione, sono facilmente soggetti a essere compressi e deformabili non essendo più bilanciati dall’apporto di altri sedimenti. Proprio l’eccessiva urbanizzazione dei territori deltizi ha costituito un ostruzione per i fiumi nel fornire nuovi depositi di materiali solidi utili per un bilanciamento stabile di auto compattazione per questi territori, e ultimo fattore, – ha infine sottolineato il professore – è il mancato apporto di deposizione causato da attività antropiche che avvengono a monte, come la costruzione di dighe”.

Molte aree deltizie, popolate da milioni di persone, ormai sono costantemente esposte al fenomeno della subsidenza e questo rapido sprofondamento sta mettendo a rischio la loro sopravvivenza, le loro abitazioni e i loro mezzi di sostentamento. Tuttavia, questo processo di sprofondamento si può certamente provare a tamponare come ci conferma Pietro Teatini: “Una delle soluzioni da adottare sarebbe stabilizzare la normale situazione di bilanciamento rifornendo di acqua le falde profonde con una tecnica nota come ricarica artificiale della falda o ricarica gestita ( Managed Aquifer Recharge – MAR), valida sia per far recuperare pressione agli acquiferi profondi, che per contrastare energicamente l’esaurimento delle riserve idriche sotterranee, la siccità e l’intrusione salina. Un altro rimedio potrebbe essere di tipo naturale, denominato < Nature-based Solution>, una tecnica di mitigazione dell’effetto climatico utilizzando la stessa natura con una gestione sostenibile e oculata dei margini deltizi. Si potrebbero, ad esempio, effettuare dei ripacimenti artificiali con gli stessi sedimenti in modo da rinforzare il fronte del delta rispetto all’aggressività del mare che avanza verso l’interno”.

Fronteggiare il fenomeno della subsidenza dei delta, congiuntamente al processo di innalzamento dei mari, sarà la sfida prioritaria per poter proteggere alcune delle vaste aree deltizie fluviali fittamente abitate del mondo in un prossimo futuro, e sarà fondamentale per valutare giuste decisioni da prendere per tutelare e gestire in modo sostenibile queste aree.