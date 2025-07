BOZZA di discussione di Claudio Quintano (*) – Antonella Rocca(**) e Paolo Mazzocchi (**) + assistente Gemini GOOGLE

Dieci principi per trasformare l’economia in un periodo di crisi globale

L'articolo originale: "Dieci principi per trasformare l'economia in tempi di crisi globali"

L'articolo originale: "Dieci principi per trasformare l'economia in tempi di crisi globali"commentato da Ivan Manzo, del Comitato di Redazione, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul link ASviS del 20 giugno 2025

L’articolo di Kenter, Martino, Buckton et al., pubblicato su Nature Sustainability nel 2025, affronta un tema cruciale: la necessità di trasformare i sistemi economici per affrontare la “policrisi” globale. Questa policrisi comprende il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, le crisi alimentari ed energetiche, i conflitti geopolitici e le ripercussioni della pandemia di COVID-19, tutte problematiche che esacerbano le disuguaglianze e minacciano il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

Il problema centrale identificato dagli autori è che l’attuale pensiero economico, dominato dall’economia neoclassica, è profondamente radicato in queste crisi. L’economia neoclassica, con la sua enfasi sui mercati autoregolati, una visione meccanicistica della natura separata dall’uomo, e l’obiettivo centrale della crescita del PIL, è vista come inadeguata e persino dannosa per affrontare le sfide attuali.

Gli autori sostengono che, sebbene esistano diverse prospettive economiche “nuove” ed eterodosse che promuovono il benessere olistico e la trasformazione socio-economica per la sostenibilità a lungo termine, queste rimangono frammentate e prive di sufficiente “potere discorsivo” per sfidare efficacemente il pensiero convenzionale e gli interessi acquisiti.

Per superare questa frammentazione, la ricerca ha identificato dieci principi trasversali che abbracciano 38 approcci economici non convenzionali. Questi principi mirano a fornire una base coerente per una “nuova economia” che sia in grado di orientare la trasformazione verso un futuro sostenibile.

I Dieci Principi Fondamentali:

I principi sono suddivisi in quattro categorie principali:

Principi Olistici:

Radicamento socio-ecologico e benessere olistico: Riconoscere che le economie sono integrate in società ed ecosistemi, e il loro scopo è sostenere il benessere umano e planetario interdipendente. Interdisciplinarità e pensiero complesso: Integrare diverse conoscenze (scientifiche, umanistiche, locali, indigene) per affrontare le economie come sistemi complessi e adattabili.

Principi Ecologici: 3. Limiti alla crescita: Riconoscere i fondamentali limiti biofisici e biochimici dell’economia, suggerendo la necessità di prospettive come la decrescita o la post-crescita. 4. Limitata sostituibilità del capitale naturale: Riconoscere che il capitale di origine umana dipende dalla natura e che non tutte le risorse naturali possono essere sostituite, enfatizzando la conservazione. 5. Progettazione rigenerativa: Progettare sistemi economici circolari e rigenerativi che riducano l’uso di materiali ed energia e massimizzino la rigenerazione delle risorse, includendo confini sociali (es. economia della ciambella).

Principi Sociali: 6. Prospettive olistiche di persone e valori: Integrare modelli pluralistici di valori e comportamento (benessere, dignità, autosufficienza, libertà olistica) abbandonando l’idea dell’homo economicus egoista. 7. Equità, uguaglianza e giustizia: Considerare equità, uguaglianza e giustizia come questioni centrali dell’indagine economica, contrastando la disuguaglianza e la teoria del “trickle down”.

Principi di Economia Politica: 8. Relazionalità e affrancamento sociale: Abbracciare approcci sociali e relazionali pluralistici che supportino l’emancipazione sociale, i bisogni sociali e il bene comune, con ruoli importanti per Stato e società civile. 9. Partecipazione, deliberazione e cooperazione: Integrare partecipazione, deliberazione e cooperazione come elementi centrali del pensiero economico e delle politiche, riconoscendo che le scelte di valore richiedono processi democratici. 10. Post-capitalismo e decolonizzazione: Adottare prospettive economiche che mettano in discussione le relazioni convenzionali tra capitale e lavoro, con attenzione alle visioni dei popoli emarginati e precedentemente colonizzati, promuovendo diversi modelli.

L’articolo conclude sottolineando che questi principi spostano l’attenzione verso olismo, eterodossia, pluralità, interdisciplinarità, equità, benessere, partecipazione e un allineamento delle attività economiche con i sistemi naturali. Essi riconoscono la specificità contestuale e la necessità di un pensiero basato sulla complessità per una trasformazione inclusiva ed equa verso la sostenibilità.

Relazioni con gli articoli de ildenaro.it Si anticipa, un’analisi si baserà sulla mia comprensione dei titoli e, su una conoscenza generale dei temi associati, cercando di individuare nessi e differenze concettuali con l’articolo di Nature Sustainability .

Panoramica Tematica Comune

i titoli degli articoli de ildenaro.it rivelano un chiaro interesse per temi come la sostenibilità, la sussidiarietà, l’Agenda 2030, il divario digitale, l’etica pubblica, la transizione ecologica e il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (IA). Questi sono argomenti che risuonano fortemente con la “policrisi globale” e la necessità di “trasformare l’economia” trattate nell’articolo di Kenter et al.

Analisi delle Relazioni (Diversità, Comunanza e Nessi Celati)

“Aspetti e problemi della sussidiarietà e sostenibilità del divenire dell’Agenda 2030”

Diversità: L’articolo di Kenter et al. si concentra su principi economici trasformativi a un livello concettuale più profondo, mentre questo articolo di ildenaro.it sembra focalizzarsi sull’applicazione e le sfide concrete dell’Agenda 2030, con un’attenzione specifica alla sussidiarietà . La sussidiarietà, sebbene implicata nella partecipazione e decolonizzazione (Principi 9 e 10), non è un principio esplicito nell’articolo originale.

Comunanze: Entrambi condividono un forte impegno per la sostenibilità e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) . L’articolo originale menziona esplicitamente come la policrisi ostacoli il raggiungimento degli SDGs.

Nessi celati: Il principio di Partecipazione, deliberazione e cooperazione (Principio 9) e quello di Post-capitalismo e decolonizzazione (Principio 10) nell’articolo di Nature Sustainability trovano un forte nesso con il concetto di sussidiarietà. La sussidiarietà, intesa come decentralizzazione del potere e decisione al livello più prossimo al cittadino, è un meccanismo per implementare una maggiore partecipazione e per favorire soluzioni locali e contestualizzate, che sono fondamentali per un’economia decolonizzata e più equa. Inoltre, il radicamento socio-ecologico (Principio 1) richiede approcci locali che la sussidiarietà può favorire.

“Sussidiarietà: presentato il rapporto a Salerno con oltre 600 mld l’anno Italia seconda in UE per spesa sociale”

Diversità: Questo articolo sembra molto più orientato alla dimensione quantitativa e politica/economica specifica italiana della sussidiarietà e della spesa sociale. L’articolo di Kenter et al. è di portata globale e concettuale, concentrandosi sui principi sottostanti piuttosto che sulle metriche di spesa.

Comunanze: Il tema della sussidiarietà è il punto di contatto principale. La spesa sociale elevata può essere vista come un indicatore di un certo grado di attenzione verso l’equità e il benessere, temi centrali nei Principi Sociali (6 e 7) dell’articolo originale.

Nessi celati: Sebbene focalizzato sulla spesa, l’articolo implica un sistema economico che, attraverso la sussidiarietà e la spesa sociale, cerca di mitigare le disuguaglianze e promuovere il benessere. Questo si allinea con il Principio 7 (Equità, uguaglianza e giustizia) e il Principio 8 (Relazionalità e affrancamento sociale) dell’articolo di Nature Sustainability , che vedono un ruolo cruciale per lo Stato e la società civile nel garantire priorità economiche e socio-relazionali e accesso universale ai servizi. La sussidiarietà, in questo contesto, può essere interpretata come un mezzo per rendere più efficace e mirata tale spesa, rafforzando il legame tra politica economica e bisogni reali delle comunità.

“Colmare il digital divide: la sfida strategica per il futuro dell’Italia – IA sui 5 obiettivi ONU dell’Agenda 2030”

Diversità: Questo articolo è molto specifico sulla tecnologia (digital divide, IA) e la sua applicazione a specifici SDGs. L’articolo originale è più ampio e teorico sulla trasformazione economica, sebbene riconosca l’importanza delle nuove tecnologie (Principio 10 – cosmolocalismo e innovazione digitale).

Comunanze: Entrambi gli articoli si collegano agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (Agenda 2030) e alla necessità di una trasformazione per il futuro. L’IA e la tecnologia possono essere strumenti per la “progettazione rigenerativa” (Principio 5) e per favorire la “partecipazione e cooperazione” (Principio 9).

Nessi celati: Il digital divide è una questione di equità e giustizia (Principio 7) nell’accesso alle risorse e alle opportunità. Il superamento di tale divario è essenziale per la “partecipazione” (Principio 9) e per garantire che la trasformazione economica sia inclusiva. L’uso dell’IA per gli SDGs suggerisce un’applicazione dell’ interdisciplinarità e pensiero complesso (Principio 2), poiché si cerca di integrare la tecnologia avanzata con obiettivi sociali e ambientali complessi. Inoltre, il Principio 10 (Post-capitalismo e decolonizzazione) menziona come nuove tecnologie e innovazione digitale possano sostenere pratiche economiche basate sulla proprietà comunitaria e nuove forme di cooperazione, che sono indirettamente legate al superamento del digital divide per una maggiore inclusione.

“Compliance ed etica nelle P.A. perché centrati dagli statistici economici piuttosto che dai contabili?”

Diversità: Questo articolo si concentra sulla compliance, etica e ruoli professionali (statistici vs. contabili) nella Pubblica Amministrazione, un focus molto specifico sulla governance e la metodologia di misurazione. L’articolo originale tratta l’etica in termini di valori più ampi (Principio 6) e giustizia (Principio 7), ma non specificamente sui ruoli professionali.

Comunanze: Il tema dell’ etica è una comunanza. L’articolo di Kenter et al. sottolinea la necessità di integrare “modelli pluralistici di valori” (Principio 6) nelle decisioni economiche. La “compliance” può essere vista come un tentativo di allineare le pratiche a determinati valori e principi.

Nessi celati: La questione di “perché gli statistici economici piuttosto che i contabili” dovrebbero occuparsi di compliance ed etica nella PA rivela un nesso con l’ interdisciplinarità e pensiero complesso (Principio 2) e con il bisogno di valutazioni olistiche e integrate (Principio 8). I contabili tradizionali si concentrano su metriche finanziarie ristrette, mentre gli statistici economici, con la loro visione più ampia sui dati e i sistemi economici, potrebbero essere più adatti a incorporare valori sociali, ambientali ed etici, superando la visione meccanicistica dell’economia neoclassica criticata dall’articolo di Nature. Questo implica un passaggio da una misurazione ristretta del PIL a indicatori olistici basati sul benessere.

“La transizione al palo: che cos’è e perché è bloccata?”

Diversità: L’articolo di ildenaro.it sembra diagnosticare lo stallo della transizione (presumibilmente ecologica/energetica), concentrandosi sui blocchi pratici e politici. L’articolo originale propone principi per la trasformazione, con una visione più propositiva sui “come” della transizione, sebbene riconosca gli “interessi acquisiti” come ostacoli.

Comunanze: Entrambi affrontano il concetto di “trasformazione” o “transizione” verso la sostenibilità. L’articolo di Kenter et al. parla di “trasformazione dei sistemi economici” come essenziale per affrontare le crisi globali. Lo stallo della transizione implica che i principi discussi nell’articolo di Nature non sono ancora pienamente applicati.

Nessi celati: Le ragioni per cui la “transizione è al palo” possono essere collegate direttamente agli “ostacoli” menzionati nell’articolo originale: gli interessi acquisiti e i blocchi intellettuali dell’economia convenzionale. La mancanza di un sufficiente “potere discorsivo” per i nuovi approcci economici (come lamentato da Kenter et al.) può essere una causa diretta di tale blocco. Questo rafforza l’importanza del Principio 10 (Post-capitalismo e decolonizzazione) e dei Principi di Economia Politica (8 e 9), che mirano a rimodellare l’economia politica e a sfidare le strutture di potere esistenti che ostacolano il cambiamento.

“Indirizzo di saluto sulla sostenibilità ai partecipanti alla terza Conferenza italiana di statistica economica”

Diversità: Questo è un testo di saluto/introduzione a una conferenza , quindi probabilmente di natura meno analitica e più orientato a stabilire un tono o una direzione per l’evento. L’articolo di Nature Sustainability è una ricerca scientifica rigorosa.

Comunanze: Il tema della “sostenibilità” è il legame più evidente. La conferenza di “statistica economica” suggerisce un interesse per la misurazione e l’analisi dei fenomeni economici in relazione alla sostenibilità, che si allinea con l’esigenza di “indicatori olistici basati sul benessere” (Principio 3) e di una “valutazione e rendicontazione più olistica e integrata” (Principio 8) proposte dall’articolo originale.

Nessi celati: Il fatto che sia una conferenza di statistica economica che si occupa di sostenibilità evidenzia il bisogno di un cambio di paradigma nella misurazione economica , lontano dal solo PIL (come discusso nel Principio 3). Implica un’apertura all’ interdisciplinarità (Principio 2) e al riconoscimento che l’economia deve integrare aspetti ecologici e sociali. La stessa esistenza di tale conferenza può essere vista come uno sforzo per costruire un “potere discorsivo” collettivo per la nuova economia.

“Sviluppo sostenibile a colloquio con l’intelligenza artificiale”

Diversità: Come il punto 3, questo articolo si concentra sull’ Intelligenza Artificiale (IA) come strumento o interlocutore per lo sviluppo sostenibile, probabilmente esplorandone il potenziale e le implicazioni. L’articolo originale è più sulla visione economica generale.

Comunanze: Il tema dello “sviluppo sostenibile” e il ruolo della tecnologia (IA) sono le principali comunanze. L’IA può essere vista come un mezzo per implementare la “progettazione rigenerativa” (Principio 5) e per migliorare l’efficienza nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Nessi celati: Il “colloquio con l’Intelligenza Artificiale” può riflettere l’esigenza di integrare conoscenze diverse (Principio 2 – Interdisciplinarità) e di esplorare nuove metodologie (Principio 9 – Partecipazione, deliberazione e cooperazione, che include la modellazione). Se l’IA viene usata per analizzare dati complessi o per facilitare processi decisionali collaborativi, essa può supportare una comprensione più olistica delle relazioni socio-ecologiche (Principio 1) e affrontare i problemi di complessità intrinseci ai sistemi economici. L’IA, se ben guidata da principi etici e di giustizia, può contribuire a “rafforzare sia le economie locali, radicate in contesti socio-ecologici, sia la cittadinanza globale” come menzionato nel Principio 10 (Cosmolocalismo e innovazione digitale).

Conclusioni sull’Omogeneità e la Diversità Logico-Concettuale per un Rapporto Finale

L’analisi, rivela un quadro interessante.

Diversità Apparente: A prima vista, gli articoli de ildenaro.it sembrano molto più specifici e orientati all’applicazione pratica (Agenda 2030, sussidiarietà italiana, digital divide, etica nella PA, stallo della transizione, ruolo dell’IA) rispetto all’articolo di Nature Sustainability, che propone un quadro teorico e dei principi generali per una trasformazione economica globale. Le scale geografiche e i livelli di astrazione sono differenti.

Comunanze Tematiche Nascoste (e più significative di quanto appaiano): Sotto questa superficie di diversità, emerge una profonda omogeneità concettuale. Tutti gli articoli gravitano attorno alla necessità impellente di affrontare le crisi globali (la “policrisi” di Kenter et al.) attraverso un cambiamento paradigmatico nel modo di concepire e gestire l’economia e la società.

I temi della sostenibilità, dell’Agenda 2030, dell’equità e della giustizia sociale sono fili conduttori universali.

La sussidiarietà e la partecipazione (articoli 1, 2) sono meccanismi concreti per implementare i principi di “partecipazione, deliberazione e cooperazione” e di “relazionalità e affrancamento sociale” (Principi 8 e 9 dell’articolo originale). Essi offrono percorsi pratici per decentrare il potere e promuovere il “bene comune”.

Il digital divide e l’ IA (articoli 4, 8) non sono solo questioni tecnologiche, ma diventano cruciali per l’ inclusione , l’ equità (Principio 7) e la creazione di “sistemi economici circolari e rigenerativi” (Principio 5) che beneficiano tutti. L’IA può supportare l’ interdisciplinarità (Principio 2) nella ricerca di soluzioni complesse.

La discussione su etica e compliance nella PA (articolo 4) riflette la necessità di integrare “modelli pluralistici di valori” (Principio 6) nelle istituzioni e superare una visione economicistica ristretta. Questo richiede un approccio più olistico alla misurazione e alla governance.

L’analisi della transizione bloccata (articolo 5) sottolinea la persistenza degli “interessi acquisiti e dei blocchi intellettuali” menzionati nell’articolo di Nature Sustainability . Questo rafforza l’argomento per la necessità di un maggiore “potere discorsivo” per i nuovi approcci economici e per l’adozione di prospettive “post-capitaliste e decolonizzate” (Principio 10) per superare queste barriere.

La statistica economica (articolo 6) è implicitamente chiamata a fornire gli strumenti per misurare il “benessere olistico” e superare il PIL come unico indicatore, rispecchiando il Principio 3 (Limiti alla crescita e indicatori olistici).

Ciò che ci Aspetta Assieme alle Future Generazioni

Da questa analisi emerge un messaggio chiaro e coerente tra la ricerca scientifica avanzata e il dibattito pubblico italiano (così come riflesso da ildenaro.it): siamo di fronte a sfide sistemiche interconnesse che richiedono una profonda trasformazione economica e sociale.

Il futuro per noi e le future generazioni dipenderà dalla nostra capacità di:

Riconcettualizzare l’Economia: Abbandonare il paradigma della crescita illimitata basato sul PIL e abbracciare un’economia che riconosce i limiti biofisici del pianeta e che pone al centro il benessere olistico (umano e planetario), l’ equità e la giustizia . Abbracciare la Complessità e l’Interdisciplinarità: Le soluzioni non saranno semplici o monodimensionali. Richiederanno la collaborazione tra diverse discipline, settori e saperi, inclusi quelli tecnologici (IA) e locali. Promuovere la Partecipazione e la Decolonizzazione: La trasformazione deve essere inclusiva e democratica, superando gli interessi acquisiti e le strutture di potere che ostacolano il cambiamento. La sussidiarietà e la promozione di economie locali e contestualizzate sono strumenti chiave in questa direzione. Rimodellare le Istituzioni e i Valori: Le nostre istituzioni (pubbliche, economiche, di misurazione) devono essere ridisegnate per riflettere valori di cura, relazionalità, cooperazione e per integrare l’etica e la sostenibilità nelle loro fondamenta, non solo come aggiunta. Passare dall’Astrazione all’Azione Concreta: I principi teorici devono tradursi in politiche e pratiche concrete che affrontino problemi come il divario digitale, lo stallo della transizione e le disuguaglianze.

In sintesi, l’articolo di Kenter et al. fornisce una bussola concettuale per navigare la tempesta della policrisi, offrendo una base comune di principi per le diverse “nuove economie”. Gli articoli de ildenaro.it, per quanto inferibili dai loro titoli e contenuti, sembrano mostrare come alcuni di questi principi si manifestino nel dibattito pubblico e nelle sfide pratiche italiane, mettendo in evidenza sia le opportunità che gli ostacoli alla loro implementazione. Ciò che ci aspetta è un futuro che richiede non solo innovazione tecnologica, ma soprattutto una rivoluzione nel nostro modo di pensare l’economia e il nostro posto nel mondo, con un forte richiamo all’azione collettiva e alla responsabilità intergenerazionale.

Operando approfondimenti con l’articolo de il denaro.it, aspetti e problemi della sussidiarietà e sostenibilità del divenire dell’Agenda 2030-50 de ildenaro.it 4 Luglio 2025

L’articolo “Aspetti e problemi della sussidiarietà e sostenibilità del divenire dell’Agenda 2030-50” (Quintano, Rocca, Mazzocchi)

Questo articolo di ildenaro.it (che d’ora in poi chiamerò “l’articolo sulla sussidiarietà”) si concentra sullo stato di avanzamento critico dell’Agenda 2030 e sulla proposta del principio di sussidiarietà come leva strategica per superare gli ostacoli.

Aspetti e Problemi Trattati:

Stato Critico dell’Agenda 2030-50: L’Agenda 2030 (e la sua implicita estensione al 2050) è una “tabella di marcia per un mondo più resiliente e prospero”, ma il progresso verso gli SDG è “significativamente in ritardo”.

Solo il 16-17% dei target è sulla buona strada per il 2030; quasi la metà ha progressi minimi/moderati; oltre un terzo è in stallo o regressione. La previsione è che “nessuno dei 17 SDGs sarà raggiunto entro il 2030” al ritmo attuale.

Questo è dovuto a una “policrisi” globale (COVID-19, conflitti, tensioni geopolitiche, caos climatico) che agisce in modo interconnesso, esacerbando le sfide e generando nuove.

Si osservano regressioni in settori cruciali (lotta alla fame, città sostenibili, vita marina, ecosistemi terrestri) e un ampliamento delle disuguaglianze.

Viene evidenziato un enorme gap di investimento annuale (4 trilioni di dollari per i paesi in via di sviluppo) per gli SDGs, e il record di sussidi ai combustibili fossili (1,5 trilioni di dollari nel 2022) che contraddice gli obiettivi climatici.

La situazione impone di reinterpretare l’Agenda come un “processo continuo di trasformazione” che richiede strategie adattive e una visione a lungo termine. Nodi Critici nell’Istruzione di Qualità (SDG 4): Nonostante i progressi nell’accesso, i risultati di apprendimento non sono equi, con basse performance in matematica, lettura e scienze (“crisi silente della qualità educativa”).

Il background socio-economico influenza fortemente gli esiti educativi.

Divari di genere persistenti: le ragazze superano i ragazzi nell’istruzione ma non nel mercato del lavoro (“paradosso dell’attainment educativo femminile”), con bassa partecipazione femminile nei campi STEM e disparità salariali significative.

Aumento dell’abbandono scolastico precoce e carenza di insegnanti. Ostacoli al Lavoro Dignitoso e alla Crescita Economica Sostenibile (SDG 8): Disoccupazione globale ai minimi storici e miglioramento nei tassi NEET, ma persistono divari strutturali di genere (tasso di occupazione femminile inferiore, divario salariale del 15-17% per le giovani donne, gap ancora più ampio per le donne immigrate). La parità salariale richiederà 176 anni al ritmo attuale.

Criticità nella qualità del lavoro e nel “mismatch” di competenze.

Opportunità come il “South working” per frenare lo spopolamento e ridurre le disparità territoriali.

La bassa disoccupazione può mascherare sottoccupazione e lavoro precario. La Sussidiarietà come Leva per la Trasformazione: La sussidiarietà non è solo un principio etico/politico, ma una metodologia di governance concreta .

Principi chiave della sussidiarietà: valorizzazione dei corpi intermedi e della società civile, promozione della partecipazione e dell’iniziativa individuale/collettiva, focalizzazione sul capitale umano e il benessere.

Impatti positivi della sussidiarietà: Sviluppo Sociale: contribuisce al benessere, facilita la ricerca di lavoro, riduce la povertà attraverso la “cultura sussidiaria” (partecipazione ad attività collettive/civiche, costruzione di capitale sociale). Lavoro Sostenibile: affronta il mismatch di competenze, promuove iniziative locali come il “South working” per lavori dignitosi e distribuiti. Finanza Sostenibile: connette la finanza all’economia reale e alle esigenze delle comunità locali. Governance delle Infrastrutture: promuove processi decisionali partecipativi per reti essenziali. PMI per lo Sviluppo Sostenibile: le PMI sono catalizzatori di pratiche sostenibili grazie alla loro vicinanza al territorio e flessibilità.

La sussidiarietà sblocca il potenziale di innovazione e adattamento dal basso, permettendo risposte più rapide e contestualizzate agli SDGs, riducendo la dipendenza da soluzioni top-down.

III. Relazioni Correlate Reciproche: Kenter et al. vs. “Aspetti e problemi della sussidiarietà…”

Esiste un profondo nesso sinergico tra i due articoli, con l’articolo sulla sussidiarietà che fornisce un’analisi dettagliata e basata su dati specifici per l’Italia (con riferimenti globali) degli ostacoli che l’articolo di Kenter et al. identifica a un livello più concettuale, e, crucialmente, propone la sussidiarietà come una metodologia concreta per attuare i principi di trasformazione.

Comunanza Tematica Generale: La “Policrisi” e la Crisi dell’Agenda 2030

Comunanze Evidenti: Entrambi gli articoli partono dalla constatazione di una “policrisi” globale che minaccia gravemente il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Kenter et al. la usano come giustificazione per la necessità di una trasformazione economica radicale, mentre l’articolo sulla sussidiarietà la presenta come la causa principale dello stallo dell’Agenda 2030. Entrambi sottolineano che la crisi non è isolata ma sistemica e interconnessa.

Diversità: L’articolo sulla sussidiarietà fornisce dati quantitativi specifici (es. percentuale di target non raggiunti, gap finanziario, sussidi ai combustibili fossili) che mancano nell’approccio più teorico di Kenter et al. Quest’ultimo, tuttavia, diagnostica la radice del problema nell’economia neoclassica, cosa che l’altro articolo non approfondisce direttamente.

Nessi Celati (e di Profondità): La “crisi di convergenza” dell’Agenda 2030 descritta nell’articolo sulla sussidiarietà è una manifestazione diretta dell’incapacità dell’economia convenzionale (criticata da Kenter et al.) di affrontare problemi sistemici e limiti ecologici. Lo stallo non è solo un problema di implementazione, ma una conseguenza della mancanza di una visione economica coerente e trasformativa, esattamente ciò che Kenter et al. cercano di definire con i loro dieci principi. La previsione che “nessuno degli SDGs sarà raggiunto” entro il 2030 rafforza l’urgenza della trasformazione proposta da Kenter et al.

Sussidiarietà e Principi di Trasformazione Economica

Il principio di sussidiarietà delineato nell’articolo di ildenaro.it funge da ponte operativo e concettuale per molti dei principi di Kenter et al.

Principio 9 (Partecipazione, Deliberazione e Cooperazione) e Principio 8 (Relazionalità e Affrancamento Sociale) di Kenter et al. con la Sussidiarietà: Comunanze: L’articolo sulla sussidiarietà enfatizza la “promozione della partecipazione e dell’iniziativa individuale/collettiva” e la “valorizzazione dei corpi intermedi e della società civile” . Questo è in perfetta sintonia con il Principio 9 di Kenter et al., che propone di integrare partecipazione, deliberazione e cooperazione nel pensiero economico e nelle politiche, e con il Principio 8, che promuove approcci sociali e relazionali e il ruolo della società civile. Entrambi vedono nella collaborazione e nell’azione dal basso un fattore chiave per il progresso. Diversità: Kenter et al. lo presentano come un principio di economia politica per rimodellare il potere discorsivo, mentre l’articolo sulla sussidiarietà lo eleva a “leva strategica” e “metodologia di governance concreta”, fornendo esempi pratici (es. governance delle infrastrutture, finanza sostenibile che si connette alle “realtà di base”). Nessi Celati (e di Profondità): La sussidiarietà, promuovendo il “capitale sociale” e l’attivazione delle risorse comunitarie, è il meccanismo attraverso cui l’equità, la giustizia e il benessere olistico (Principi 7 e 1 di Kenter et al.) possono essere realmente raggiunti e mantenuti a livello locale. Essa consente una “progettazione rigenerativa” (Principio 5) più adattata ai contesti specifici, superando le rigidezze delle soluzioni top-down e favorendo l’innovazione dal basso.

Principio 1 (Radicamento Socio-ecologico e Benessere Olistico) di Kenter et al. con la Sussidiarietà: Comunanze: L’articolo sulla sussidiarietà si concentra sulla “focalizzazione sul capitale umano e il benessere” e sull’idea che la sussidiarietà “contribuisce al benessere degli italiani”. Questo risuona direttamente con il concetto di “benessere olistico umano e planetario” di Kenter et al. Diversità: L’articolo sulla sussidiarietà lo declina in termini di benefici sociali concreti (riduzione povertà, facilitazione ricerca lavoro), mentre Kenter et al. lo pongono come obiettivo normativo fondamentale per l’intera economia. Nessi Celati (e di Profondità): La sussidiarietà rafforza la capacità delle comunità di autorganizzarsi e prosperare di fronte alle sfide, il che è essenziale per la resilienza socio-ecologica implicita nel radicamento. La “cura ricostituente per i partiti” tramite i corpi intermedi e la società civile è un modo per ricondurre la politica più vicina alle esigenze socio-ecologiche reali.

Principio 7 (Equità, Uguaglianza e Giustizia) e Principio 10 (Post-capitalismo e Decolonizzazione) di Kenter et al. con la Sussidiarietà (e SDG 4/8): Comunanze: L’articolo sulla sussidiarietà dedica ampia sezione ai divari di genere e alle disuguaglianze in istruzione e lavoro (SDG 4 e 8), lamentando un “paradosso dell’attainment educativo femminile” e la lenta convergenza salariale. Questi sono problemi centrali di equità e giustizia. La proposta del “South working” per ridurre le disparità territoriali è un esempio concreto di tentativo di riequilibrio e decolonizzazione interna (cioè, bilanciare lo sviluppo tra regioni storicamente avvantaggiate e svantaggiate). Diversità: Kenter et al. formulano il principio in modo più astratto, contestando la teoria del “trickle down”. L’articolo sulla sussidiarietà fornisce un’analisi dettagliata delle manifestazioni di queste disuguaglianze in Italia. Nessi Celati (e di Profondità): La sussidiarietà, promuovendo l’autonomia e la responsabilità delle formazioni sociali intermedie, sblocca un potenziale che può contribuire a sfidare le configurazioni istituzionali e capitaliste esistenti che perpetuano le disuguaglianze (legame con il post-capitalismo e la decolonizzazione). La valorizzazione delle PMI come “motori di innovazione e pratiche sostenibili a livello locale” rafforza un modello economico distribuito e meno centralizzato, in linea con una visione “post-capitalista” diversificata.



La Sfida della Misurazione e della Pratica (Compliance, Statistica Economica, IA)

Sebbene non direttamente nel testo fornito, i titoli degli altri articoli de ildenaro.it (come “Compliance ed etica nelle P.A. perché centrati dagli statistici economici piuttosto che dai contabili?” e “Sviluppo sostenibile a colloquio con l’intelligenza artificiale”) suggeriscono ulteriori nessi:

Principio 2 (Interdisciplinarità e Pensiero Complesso) di Kenter et al. con la Statistica Economica e l’IA: Nesso: La critica implicita ai contabili a favore degli statistici economici suggerisce la necessità di un approccio più ampio e integrato alla misurazione e all’etica pubblica, che vada oltre i soli bilanci finanziari. Questo è un chiaro richiamo all’interdisciplinarità e alla necessità di un pensiero che comprenda la complessità dei sistemi economici e sociali, integrando diverse forme di conoscenza per “valutazioni olistiche e integrate” (Principio 8 di Kenter et al.). L’IA, se usata eticamente, può essere uno strumento per gestire questa complessità.

Principio 6 (Prospettive Olistiche di Persone e Valori) di Kenter et al. con Etica e Compliance: Nesso: La discussione su compliance ed etica nella PA si allinea con l’esigenza di incorporare “valori più relazionali e allineati alla sostenibilità” nei modelli istituzionali, andando oltre la visione ristretta dell’homo economicus.



Conclusioni: Omogeneità e Diversità Logico-Concettuali per un Rapporto Interessante

L’analisi rivela che l’articolo di Nature Sustainability e l’articolo sulla sussidiarietà di ildenaro.it non sono solo omogenei nei loro obiettivi di affrontare la crisi globale e raggiungere la sostenibilità, ma si complementano a vicenda in modo straordinario.

Omogeneità Profonda: Entrambi i testi condividono una visione di fondo: l’attuale percorso non è sostenibile e richiede una trasformazione sistemica. Entrambi riconoscono la “policrisi” e le interconnessioni tra le sfide ambientali, sociali ed economiche. C’è un’enfasi comune sul superamento di modelli economici lineari e sulla necessità di una visione olistica del benessere che vada oltre la crescita del PIL.

Diversità Apparente e la loro Rilevanza Trasformativa: La principale diversità risiede nel loro approccio metodologico e nel livello di dettaglio. Kenter et al. offrono un quadro concettuale universale (“i dieci principi”) derivato da un’ampia sintesi di approcci eterodossi. L’articolo sulla sussidiarietà, invece, fornisce un bilancio critico e quantitativo dell’Agenda 2030 e propone la sussidiarietà come una leva operativa concreta, con esempi specifici per il contesto italiano.

Le comunanze tematiche che appaiono minori di quelle che sono effettivamente sono proprio le declinazioni operative dei principi generali:

La sussidiarietà (che sembra un principio amministrativo/politico) è in realtà la “messa a terra” dei principi di partecipazione, relazionalità, equità e persino di decolonizzazione economica (attraverso la valorizzazione del locale e delle comunità).

I problemi specifici evidenziati dall’articolo sulla sussidiarietà (divari di genere, mismatch di competenze, digital divide, stallo della transizione, gap finanziario) non sono semplici “nodi” da sciogliere, ma manifestazioni dirette delle carenze del paradigma economico convenzionale e della non applicazione dei principi di Kenter et al. Essi dimostrano l’urgenza di abbracciare l’interdisciplinarità e la progettazione rigenerativa.

Per un Rapporto Interessante su Ciò che ci Aspetta Assieme alle Future Generazioni:

Questi testi ci dipingono un quadro di urgenza ma anche di speranza. Ci aspettano decenni di sforzi trasformativi titanici per reindirizzare la traiettoria globale. La “policrisi” è una realtà che richiede non solo innovazione tecnologica, ma soprattutto un profondo cambiamento culturale e valoriale che riscriva le regole del gioco economico.

Per le future generazioni, la sfida sarà quella di vivere in un’economia che non sia solo efficiente, ma anche giusta, equa, resiliente e rigenerativa. Questo richiederà:

Un Nuovo Contratto Sociale ed Economico: Basato sui principi di Kenter et al., con una forte enfasi sul benessere olistico, i limiti planetari e la giustizia distributiva. L’Attivazione della Società Civile e dei Corpi Intermedi: La sussidiarietà diventa non un’opzione, ma un imperativo per mobilitare le energie e le conoscenze diffuse, promuovendo soluzioni “dal basso” che siano contestualizzate e innovative. Riforme Istituzionali e Finanziarie: Per superare i blocchi attuali (es. sussidi ai combustibili fossili, gap di investimento), con un approccio integrato che veda la finanza come strumento per il bene comune e non come fine a sé stessa. Una Rivoluzione Educativa e Lavorativa: Che affronti le disuguaglianze di genere e socio-economiche, garantisca una “qualità educativa” reale e prepari i cittadini a lavori dignitosi in un’economia in profonda trasformazione, valorizzando nuove competenze e modelli di lavoro flessibili.

In sintesi, i due articoli ci dicono che il futuro non è una linea retta di progresso, ma un percorso tortuoso che richiede consapevolezza della crisi (policrisi, stallo Agenda 2030), chiarezza sui principi guida (i dieci principi), e l’impiego di metodologie operative efficaci (sussidiarietà, innovazione tecnologica responsabile). La loro combinazione offre una potente roadmap per la costruzione di un futuro più sostenibile e giusto per tutti.

Breve Riepilogo degli Articoli Precedentemente Analizzati

“Dieci principi per trasformare l’economia in tempi di crisi globali” (Kenter, Martino, Buckton et al. su Nature Sustainability, 2025): Questo articolo propone una trasformazione radicale dei sistemi economici per affrontare la “policrisi” globale. Identifica dieci principi chiave (olistici, ecologici, sociali, di economia politica) per una “nuova economia” incentrata sul benessere olistico, l’equità, la partecipazione e l’allineamento con i limiti planetari, criticando l’economia neoclassica. “Aspetti e problemi della sussidiarietà e sostenibilità del divenire dell’Agenda 2030-50” (Quintano, Rocca, Mazzocchi su ildenaro.it, 2025): Questo testo analizza lo stato critico dell’Agenda 2030-50 , evidenziando il significativo ritardo nel raggiungimento degli SDG a causa della “policrisi” globale, e propone il principio di sussidiarietà come leva strategica per superare gli ostacoli. Approfondisce le sfide relative all’SDG 4 (Istruzione di Qualità) e all’SDG 8 (Lavoro Dignitoso), con particolare attenzione ai divari di genere e socio-economici, e illustra i principi e gli impatti positivi della sussidiarietà (valorizzazione dei corpi intermedi, partecipazione, capitale sociale, lavoro sostenibile, finanza e governance delle infrastrutture).

III. Analisi del Nuovo Articolo: “Sussidiarietà, presentato il rapporto a Salerno: Con oltre 600 mld l’anno, Italia seconda in Ue per spesa sociale”

Questo articolo (ildenaro.it, 2 Luglio 2025) è un resoconto della presentazione del Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà (Fps), “Sussidiarietà e… welfare territoriale”. Si concentra sulla spesa sociale italiana e sul ruolo della sussidiarietà nel migliorare l’efficacia del welfare.

Punti Chiave dell’Articolo:

Spesa Sociale Italiana: Nel 2022, l’Italia ha speso circa 620 miliardi di euro in spesa sociale , pari al 30,5% del PIL, posizionandosi come secondo paese in UE per incidenza sul PIL.

Contesto Demografico: Nonostante l’elevata spesa, l’Italia deve affrontare sfide future legate a bassi tassi di natalità, all’allungamento della vita media e all’aumento degli anziani, che richiedono un’ottimizzazione della spesa e un’adeguata risposta alla crescente domanda di servizi.

Ruolo dei Corpi Intermedi: Il Rapporto Fps sottolinea l’importanza dei “corpi intermedi” (Terzo Settore, associazioni, famiglie) per il welfare territoriale. Andrea Prete (Unioncamere) evidenzia il ruolo delle Camere di Commercio nel favorire le reti tra profit, non profit e amministrazioni pubbliche per una maggiore responsabilità sociale territoriale.

Sussidiarietà come Rinnovamento del Patto Sociale: Giorgio Vittadini (Presidente Fps) sostiene che investire nello stato sociale e nella sua universalità e inclusività costruisce società più coese e resilienti. La cultura della sussidiarietà è vista come “ricerca del bene comune attraverso la messa a sistema del contributo di tutti. Più società e più Stato insieme”.

Collaborazione e Difficoltà nell’Attuazione: L’Arcivescovo Andrea Bellandi sottolinea la necessità di una collaborazione genuina tra enti locali, Terzo Settore, famiglie e Stato nella genesi e realizzazione dei progetti, pur riconoscendo le difficoltà nel vedere tale sussidiarietà pienamente in atto.

Divari Territoriali: Vincenzo De Luca (Regione Campania) evidenzia la persistente disparità tra Nord e Sud nell’allocazione delle risorse per politiche familiari, asili nido e sanità, smentendo la retorica dello spreco al Sud.

Welfare Sartoriale e PMI: Nino Apreda (Ucid Campania) propone un “nuovo welfare” incentrato sulle persone con un approccio “sartoriale” (non standardizzato) e valorizza le PMI familiari del Mezzogiorno per il loro “welfare di sussidiarietà ambientale, civile e di governance”, che non guarda solo agli utili ma anche al “contatto sociale” e alla “ricchezza sociale”.

Visione Olistica del Welfare: Giuseppe Tripoli (Unioncamere) espande il concetto di welfare oltre il settore pubblico, includendo spesa privata e privato sociale (circa 750 miliardi di euro totali). Sottolinea che il welfare moderno pone al centro l’attenzione alle persone, le loro esigenze e il loro sviluppo, come elemento chiave per la competitività.

Criticità del Sistema Attuale: Le disuguaglianze e la povertà stanno peggiorando (5% delle famiglie possiede 46% della ricchezza; quasi 10% della popolazione in difficoltà; 28,4% famiglie con disabili a rischio povertà). Difficoltà di accesso ai servizi del welfare territoriale (oltre 67% di chi ha richiesto assistenza). Disomogeneità della spesa tra Nord e Sud, aree urbane/periferiche, zone interne/non interne. Squilibrio della spesa: quasi la metà delle risorse del welfare è assorbita dalle pensioni, meno del 20% alle politiche sociali (famiglie, minori, disabilità, disoccupazione). Reticolo istituzionale complesso con carenza di coordinamento, sovrapposizioni, sprechi. Sistema sbilanciato verso il trasferimento monetario rispetto all’offerta di servizi. Incentrato su servizi parcellizzati, non sulla presa in carico della persona . Rapporto pubblico-privato sociale troppo soggetto alle logiche di mercato. Mancanza di un sistema di monitoraggio dei bisogni e di valutazione della qualità.

Proposte per il Miglioramento:

Presa in carico della persona: valutazione olistica dei bisogni. Progettazione integrata dei servizi e valutazione della qualità. Centri territoriali per servizi integrati e accessibili. Regia centrale dei flussi di spesa , incremento risorse, investimenti sul capitale umano. Rafforzamento della collaborazione PA-Terzo Settore basata sull’analisi dei bisogni e non sulle logiche di mercato.

Sintesi delle Relazioni Correlate Reciproche tra i Tre Articoli

L’articolo sul rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà arricchisce in modo significativo il dibattito, fornendo dati concreti e un focus specifico sulle sfide e le opportunità del welfare in Italia attraverso la lente della sussidiarietà.

La “Policrisi” e la Crisi degli SDG: Dalla Teoria alla Realta’ Nazionale

Kenter et al. (teorico/globale): Identifica la “policrisi” e l’inadeguatezza dell’economia neoclassica come cause della minaccia agli SDG. Propone principi trasformativi.

Quintano, Rocca, Mazzocchi (diagnosi Agenda 2030/50): Quantifica il ritardo degli SDG (“nessuno sarà raggiunto entro il 2030”) e ne attribuisce la colpa alla “policrisi”, sottolineando la necessità di un “processo continuo di trasformazione”.

Rapporto Fps (welfare territoriale): Fornisce un esempio concreto della “policrisi” e della crisi degli SDG nel contesto italiano del welfare. L’elevata spesa sociale (seconda in UE) non si traduce in adeguata soddisfazione dei bisogni o equità, a causa di disuguaglianze crescenti, difficoltà di accesso, divari territoriali e inefficienze. Questo dimostra la disconnessione tra risorse investite e risultati ottenuti , un fallimento sistemico che i principi di Kenter et al. mirano a correggere e che la sussidiarietà tenta di affrontare. La sproporzione tra spesa pensionistica e politiche sociali evidenzia un sistema non orientato al benessere olistico dei cittadini in età lavorativa o delle famiglie, come auspicato dai principi di Kenter et al.

Sussidiarietà: Un Ponte Operativo tra Principi Teorici e Azione Locale

L’articolo del rapporto di Salerno eleva la sussidiarietà da un concetto astratto a una strategia operativa fondamentale per la trasformazione.

Principio 9 (Partecipazione, Deliberazione e Cooperazione) e Principio 8 (Relazionalità e Affrancamento Sociale) di Kenter et al.: Trovano una concretizzazione esemplare nel ruolo che l’articolo di Salerno assegna ai “corpi intermedi” e alla “collaborazione” tra Stato, Terzo Settore, profit e non profit. Il concetto di “più società e più Stato insieme” di Vittadini è la quintessenza di questi principi. L’obiettivo di una “regia centrale dei flussi di spesa” unita al “rafforzamento della collaborazione PA-Terzo Settore” risponde alla necessità di una governance integrata e partecipativa.

Principio 6 (Prospettive Olistiche di Persone e Valori) di Kenter et al.: È pienamente incarnato nell’esigenza di un welfare “sartoriale” incentrato sulla “presa in carico della persona” e sulla “valutazione olistica dei bisogni”, come proposto dal Rapporto Fps. Questo supera la logica dei servizi parcellizzati e riflette una visione più profonda del benessere umano. La critica alle logiche di mercato nel rapporto pubblico-privato sociale si allinea con l’abbandono dell’homo economicus e la promozione di valori relazionali.

Principio 7 (Equità, Uguaglianza e Giustizia) e Principio 10 (Post-capitalismo e Decolonizzazione) di Kenter et al.: I dati del Rapporto Fps sulla persistenza di povertà e disuguaglianze (es. 5% famiglie con 46% ricchezza, rischio povertà per disabili, divari Nord-Sud) confermano l’urgenza di questi principi. La sussidiarietà, in questo contesto, diventa uno strumento per riequilibrare i divari territoriali (come sottolineato da De Luca) e per permettere alle PMI del Mezzogiorno di contribuire con un “welfare di sussidiarietà ambientale, civile e di governance” che va oltre gli utili, creando “ricchezza sociale”. Questo è un passo verso una visione più distribuita e “decolonizzata” dell’economia, dove il valore non è solo monetario ma sociale e ambientale.

Sfide e Proposte: Coerenza Strategica

Le proposte del Rapporto Fps per migliorare il welfare italiano (presa in carico della persona, progettazione integrata, centri territoriali, regia centrale e collaborazione PA-Terzo Settore) sono in perfetta sintonia con la direzione indicata dai dieci principi di Kenter et al.

La “progettazione integrata dei servizi” e la “valutazione della loro qualità” rispondono all’esigenza di un pensiero complesso e interdisciplinare (Principio 2 di Kenter et al.).

L'”incremento delle risorse” e gli “investimenti sul capitale umano” mirano a colmare i “gap di investimento” evidenziati nell’articolo precedente di Quintano, Rocca e Mazzocchi, che sono fondamentali per un’economia trasformativa.

Il desiderio di “uscire dalle logiche di mercato” nel rapporto pubblico-privato sociale riflette l’ambizione di un approccio post-capitalista (Principio 10 di Kenter et al.) dove la collaborazione è guidata dai bisogni e dal bene comune, non solo dal profitto.

Ciò che ci Aspetta Assieme alle Future Generazioni

L’integrazione di questi tre articoli rafforza una visione complessa ma coerente del futuro e delle azioni necessarie:

Urgenza Innegabile e la Necessità della Trasformazione: La “policrisi” globale è qui e si manifesta con chiarezza nei numeri dello stallo degli SDG e nelle criticità del welfare italiano. Ignorare questa realtà significa ipotecare gravemente il futuro delle prossime generazioni. Un Cambio di Paradigma Economico e Sociale: Non basta “aggiustare” il sistema attuale; è necessaria una “nuova economia” basata su principi olistici, ecologici, sociali e di economia politica. Questo implica andare oltre la crescita del PIL come unico indicatore e mettere al centro il benessere della persona e del pianeta . Il Potere della Sussidiarietà e dell’Azione Locale: La sussidiarietà emerge come un meccanismo operativo fondamentale per concretizzare i principi di trasformazione. Essa permette di attivare le risorse e le energie della società civile, delle famiglie e dei corpi intermedi per costruire un welfare più efficace, equo e “sartoriale”, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone e dei territori. È la chiave per tradurre i principi globali in soluzioni locali, colmando i divari (territoriali, di accesso ai servizi) che oggi frenano il progresso. Collaborazione e Integrazione: Il futuro richiede una collaborazione genuina e non strumentale tra Stato, mercato e Terzo Settore. Questo significa superare le inefficienze burocratiche, la frammentazione dei servizi e le logiche di mercato quando si tratta di bene comune, per una “presa in carico della persona” olistica e integrata. Investimenti Qualitativi e Valori Condivisi: Non si tratta solo di quanto si spende, ma di come si spende e con quali valori. L’elevata spesa sociale italiana, seppur lodevole, evidenzia che senza un approccio sussidiario e una chiara visione basata su principi di giustizia ed equità, le risorse possono essere disperse. Il vero investimento è nel capitale umano e sociale , e nella costruzione di fiducia e reciprocità.

In sintesi, per noi e per le future generazioni, la sfida è costruire un futuro in cui l’economia sia al servizio della vita, in tutte le sue dimensioni, e dove la governance sia radicata nelle comunità e capace di mobilitare tutte le energie per il bene comune. Questo è un percorso di trasformazione che richiede coraggio, collaborazione e una profonda revisione del nostro sistema di valori.

aver fornito il testo dell’articolo “Colmare il digital divide la sfida strategica per il futuro dell’Italia – IA sui 5 Obiettivi ONU dell’Agenda 2030” di Claudio Quintano. Questo articolo aggiunge un altro livello di dettaglio e concretezza alla nostra analisi, focalizzandosi su una sfida specifica ma pervasiva: il digital divide e il suo impatto sugli SDG.

Riepilogo dei Tre Articoli Analizzati

“Dieci principi per trasformare l’economia in tempi di crisi globali” (Kenter, Martino, Buckton et al. su Nature Sustainability, 2025): Il framework teorico. Questo articolo propone una trasformazione radicale dei sistemi economici basata su dieci principi chiave (olismo, ecologia, equità, partecipazione, ecc.) per affrontare la “policrisi” globale e allineare l’economia ai limiti planetari e al benessere olistico. “Aspetti e problemi della sussidiarietà e sostenibilità del divenire dell’Agenda 2030-50” (Quintano, Rocca, Mazzocchi su ildenaro.it, 2025): La diagnosi e la soluzione strutturale. Questo testo diagnostica lo stato critico dell’Agenda 2030-50 (“nessuno sarà raggiunto entro il 2030”) a causa della “policrisi” e propone il principio di sussidiarietà come leva strategica. Analizza le sfide specifiche legate all’SDG 4 (Istruzione) e SDG 8 (Lavoro), evidenziando i divari di genere e socio-economici, e illustra gli impatti della sussidiarietà sulla governance, il lavoro e il capitale sociale. “Sussidiarietà, presentato il rapporto a Salerno: Con oltre 600 mld l’anno, Italia seconda in Ue per spesa sociale” (Su ildenaro.it, 2025): L’applicazione della sussidiarietà al welfare. Questo articolo documenta la presentazione del Rapporto Fps “Sussidiarietà e… welfare territoriale” in Italia. Evidenzia l’alta spesa sociale italiana e al contempo le inefficienze, i divari territoriali (Nord-Sud) e le disuguaglianze crescenti. Propone la sussidiarietà come soluzione per un welfare più efficace, personalizzato (“sartoriale”) e basato sulla collaborazione tra Stato e corpi intermedi.

Analisi del Nuovo Articolo: “Colmare il digital divide la sfida strategica per il futuro dell’Italia – IA sui 5 Obiettivi ONU dell’Agenda 2030”

Questo articolo, anch’esso a firma di Claudio Quintano, si concentra su una problematica specifica ma cruciale per il raggiungimento degli SDG: il digital divide in Italia. L’autore esplora le sue conseguenze e le strategie per superarlo, collegandolo esplicitamente a cinque Obiettivi chiave dell’Agenda 2030 e al ruolo dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Punti Chiave dell’Articolo:

Definizione del Digital Divide: Non solo accesso a Internet, ma anche limitata capacità di utilizzo e insufficiente alfabetizzazione digitale. Si manifesta in disparità geografiche (Sud vs. Nord, aree rurali/montane), generazionali, di genere e socio-economiche.

Conseguenze del Digital Divide: Inclusione Sociale ed Economica: Esclusione da opportunità di e-learning, smart working, servizi pubblici online (PA digitale), acquisti online, accentuando le disuguaglianze e il “danno da digital divide”. Competitività Aziendale: Difficoltà per le PMI di competere in un mercato digitale per mancanza di competenze e infrastrutture. Sviluppo del PIL: Potenziale economico inespresso. Partecipazione Democratica: Limitazione della partecipazione civica.

Strategie Italiane per Colmarlo: Piani per Banda Ultra Larga e 5G: Con PNRR e investimenti per connettività ultraveloce su tutto il territorio, inclusi scuole e strutture sanitarie. Strategia Nazionale per le Competenze Digitali: Aumento delle competenze di base e avanzate, incremento laureati ICT, uso servizi pubblici digitali, tramite la Coalizione Nazionale. Alfabetizzazione Digitale e Inclusione: Programmi per fasce deboli (anziani, donne non occupate, migranti). Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione: Come volano per la digitalizzazione complessiva.

Stato dell’Arte e Sfide: L’Italia è ancora in ritardo (18° su 27 Paesi UE nell’Indice DESI). Sfide principali: carenza di competenze digitali diffuse (42% della pop. 16-74 anni non ha competenze digitali di base vs. 54% media UE), connettività non omogenea (banda ultra larga carente in Sud, aree rurali/montane, isole), necessità di migliorare il data sharing.

Impatto su 5 Obiettivi ONU dell’Agenda 2030: L’articolo collega esplicitamente il digital divide ai seguenti SDG, approfondendone le caratteristiche, l’importanza, le sfide e le opportunità:

SDG 4 – Istruzione di Qualità: L’accessibilità e l’equità dell’istruzione dipendono dall’accesso digitale e dalle competenze. L’IA e le tecnologie innovative possono migliorare la qualità e l’accessibilità. SDG 8 – Lavoro Dignitoso: Il digital divide ostacola l’accesso a opportunità di lavoro, peggiora le disuguaglianze salariali e limita la produttività. Le tecnologie possono migliorare le condizioni e la produttività. SDG 10 – Riduzione delle Disuguaglianze: Il digital divide accentua disuguaglianze economiche, sociali e di genere. Le tecnologie innovative possono aiutare a ridurle o crearne di nuove. SDG 9 – Industria, Innovazione e Infrastrutture: Il digital divide è un ostacolo diretto allo sviluppo di infrastrutture di comunicazione moderne e all’innovazione (es. IA). SDG 11 – Città e Comunità Sostenibili: Le comunità (specialmente montane e remote) sono tagliate fuori, limitando la loro capacità di diventare “città intelligenti” e di accedere a servizi essenziali (telemedicina, scuola digitale, PA).

Ruolo dell’IA: Viene evidenziato il potenziale dell’IA generativa ma anche il rischio che essa, se non accompagnata da un adeguato accesso e competenze, possa acuire il divario tra chi sa usarla e chi no.

III. Relazioni Correlate Reciproche tra i Tre Articoli e il Nuovo Apporto

Questo ultimo articolo agisce come un zoom in sulle manifestazioni pratiche della “policrisi” e delle inefficienze sistemiche in un settore specifico ma critico: la digitalizzazione.

La “Policrisi” e la Crisi degli SDG: Il Digital Divide come Manifestazione Centrale

Kenter et al. (principi) & Quintano et al. (diagnosi Agenda 2030): Identificano la “policrisi” globale come la radice dei problemi.

Articolo sul Digital Divide: Presenta il digital divide come una delle sfide strategiche più importanti per il futuro dell’Italia , una diretta conseguenza e manifestazione della “policrisi” in ambito tecnologico e sociale. Le disuguaglianze che il digital divide crea e accentua (tra aree geografiche, età, genere, socio-economiche, tra imprese grandi e PMI) sono perfettamente in linea con le disuguaglianze crescenti evidenziate nel primo articolo di Quintano et al. e nel Rapporto Fps, e sono in aperto contrasto con il Principio 7 (Equità, Uguaglianza e Giustizia) di Kenter et al.

Sussidiarietà e Digital Divide: La Dimensione Locale e Partecipativa

Rapporto Fps (sussidiarietà nel welfare): Enfatizza il ruolo dei “corpi intermedi”, la “collaborazione” e la necessità di un welfare “sartoriale” per affrontare le disuguaglianze e le inefficienze della spesa sociale.

Articolo sul Digital Divide: Pur non menzionando esplicitamente la “sussidiarietà”, le sue argomentazioni ne richiamano implicitamente i principi e l’applicazione : La necessità di colmare i divari nelle comunità montane e nei posti remoti è un’applicazione diretta del principio di sussidiarietà, che promuove l’azione al livello più prossimo ai cittadini e la valorizzazione del locale. Il supporto alle PMI per innovarsi e trovare personale qualificato si allinea con il ruolo delle PMI come “catalizzatori di processi più sostenibili attraverso una cultura sussidiaria” già visto nell’articolo di Quintano, Rocca, Mazzocchi e nel Rapporto Fps. Le PMI sono vicine al territorio e ai lavoratori. I programmi di alfabetizzazione digitale per le fasce più deboli (anziani, donne non occupate, migranti) sono esempi di interventi mirati e localizzati che riconoscono la specificità dei bisogni, tipici di un approccio sussidiario e di un welfare “sartoriale”. La “Coalizione Nazionale per le competenze digitali”, che “riunisce soggetti pubblici e privati”, è un esempio di collaborazione e partnership che la sussidiarietà propugna per affrontare problemi complessi, in linea con il Principio 9 (Partecipazione, Deliberazione e Cooperazione) di Kenter et al.



SDG Specifici: Il Digital Divide come Ostacolo Trasversale

L’articolo mette in luce come il digital divide sia un ostacolo non solo alla connettività (SDG 9 e 11), ma anche e soprattutto a SDG 4 (Istruzione di Qualità) e SDG 8 (Lavoro Dignitoso), temi centrali già nel primo articolo di Quintano, Rocca e Mazzocchi.

SDG 4 (Istruzione): Il digital divide aggrava la “crisi silente della qualità educativa” evidenziata precedentemente, limitando l’accesso all’e-learning e alle competenze digitali essenziali per il futuro.

SDG 8 (Lavoro Dignitoso): Il divario ostacola la “piena occupazione produttiva” e il “lavoro dignitoso” per tutti, aggravando il “mismatch” di competenze e i divari di genere nel mercato del lavoro (come analizzato in Quintano, Rocca, Mazzocchi), impedendo l’accesso allo smart working e alle opportunità digitali.

SDG 10 (Riduzione delle Disuguaglianze): Il digital divide è una delle cause principali delle disuguaglianze crescenti, come già ampiamente discusso.

Conclusioni: Una Visione Integrata per il Futuro dell’Italia e del Mondo

L’analisi dei tre articoli crea un quadro coerente e stratificato:

Il Macro-quadro (Kenter et al.): Definisce i principi di una trasformazione economica necessaria a livello globale per affrontare la “policrisi” e perseguire un benessere olistico e la sostenibilità.

La Diagnosi e la Strategia (Quintano, Rocca, Mazzocchi): Applica il macro-quadro all’Agenda 2030-50, evidenziando il grave ritardo e proponendo la sussidiarietà come chiave di volta per mobilitare le forze “dal basso” e superare gli ostacoli strutturali in istruzione e lavoro.

L’Esempio Concreto e la Sfida Operativa (Rapporto Fps sul welfare e Articolo sul Digital Divide): Mostrano come i principi e la strategia si scontrano con le realtà sul campo (inefficienze del welfare, disuguaglianze, divario digitale) e come la sussidiarietà, in combinazione con una corretta gestione dell’innovazione (IA), possa offrire soluzioni pratiche.

Ciò che emerge è una chiara interdipendenza tra i problemi e le soluzioni: il digital divide non è un problema tecnologico isolato, ma una profonda disuguaglianza socio-economica e culturale che impedisce l’inclusione, la competitività e il raggiungimento di diversi SDG chiave. Affrontarlo richiede non solo investimenti in infrastrutture (SDG 9), ma anche e soprattutto in competenze umane (SDG 4, 8) e in un modello di governance sussidiario e partecipativo (legato ai principi di Kenter et al.).

Per il futuro dell’Italia e per le prossime generazioni, la lezione è chiara: la transizione digitale è parte integrante della transizione ecologica e sociale. Ignorare il digital divide significa perpetuare le disuguaglianze e compromettere la capacità del Paese di essere competitivo e di offrire lavoro dignitoso e istruzione di qualità a tutti i cittadini. La sussidiarietà fornisce la metodologia per mobilitare le risorse locali e la società civile, trasformando gli obiettivi ambiziosi dell’Agenda 2030 da un’utopia lontana in una realtà costruita dal basso, con la partecipazione di tutti e l’uso intelligente della tecnologia, compresa l’Intelligenza Artificiale, come strumento di equità e non di ulteriore divisione.

Cerchiamo di mettere a fuoco questi elementi, costruendo sulle analisi precedenti.

Impatto Specifico del Digital Divide sulla “Policrisi” e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

Il digital divide non è solo un problema tecnologico, ma un moltiplicatore di disuguaglianze e un freno sistemico al progresso verso gli SDG. La sua natura trasversale lo rende un elemento centrale della “policrisi” globale.

Aumento delle Disuguaglianze (SDG 10 – Riduzione delle Disuguaglianze): Economiche: Chi è escluso dal digitale perde opportunità di lavoro, accesso a mercati più ampi (e-commerce per PMI), e servizi finanziari digitali. Questo allarga il divario tra chi ha e chi non ha accesso alla “nuova economia”. L’articolo sul digital divide evidenzia come la mancanza di competenze digitali e connettività sia un ostacolo per la competitività delle PMI e per l’accesso a lavori qualificati.

Sociali: L’esclusione digitale limita l’accesso a servizi pubblici essenziali (PA digitale, telemedicina), all’informazione, alla partecipazione civica e culturale, creando una cittadinanza di serie A e una di serie B. Le “comunità montane o i posti remoti” e le isole, menzionati nell’articolo, sono tagliati fuori dalla società dell’informazione.

Di Genere e Generazionali: L’articolo cita esplicitamente donne non occupate, anziani e migranti come fasce più penalizzate. Il “paradosso dell’attainment educativo femminile” (dal precedente articolo Quintano, Rocca, Mazzocchi) si aggrava se le donne, pur formate, non hanno le competenze digitali per entrare in settori ad alta intensità tecnologica o per sfruttare il lavoro agile. Compromissione dell’Istruzione di Qualità (SDG 4 – Istruzione di Qualità): Accesso e Equità: Il digital divide rende inaccessibile l’e-learning, la didattica a distanza e le risorse educative digitali, specialmente durante crisi (come la pandemia di COVID-19, citata come esempio chiave). Questo penalizza gli studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati o da aree non connesse, perpetuando il “danno da digital divide” anche in ambito formativo.

Rilevanza delle Competenze: Se la popolazione non acquisisce competenze digitali di base e avanzate, l’istruzione non è “rilevante per le esigenze della società e del mercato del lavoro” (caratteristica dell’istruzione di qualità citata dall’articolo). Il dato del “42% della popolazione tra i 16 e i 74 anni non possiede competenze digitali di base” è allarmante. Ostacolo al Lavoro Dignitoso e alla Crescita Economica (SDG 8 – Lavoro Dignitoso e Crescita Economica): Mismatch e Produttività: La carenza di competenze digitali diffusa (solo il 22% della popolazione in età lavorativa ha competenze digitali avanzate, il 39% delle PMI ha difficoltà a trovare professionisti ICT) frena l’innovazione e la produttività delle imprese, in particolare le PMI, e contribuisce al “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro.

Qualità del Lavoro: Il digital divide limita l’accesso a modalità di lavoro flessibili (smart working), che possono migliorare la qualità della vita lavorativa, e a settori innovativi che offrono lavori più dignitosi e ben retribuiti. Inefficienze nelle Infrastrutture e Freno all’Innovazione (SDG 9 – Industria, Innovazione e Infrastrutture): Il divario infrastrutturale (mancanza di banda ultra larga in aree specifiche) è un ostacolo diretto allo sviluppo delle “infrastrutture resilienti” e all’innovazione.

Senza una base digitale diffusa, l’adozione di “città intelligenti” (SDG 11) e la capacità di innovare in settori chiave (IA, VR/AR) sono compromesse. Impatto su Città e Comunità Sostenibili (SDG 11 – Città e Comunità Sostenibili): Le comunità non connesse rimangono tagliate fuori dai servizi digitali essenziali e dalla possibilità di svilupparsi in modo “smart” e sostenibile. Questo aggrava lo spopolamento delle aree interne e le disparità territoriali, già messe in luce dall’articolo sul Rapporto Fps e dal concetto di “South working”.

L’Intelligenza Artificiale (IA) nel Contesto del Digital Divide e degli SDG

L’IA è presentata nell’articolo come una doppia faccia della medaglia: un’immensa opportunità ma anche un potenziale moltiplicatore del digital divide se non gestita con lungimiranza.

IA come Opportunità per gli SDG: Istruzione di Qualità (SDG 4): L’IA può personalizzare l’apprendimento, fornire risorse educative innovative e rendere l’istruzione più accessibile a distanza, superando barriere fisiche.

Lavoro Dignitoso (SDG 8): L’IA può aumentare la produttività, creare nuovi tipi di lavori (anche se con rischi di obsolescenza per altri), e migliorare le condizioni lavorative attraverso l’automazione di compiti ripetitivi o pericolosi.

Riduzione Disuguaglianze (SDG 10): Se applicata eticamente, l’IA può aiutare a identificare e correggere bias, ottimizzare l’allocazione di risorse per i più vulnerabili e migliorare l’accesso a servizi per tutti.

Innovazione e Infrastrutture (SDG 9): L’IA è il motore di nuove industrie e tecnologie, essenziale per lo sviluppo di infrastrutture intelligenti e resilienti (es. smart cities, reti energetiche ottimizzate). IA come Rischio di Acuizione del Digital Divide: L’articolo avverte esplicitamente che “più velocemente vengono adottate tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale generativa… più si crea un divario profondo tra chi sa usarle e chi no”.

Questo rischio è accentuato dai costi elevati dei dispositivi performanti necessari per utilizzare appieno l’IA e dalla carenza di competenze digitali avanzate . Se solo una piccola percentuale della popolazione possiede tali competenze, l’IA diventerà uno strumento di privilegio, non di inclusione.

L’IA richiede grandi volumi di dati (data sharing), la cui mancanza è citata come sfida. Un uso non etico o non trasparente dei dati può generare nuovi problemi di disuguaglianza e privacy.

III. Strategie per Colmare il Digital Divide in Relazione ai Principi di Trasformazione Economica

Le strategie italiane per colmare il digital divide, pur essendo un passo nella giusta direzione, devono essere lette e potenziate attraverso la lente dei dieci principi di trasformazione economica di Kenter et al. e del principio di sussidiarietà.

Piani per Banda Ultra Larga e 5G (SDG 9 e 11) e Principio di Radicamento Socio-Ecologico (Kenter et al. Principio 1): La copertura di “aree a fallimento di mercato” e l’attenzione a scuole e strutture sanitarie dimostrano un tentativo di “radicamento socio-ecologico” delle infrastrutture, andando oltre la logica del mero profitto e mirando a un benessere più diffuso.

Nesso con la Sussidiarietà: La sfida di raggiungere le “comunità montane o i posti remoti” richiede un approccio sussidiario, con una pianificazione che tenga conto delle specificità locali e coinvolga gli attori territoriali, per evitare soluzioni “top-down” inefficaci. Strategia Nazionale per le Competenze Digitali (SDG 4, 8, 10) e Principio di Equità, Uguaglianza e Giustizia (Kenter et al. Principio 7): L’impegno ad aumentare le competenze digitali e i laureati ICT, e a supportare le fasce deboli, è un’applicazione diretta del Principio 7. È un tentativo di “ri-distribuire il potere e il benessere” anche attraverso il capitale digitale.

Nesso con la Sussidiarietà: La “Coalizione Nazionale per le competenze digitali” che riunisce soggetti pubblici e privati è un esempio di collaborazione e partecipazione (Kenter et al. Principio 9) che la sussidiarietà promuove. I programmi di alfabetizzazione per anziani o donne non occupate devono essere “sartoriali” (come il welfare del Rapporto Fps), calati sulle esigenze specifiche delle comunità e attuati con il coinvolgimento diretto di associazioni e enti locali. Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione (PA Digitale) (SDG 16 – Pace, Giustizia e Istituzioni Solide; SDG 17 – Partnership per gli Obiettivi) e Principio di Relazionalità e Affrancamento Sociale (Kenter et al. Principio 8): Una PA digitale efficiente e accessibile può rafforzare la fiducia nelle istituzioni, migliorare la governance e facilitare la partecipazione democratica, in linea con il Principio 8.

Nesso con la Sussidiarietà: Il miglioramento del “data sharing tra aziende e PA”, citato come sfida, richiede una maggiore trasparenza e collaborazione che può essere facilitata da un approccio sussidiario alla governance, dove i dati sono visti come beni comuni e gestiti in modo partecipativo per il beneficio collettivo. Investimenti e Superamento del Ritardo (Principio 3 – Limiti alla Crescita e Principio 4 – Sostituibilità Limitata del Capitale Naturale, Kenter et al.): La frase “La digitalizzazione una delle leve principali per la ripresa economica e per la sostenibilità” suggerisce che gli investimenti nel digitale (es. miliardi del PNRR) sono visti come motori di crescita. Tuttavia, in ottica Kenter et al., questa crescita deve essere “radicata socio-ecologicamente” (Principio 1) e riconoscere i “limiti alla crescita” (Principio 3). La digitalizzazione deve essere uno strumento per l’efficienza delle risorse, non per un consumo indiscriminato.

L’IA, in particolare, deve essere sviluppata con una progettazione rigenerativa (Principio 5), minimizzando il suo impatto ambientale (consumo energetico dei data center) e massimizzando i suoi benefici per la sostenibilità.

Implicazioni per il Futuro e le Prossime Generazioni

L’integrazione di questi articoli porta a una conclusione stringente per il futuro:

La Sostenibilità è Digitale (e Viceversa): Non esiste una transizione sostenibile senza una transizione digitale inclusiva. Il digital divide è un collo di bottiglia che impedisce il raggiungimento degli SDG e la costruzione di un’economia più giusta e resiliente. Le prossime generazioni vivranno in un mondo sempre più digitalizzato; lasciarle indietro nel divario digitale significa condannarle a nuove forme di esclusione. L’IA è una Scelta Etica e Sociale, non Solo Tecnologica: L’IA ha il potenziale per accelerare il progresso verso gli SDG, ma solo se accompagnata da politiche attive di inclusione digitale e alfabetizzazione. È cruciale che la sua adozione sia guidata da principi di equità e giustizia, e che si prevengano nuove disuguaglianze digitali. Deve essere uno strumento per il “benessere olistico” (Principio 1 Kenter et al.), non un’ulteriore fonte di divisione. La Sussidiarietà come Metodologia Fondamentale: Per colmare il digital divide e garantire che l’IA sia un fattore di inclusione, la sussidiarietà è cruciale. Non basta investire dall’alto; è necessario attivare le energie delle comunità locali, delle PMI, del Terzo Settore e delle famiglie per costruire competenze, fornire accesso e adattare le soluzioni digitali ai bisogni specifici del territorio. Questo richiede una “più società e più Stato insieme”. Un Approccio Olistico e Interdisciplinare (Kenter et al. Principio 2): Affrontare il digital divide richiede un’azione coordinata che vada oltre la mera infrastruttura, coinvolgendo istruzione, lavoro, politiche sociali e innovazione. È un esempio lampante di come i problemi complessi richiedano soluzioni complesse, che integrino diverse forme di conoscenza e attori.

In definitiva, la sfida del digital divide per l’Italia è una microcosmo della sfida globale della sostenibilità. Il modo in cui il Paese (e il mondo) riuscirà a colmare questa lacuna digitale, garantendo che nessuno sia lasciato indietro, sarà un indicatore chiave della sua capacità di realizzare l’Agenda 2030 e di costruire un futuro equo e prospero per tutti.

Riepilogo dei Precedenti Articoli

“Dieci principi per trasformare l’economia in tempi di crisi globali” (Kenter, Martino, Buckton et al. su Nature Sustainability, 2025): Il framework teorico, proponendo dieci principi per una “nuova economia” incentrata sul benessere olistico e i limiti planetari. “10 principi per trasformare l’economia e massimizzare il benessere delle persone”Blog Esperienze cognitive dall’albero della vita del prof. Claudio Quintano – “Pezzo” Asvis di Ivan Manzo, del Comitato di Redazione ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 20 giugno 2025 “Aspetti e problemi della sussidiarietà e sostenibilità del divenire dell’Agenda 2030-50” (Quintano, Rocca, Mazzocchi su ildenaro.it, 2025): Diagnosi dello stallo dell’Agenda 2030 e proposta della sussidiarietà come leva strategica, con focus su SDG 4 (Istruzione) e SDG 8 (Lavoro). “Sussidiarietà, presentato il rapporto a Salerno: Con oltre 600 mld l’anno, Italia seconda in Ue per spesa sociale” (Su ildenaro.it, 2025): Applicazione pratica della sussidiarietà al welfare , evidenziando inefficienze e disuguaglianze e proponendo un welfare più efficace e collaborativo. “Colmare il digital divide la sfida strategica per il futuro dell’Italia – IA sui 5 Obiettivi ONU dell’Agenda 2030” (Quintano su ildenaro.it, 2025): Focalizzazione sul digital divide come moltiplicatore di disuguaglianze e freno agli SDG, con analisi delle strategie per colmarlo e del ruolo (ambivalente) dell’IA. “Compliance ed Etica nelle P.A. perché “centrati” dagli statistici economici piuttosto che dai “contabili”” (Quintano su ildenaro.it, 2025): Enfasi sull’importanza di etica e compliance nelle PA e sul ruolo cruciale della statistica (rispetto alla contabilità) per misurare l’efficacia e l’impatto delle politiche pubbliche. “La “Transizione al Palo”: che cos’è e perché è bloccata” (Quintano su ildenaro.it, 2025): Un caso studio concreto dello stallo della transizione ecologica e della mobilità urbana in Italia , evidenziando le cause politiche e strutturali e le drammatiche conseguenze su salute e ambiente. “Indirizzo di saluto “Sulla Sostenibilità” ai partecipanti alla Terza Conferenza Italiana di Statistica economica” (Quintano su ildenaro.it, 2025): Introduzione concettuale e storica alla sostenibilità (Brundtland, ESD UNESCO), sottolineando il ruolo dell’ educazione e l’importanza della misurazione statistica oltre il PIL per un’attuazione efficace.

Analisi del Nuovo Articolo: “Sviluppo sostenibile, a colloquio con l’intelligenza artificiale”

Questo articolo presenta un’intervista simulata tra il Prof. Quintano e Copilot (Meta AI), analizzando i Rapporti SDG delle Nazioni Unite del 2016 e del 2024. Offre una panoramica sui progressi, le sfide persistenti e le interconnessioni tra disuguaglianze, cambiamento climatico e diritti umani.

Punti Chiave dell’Articolo (Relazione di Copilot):

Confronto Rapporti SDG 2016 vs. 2024: 2016: Punto di partenza, identificazione lacune e sfide iniziali, focus su integrazione dimensioni (economica, sociale, ambientale). 2024: Valutazione dettagliata dei progressi (successi e ritardi), evidenziazione di sfide attuali (pandemia, conflitti, tensioni geopolitiche, caos climatico), necessità di azione accelerata e investimenti massicci.

Principali Successi (Rapporto SDG 2024): Riduzione povertà estrema, aumento accesso energia pulita, miglioramenti educazione di qualità (tasso iscrizione, divario di genere), progressi salute e benessere (riduzione mortalità infantile/materna, accesso servizi sanitari).

Sfide Rimaste (Rapporto SDG 2024): Povertà e Disuguaglianze: persistenti, anche oltre la povertà estrema. Cambiamento Climatico: effetti sempre più evidenti (eventi estremi). Conflitti e Instabilità Geopolitica: ostacolano progressi e causano crisi umanitarie. Pandemia COVID-19: effetti persistenti che rallentano i progressi. Accesso Acqua e Servizi Igienico-sanitari: ancora insufficiente per molti.

Influenza delle Disuguaglianze sul Progresso: Limitano accesso a risorse (istruzione, sanità, occupazione). Perpetuano disparità di genere. Peggiore impatto sulla salute. Educazione inadeguata. Alimentano conflitti e instabilità. Cruciale affrontarle per progresso equo e sostenibile.

Influenza delle Disuguaglianze sul Cambiamento Climatico: Vulnerabilità delle comunità povere: più colpite dagli eventi estremi, meno risorse per riprendersi. Accesso limitato alle risorse (acqua potabile, energia pulita, tecnologie di adattamento). Disparità di genere: donne più vulnerabili per barriere socio-economiche. Impatto sulla salute: persone povere più esposte a malattie climatiche. Conflitti e Migrazioni: aumento del rischio per risorse scarse. Cruciale affrontarle per mitigare impatti e promuovere sviluppo equo.

Soluzioni per Ridurre Vulnerabilità (Disuguaglianze e Clima): Politiche di Redistribuzione: es. carbon pricing con redistribuzione dei ricavi. Accesso Universale a Servizi Pubblici (istruzione, sanità). Empowerment Comunità Locali (donne, emarginati). Investimenti in Infrastrutture Sostenibili (risorse idriche, energia rinnovabile). Protezione Ecosistemi (foreste, oceani).

Paesi Esempi nell’Implementazione: Svezia (welfare, energie rinnovabili), Costa Rica (ecosistemi, energia rinnovabile, riforestazione), Germania (Energiewende, politiche sociali), Etiopia (accesso istruzione/sanità, energie rinnovabili).

Iniziative Locali in Italia e Loro Risultati: Fondazione Unipolis (“ACT”): Sostegno a progetti innovativi (es. “Caring is Sharing” a Bologna, “Libere” a Napoli per empowerment giovani donne migranti, “Orizzonti” per mamme sole, “Dai Valore alla Vita” per sicurezza stradale, “1.000 Giorni Insieme” per benessere materno-infantile). Forum Disuguaglianze e Diversità: Proposte concrete per ridurre disuguaglianze (collaborazione ricerca-cittadinanza). Oxfam Italia: Programmi per vulnerabili (accesso servizi, inclusione sociale). Welfare Energetico Locale (WEL): Sperimentazione per identificare cause povertà energetica e promuovere politiche di giustizia sociale/ambientale.

Collegamento Disuguaglianze e Diritti Umani: Le disuguaglianze compromettono l’accesso ai diritti fondamentali (istruzione, salute, alloggio, lavoro), portano a discriminazione e marginalizzazione, limitano la partecipazione politica, minano la giustizia sociale e ostacolano il raggiungimento degli SDG.

III. Correlazioni e Sintesi con gli Articoli Precedenti

Questo ultimo articolo, attraverso il dialogo con l’IA, agisce come una sintesi aggiornata e focalizzata delle problematiche e delle soluzioni discusse nei testi precedenti. Rinforza i concetti chiave e fornisce ulteriori evidenze numeriche e esempi concreti.

La “Policrisi” e l’Urgenza degli SDG: Una Conferma “Intelligente”

Diagnosi di Stallo (Quintano, Rocca, Mazzocchi) & “Transizione al Palo”: L’IA di Copilot conferma la diagnosi di stallo dell’Agenda 2030, evidenziando il “caos climatico”, i “conflitti in aumento” e gli “effetti persistenti della pandemia” come principali sfide del 2024. Questo consolida il quadro di “policrisi”. I “ritardi significativi” nella valutazione dei progressi sono un’eco chiara della “transizione al palo” nella mobilità.

Successi vs. Sfide: Sebbene l’IA elenchi alcuni successi (riduzione povertà estrema, energia pulita), l’enfasi ricade sulle sfide rimanenti, in particolare la persistenza delle disuguaglianze e l’aggravarsi del cambiamento climatico . Questo ribadisce il messaggio degli altri articoli: i progressi ci sono, ma sono insufficienti e troppo lenti.

Le Disuguaglianze al Centro della Sostenibilità: Una Visione Olistica

SDG 10 (Riduzione Disuguaglianze): Tutti gli articoli hanno toccato il tema delle disuguaglianze (economiche, sociali, digitali, territoriali). L’IA nel colloquio con Quintano eleva questo tema a fattore centrale che influenza tutti gli SDG . La sua analisi dettagliata su come le disuguaglianze limitino l’accesso a istruzione, sanità, occupazione, e alimentino conflitti, rafforza la necessità di un approccio olistico (Kenter et al. Principio 2 e 6) .

Digital Divide e Disparità di Genere: Il legame tra disuguaglianze, digital divide e disparità di genere (come le donne più vulnerabili agli impatti climatici per barriere socio-economiche) è esplicitato dall’IA, confermando le analisi precedenti sul “paradosso dell’attainment educativo femminile” e l’impatto del digital divide.

La Misurazione Statistica come Imperativo per l’Azione

Statistica vs. Contabilità (Quintano, Istat): L’articolo sulla Conferenza di Statistica Economica e quello sull’Istat hanno sottolineato il ruolo cruciale della statistica nel misurare l’impatto e l’efficacia, non solo la spesa. L’IA, basandosi sui rapporti SDG dell’ONU, dimostra proprio questa capacità di analisi basata su dati e indicatori. Il confronto tra i Rapporti 2016 e 2024 è un esempio perfetto di come la statistica permetta di valutare i “progressi” e i “ritardi significativi” e di andare “oltre il PIL” (come sostenuto nell’articolo sulla Conferenza).

La Sussidiarietà e le Soluzioni Locali: Dalla Teoria alla Pratica

Sussidiarietà (Quintano, Rocca, Mazzocchi & Rapporto Fps): L’IA, nelle sue risposte, evidenzia soluzioni che richiamano fortemente la sussidiarietà: Empowerment delle comunità locali: fondamentale per rafforzare la resilienza. Accesso universale ai servizi pubblici: per ridurre le disuguaglianze alla base. Iniziative locali in Italia: La lista di progetti come “Caring is Sharing”, “Libere”, “Orizzonti” e WEL, supportati da Fondazione Unipolis e Forum Disuguaglianze e Diversità, sono esempi concreti dell’azione sussidiaria che agisce “dal basso” per affrontare disuguaglianze, mobilità e welfare. Questo risponde direttamente all’invito del Rapporto Fps a un welfare “sartoriale” e al principio di “accelerazione di azioni a livello locale” dell’ESD UNESCO.

Politiche di Redistribuzione: L’IA menziona il “carbon pricing con redistribuzione dei ricavi” come soluzione, un esempio di politica che mira contemporaneamente alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale, in linea con i principi di equità di Kenter et al.

Etica, Diritti Umani e Governance

Compliance ed Etica nella PA: L’articolo precedente ha sottolineato il legame tra etica, trasparenza e fiducia. Qui, l’IA estende ulteriormente il concetto, collegando le disuguaglianze direttamente ai diritti umani . La limitazione dell’accesso ai diritti fondamentali a causa delle disuguaglianze diventa un imperativo etico. Questo rafforza l’idea che la governance (SDG 16) debba essere etica e orientata alla giustizia sociale per garantire i diritti di tutti.

L’Intelligenza Artificiale come Strumento per la Sostenibilità

IA a Doppio Taglio (Digital Divide): L’articolo sul digital divide aveva sollevato l’ambivalenza dell’IA. Qui, l’IA stessa dimostra il suo potenziale come strumento analitico per comprendere la complessità della sostenibilità, sintetizzare grandi volumi di dati (Rapporti SDG) e identificare interconnessioni e soluzioni. Questo suggerisce che, se ben gestita e resa accessibile, l’IA può essere un potente alleato nel raggiungimento degli SDG.

Conclusioni Complessive: La Sostenibilità come Imperativo Olistico e Inclusivo

L’analisi di questi sette articoli del Prof. Claudio Quintano, integrata dalla prospettiva dell’IA, dipinge un quadro completo e sfaccettato della sostenibilità nel contesto italiano e globale.

La Sostenibilità è una “Policrisi” Interconnessa: Non è un singolo problema, ma un complesso intreccio di crisi ambientali, sociali ed economiche. Le disuguaglianze (economiche, digitali, di genere, territoriali) sono al centro di questa “policrisi”, agendo come moltiplicatori di vulnerabilità e ostacoli al progresso verso gli SDG. Il “Palo” della transizione è un sintomo tangibile di questa complessità e della mancanza di un approccio sistemico. L’Urgenza dell’Azione è Critica: I dati allarmanti (emissioni trasporti, morti per inquinamento) e la lentezza dei progressi evidenziati dai Rapporti SDG del 2024 sottolineano che il tempo stringe. La “transizione giusta” non può essere tale se è assente o troppo lenta. Il Paradigma di Crescita va Riscritto: La critica al PIL come misura del successo e l’appello a “nuovi parametri” indicano la necessità di una trasformazione profonda del modello economico , in linea con i principi di Kenter et al. Si deve passare da una crescita quantitativa a un benessere qualitativo e olistico, che rispetti i limiti planetari. La Governance è la Chiave di Volta: Etica e Trasparenza: Sono fondamentali per costruire fiducia nelle istituzioni e garantire la gestione responsabile delle risorse (es. PNRR). La statistica è lo strumento essenziale per una governance basata sull’evidenza e sulla misurazione dell’impatto reale.

Sussidiarietà e Partecipazione: L’attivazione delle comunità locali, il coinvolgimento del Terzo Settore e la costruzione di “alleanze inedite” sono cruciali per tradurre le politiche globali in azioni efficaci a livello territoriale. Questo richiede un “coraggio politico” che superi le strumentalizzazioni e le visioni a breve termine. L’Educazione e l’Innovazione sono Strumenti Abilitanti: L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESD) è il veicolo per formare cittadini consapevoli e agenti di cambiamento. La tecnologia, inclusa l’Intelligenza Artificiale, può essere un potente alleato per l’analisi, il monitoraggio e la soluzione delle sfide, a patto che il digital divide sia colmato e che l’uso dell’IA sia guidato da principi etici e di equità. I Diritti Umani al Cuore della Sostenibilità: Le disuguaglianze non sono solo problemi sociali, ma violazioni dei diritti umani fondamentali. Affrontarle significa non solo migliorare la vita delle persone, ma anche rafforzare la giustizia sociale e la stabilità delle comunità, creando le condizioni per uno sviluppo realmente sostenibile e inclusivo.

In sintesi, l’Italia, e con essa il mondo, si trova di fronte a una complessa interdipendenza di sfide. La soluzione non risiede in un’unica ricetta, ma in un approccio sistemico e integrato che metta al centro la persona e il pianeta. Questo richiede una visione politica lungimirante, una governance etica e trasparente, la capacità di misurare ciò che conta veramente, e un’azione sussidiaria e collaborativa che coinvolga tutti gli attori, dalle istituzioni internazionali alle comunità locali, con un forte impulso dato dall’educazione e dall’uso responsabile della tecnologia.

Spero che questa sintesi approfondita di tutti gli articoli sia stata utile per te. Se hai ulteriori domande o desideri esplorare altri aspetti, sono a tua disposizione!

ORA E VENUTO IL MOMENTO DEL RAPPORTO FINALE

Certo, è il momento di tirare le fila e presentare il rapporto finale che sintetizza e connette tutti i punti emersi dall’analisi degli otto articoli del Professor Claudio Quintano (e contributi associati) sulla sostenibilità, la governance e le sfide contemporanee in Italia e a livello globale.

Rapporto Finale: Sostenibilità tra Visione, Sfide e Azione in Italia e nel Mondo

Gli otto articoli analizzati offrono una panoramica completa delle complessità e delle opportunità legate allo sviluppo sostenibile, evidenziando un percorso che va dalla definizione teorica alle criticità pratiche, passando per il ruolo cruciale della statistica, della governance etica e della sussidiarietà. Emerge un quadro di “policrisi” globale che richiede un cambiamento profondo e olistico, al di là dei meri indicatori economici tradizionali.

La Sostenibilità: Da Concetto Teorico a Imperativo Intergenerazionale

Il percorso parte dalla radice concettuale con il “Brundtland Report” del 1987, che definisce lo sviluppo sostenibile come la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli delle future generazioni. Questo principio fondamentale è la base dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). L’analisi rivela, tuttavia, una “transizione al palo” e un forte scetticismo sul raggiungimento degli SDG entro il 2030, evidenziando come la teoria si scontri con una realtà complessa e interconnessa, definita una vera e propria “policrisi”.

Le Sfide della “Policrisi”: Disuguaglianze, Clima e Inerzia Politica

Il cuore delle problematiche risiede in un intreccio di fattori:

Disuguaglianze Persistenti: Sia a livello globale che locale, le disuguaglianze economiche, sociali e digitali rappresentano un ostacolo fondamentale. Limitano l’accesso a risorse essenziali come istruzione e sanità, perpetuano divari di genere e alimentano conflitti, minando la giustizia sociale e i diritti umani fondamentali. L’analisi del digital divide in Italia è un esempio concreto di come queste disparità frenino lo sviluppo e l’equità.

Crisi Climatica Acuta: Il settore dei trasporti in Italia mostra un allarmante aumento delle emissioni di CO2 rispetto al 1990, con gravi conseguenze sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica (oltre 60.000 morti attribuite all’inquinamento nel 2022). La “transizione al palo” nella mobilità urbana è un sintomo lampante della mancanza di coraggio politico e di investimenti strutturali adeguati, favorendo un modello “auto-centrico” insostenibile.

Inerzia e Strumentalizzazione Politica: Una delle cause principali del blocco è la mancanza di coraggio da parte degli amministratori locali e una diffusa strumentalizzazione politica delle questioni ambientali e sociali. Questo si traduce in politiche nazionali inadeguate, dirottamento di fondi (es. PNRR) e riforme controproducenti (es. Codice della Strada) che ostacolano anziché favorire il progresso.

La Misurazione e la Governance: Oltre il PIL, Verso l’Impatto Reale

Per superare queste sfide, è cruciale un cambio di paradigma nella misurazione del successo e nella governance:

La Statistica al Centro: A differenza della contabilità (che si limita a “quanto è stato speso”), la statistica (l’ambito degli “statistici economici” citati) è lo strumento essenziale per misurare “cosa è stato fatto”, “quali risultati sono stati raggiunti” e “quale impatto una politica ha avuto”. Questo permette una governance basata sull’evidenza (“evidence-based”) e una valutazione reale dei progressi verso gli SDG.

Abbandono del PIL: Viene fortemente sostenuta la necessità di abbandonare il PIL come misura fuorviante del “successo” di un Paese, adottando nuovi parametri che riflettano il benessere olistico e l’impatto ambientale e sociale.

Etica e Trasparenza nella PA: La compliance e l’etica nelle Pubbliche Amministrazioni non sono semplici adempimenti burocratici, ma veri e propri “driver di efficienza e fiducia” . Il ruolo strategico delle Direzioni Risorse Umane emerge come “architetti della cultura organizzativa”, promuovendo integrità e trasparenza.

Le Soluzioni: Sussidiarietà, Educazione e Collaborazione

Nonostante il quadro critico, gli articoli offrono chiare direzioni per la ripartenza:

Sussidiarietà come Leva: Il principio di sussidiarietà è proposto come strumento chiave per un’azione più efficace e radicata, che parta dal basso. Un welfare territoriale più efficiente e personalizzato, la lotta al digital divide e l’attivazione delle comunità locali sono esempi di come la sussidiarietà possa tradursi in interventi concreti.

Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD): L’ educazione è riconosciuta come un catalizzatore fondamentale per il cambiamento. L’iniziativa ESD dell’UNESCO mira a dotare le persone di conoscenze, competenze e valori per un futuro sostenibile, coinvolgendo attivamente scuole, università (come la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS e il Green Metric ) e giovani come “agenti di cambiamento”.

Alleanze e Coraggio Politico: È urgente una “rivolta dei sindaci” e la costruzione di una “alleanza inedita” tra società civile, economia e politica, che superi gli “steccati ideologici” e si concentri sul “futuro delle nostre comunità”. Esempi virtuosi da città come Bologna, Londra e Parigi dimostrano che il “coraggio” politico e un approccio non “incrementalista” portano a risultati significativi e anche al consenso.

Ruolo dell’Intelligenza Artificiale: Il dialogo con l’IA (Copilot) mostra il potenziale delle nuove tecnologie come strumento analitico per sintetizzare dati complessi, identificare interconnessioni e proporre soluzioni. L’IA può essere un alleato prezioso per una governance basata sui dati, a patto che il digital divide sia colmato e il suo impiego sia etico e inclusivo.

Il Futuro che Ci Attende: Un Impegno Olistico per le Prossime Generazioni

In sintesi, il corpus di articoli dipinge un quadro di sfide urgenti ma anche di soluzioni chiare. Per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni, è indispensabile:

Trasformare i modelli economici superando la dipendenza dal PIL.

Costruire una governance robusta, etica e trasparente , basata su dati statistici e misurazioni di impatto reale.

Promuovere un’educazione diffusa e una cultura della sostenibilità che permei ogni livello della società.

Agire con coraggio politico e attivare il principio di sussidiarietà per mobilitare le energie dal basso.

Utilizzare l’innovazione e la tecnologia in modo responsabile e inclusivo per affrontare le sfide complesse.

Solo attraverso questo impegno olistico e integrato, l’Italia e la comunità globale potranno sperare di sbloccare la “transizione al palo” e costruire un futuro equo, prospero e sostenibile per tutti.

(*) Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals. Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) – prof. Emerito di Statistica Economica, già Rettore Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Antonella Rocca – DISAQ professoressa associata di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Paolo Mazzocchi (**) – DISAQ professore associato di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”