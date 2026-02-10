I driver metalli preziosi e industriali: cosa succede nel 2026

I metalli cambiano prezzo: ad influenzare il valore delle materie prime sono cause note come le guerre, le limitazioni ambientali, le catastrofi e l’andamento del mercato.

Lo sanno bene gli investitori che sono costantemente esposti all’oscillazione dei metalli preziosi, oro e argento in primis, e ai metalli industriali più utilizzati (rame, ferro, alluminio).

L’oscillazione dei prezzi non è casuale

Esistono tuttavia altri driver, un po’ meno evidenti ma significativi, che danno una spinta al prezzo delle materie prime metallifere e riteniamo che sia importante conoscerli.

Aumento costo metalli: driver secondari

Nel mercato è aumentata la richiesta di rame: i motivi? Semplici: la rete elettrica mondiale si sta implementando, le necessità energetiche cambiano, i veicoli hanno una maggiore richiesta di rame, perchè tanti, diventano elettrici, persino le telecomunicazioni viaggiano su cavi di rame. Questo non solo fa impennare la domanda ma crea anche un problema di approvvigionamento. Basta uno sciopero dei minatori di un grande sito di estrazione, o l’esaurimento di una miniera a mandare fattivamente in crisi tutta la catena di rifornimento delle industrie.

Se si guarda un metallo prezioso come l’oro si nota, ad esempio che sulle quotazioni di Borsa incide la minore concentrazione nel sottosuolo che fa impennare i costi di estrazione. Sì, estrarre l’oro diventa più complicato. Gli investitori abituati a condurre una diligente ricerca delle informazioni, conoscono questi fattori secondari e preparano per tempo la migliore strategia per investire su oro e altri metalli preziosi.

Anche il mercato dell’argento è in crescita infatti continuamente richiesto dalle industrie. La materia prima è necessaria alle fabbriche di pannelli fotovoltaici, oggi richiestissimi per accelerare la transizione energetica. Ma viene utilizzato anche nell’elettronica implementata nei data center per l’intelligenza artificiale (IA), e infatti sono numerosi i progetti di centri dati IA in fase di costruzione nel mondo. Solo Microsoft, per citare un caso concreto, a settembre del 2015 ha annunciato la costruzione di ulteriori data center negli Stati Uniti, in Norvegia e Regno Unito.

Ad influenzare i prezzi dei metalli poi, abbiamo appena scoperto dopo un’attenta analisi di fonti certe, è il costo dell’energia. Una variabile che diventa importante nei paesi dove si effettua l’estrazione e la raffinazione metallurgica (metallurgy refining), è una variabile capace d’incidere in maniera significativa sull’andamento dei prezzi in Borsa.

Domanda e offerta: incide la richiesta degli investitori

Le materie prime possono essere acquistate dalle industrie per produrre beni e manufatti, ma, nel caso dei metalli, questi sono utilizzati dagli investitori come una sorta di bene rifugio o di protezione contro condizioni economiche critiche.

Oro e argento sono beni rifugio d’elezione: lo dimostra il fatto che le banche centrali dei Paesi ne posseggono grandi quantità. Il World Gold Council, in uno dei suoi rapporti periodici, ha evidenziato come negli ultimi anni la domanda di oro da parte delle autorità monetarie sia raddoppiata, passando da 400-500 tonnellate l’anno a pressappoco mille tonnellate l’anno.

Seguono gli ETP (exchange traded product) a cui possono accedere anche i piccoli investitori. In questo caso non si tratta di un acquisto diretto, ma di quote di un fondo passivo che, però, investe la raccolta di denaro in un metallo prezioso fisicamente detenuto in un caveau.

Crisi geopolitiche, dazi, limitazioni governative alle esportazioni o alla produzione di materie prime, influenzano certamente il prezzo dei metalli pregiati e di quelli industriali, ma nell’analisi è sempre bene tenere conto dei driver secondari. Questi ultimi, se si incrociano, sono capaci di mandare in tilt domanda e offerta con effetti imprevedibili.

