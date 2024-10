I fan del Real Madrid su accuse di stupro a Mbappé: “Una montatura”

“Se vero andrebbe sanzionato”, “la società deve intervenire”

Madrid, 17 ott. (askanews) -“Dovrebbe essere sanzionato” o forse “è una montatura”. Sono tra le reazioni espresse dai tifosi del Real Madrid, davanti alla notizia che la star del calcio francese Kylian Mbappé risulta indagato per stupro in Svezia.”Penso che sia tutta una montatura, perché Kylian Mbappé è molto famoso, quindi questa ragazza svedese, coinvolgendo Kylian… – sostiene Jorge Costa Laberia, pensionato – ma non credo sia vero. Tutto questo per me è una montatura”, dice sicuro.”Se vero bisognerebbe sanzionarlo – dice Celia, badante – ma finché non ci sono le prove, come ripeto, si possono dire molte cose”.Un pubblico ministero svedese ha confermato che un’indagine per stupro è stata aperta dopo che Mbappé e il suo entourage hanno soggiornato due giorni a Stoccolma, dal 9 all’11 ottobre. Ad accusare l’attaccante del Real Madrid il 12 ottobre una giovane donna che lo avrebbe forse incontrato in un night club dove Mbappé aveva riservato una sala.”La verità è che mi sembra un fatto molto riprovevole e che la società dovrebbe intervenire in merito, perché queste cose non devono succedere”, afferma Mateo, studente.