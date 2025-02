I fedeli continuano a pregare per il Papa davanti al Gemelli

Lieve miglioramento ma permane prognosi riservata per Bergoglio

Milano, 26 feb. (askanews) – Suore e passanti, come ogni giorno, si sono radunati anche oggi davanti al Policlinico Gemelli per pregare per Papa Francesco, ricoverato da quasi due settimane per una polmonite bilaterale.”Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna hanno confermato il miglioramento di ieri. Il Santo Padre continua l’ossigenoterapia ad alti flussi; anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi. Continua la fisioterapia respiratoria. Pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata. Nel corso della mattina il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia. Il pomeriggio è stato dedicato alle attività lavorative”. E’ quanto si legge nel bollettino serale diffuso dal Vaticano