I fedeli continuano a pregare per Papa Francesco fuori dal Gemelli

“Abbiamo bisogno del suo sostegno, stia bene per tanti anni ancora”

Roma, 5 mar. (askanews) – I fedeli continuano a riunirsi fuori dal Policlinico Gemelli di Roma per pregare per Papa Francesco, ricoverato in ospedale da quasi tre settimane mentre combatte contro una polmonite.”Intanto che Papa Francesco stia bene, perché nel momento in cui ci troviamo c’è bisogno del suo sostegno, della sua vicinanza. E che stia bene soprattutto… Per tanti anni ancora”, afferma Domenica Patania, di Vibo Valentia.”Per me è una figura fondamentale, perché è il nostro intermediario con Dio, è la persona che ci fa da tramite con Dio, ci deve dare la forza per vivere, perché la vita è molto difficile. Sembra che lui ci dia una mano ad andare avanti, visto che Dio in persona non può farlo, ha delegato lui”, dice Lucia Giacomo Donato di Campobasso.