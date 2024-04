I fedeli in preghiera nella Grande Moschea della Mecca

Per l’ultimo venerdì del Ramadan imponenti misure di sicurezza

La Mecca, 6 apr. (askanews) – Decine di migliaia di fedeli musulmani riempiono la Grande Moschea della Mecca nella 27a notte del Ramadan, considerata da molti come Laylat Al-Qadr, ossia Notte del potere o Notte del destino, in cui i musulmani chiedono che le loro preghiere vengano esaudite. Secondo l’islam in questa occasione Allah ha inviato l’Angelo Gabriele al Profeta Maometto e gli ha rivelato i primi versetti del Corano. Per l’ultimo venerdì del Ramadan sono state predisposte imponenti misure di sicurezza.