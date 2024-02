I Fenomeni di Economy: a Benevento giovedì 29 febbraio la tappa campana

È in programma a Benevento la tappa campana del progetto “I Fenomeni di Economy”, un viaggio, regione per regione, cominciato in Sicilia e proseguito in Calabria e Puglia con l’obiettivo di risalire lo Stivale alla scoperta di imprenditori “innovativi, inclusivi, responsabili”. L’iniziativa è del Gruppo Economy in collaborazione con Symbola e il Centro studi Tagliacarne (Unioncamere): nel primo caso per l’individuazione delle imprese virtuose, nel secondo per una lettura nuova e originale del territorio.

“Più che alla potenza puntiamo all’intelligenza delle esperienze imprenditoriali che mettiamo in risalto in una apposita piattaforma destinata a diventare un hub delle buone pratiche – spiega l’editore incaricato del Gruppo Economy Alfonso Ruffo -. L’originalità del nostro racconto sta nella particolarità degli esempi raccolti e nella loro capacità di generare emulazione per contribuire all’affermazione di un’economia più giusta e a misura d’uomo secondo l’insegnamento del Manifesto d’Assisi”.

La presentazione del format si terrà giovedì 29 febbraio alle 11 presso la sede di Confindustria Benevento alla presenza del presidente Oreste Vigorito, dell’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello, del direttore di Diligentia Sergio Sgambato e del direttore responsabile di Economy Sergio Luciano.