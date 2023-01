1° Festival del Management a Milano. Tema della prima giornata: come fare innovazione e battere le mafie

Si presenta giovedì 19 all’Università Bocconi (ore 11,30) la prima edizione del Festival del Management che si svolgerà a Milano venerdì 3 e sabato 4 febbraio.

Il festival, si legge in una nota, si apre con una tavola rotonda su un tema molto scottante in queste ore, “Management, Innovazione e Contrasto alle Mafie nell’Economia“.

“Questa prima edizione – prosegue il comunicato – darà attenzione a questioni di rilevanza assoluta per lo sviluppo economico e civile del nostro Paese, come il contrasto alle mafie, l’organizzazione dei servizi per la tutela della salute pubblica, la transizione energetica, la geopolitica e i modelli innovativi di management della produzione, la gestione dei musei nel terzo millennio, il management per l’industria cinematografica. Alle tavole rotonde si alterneranno talks, interviste e dialoghi ma anche workshop e laboratori, masterclass e hackathon nelle scuole superiori e nelle università per stimolare la partecipazione attiva di tutto il pubblico. Ad arricchire il confronto e il contenuto scientifico del Festival è prevista anche la partecipazione dell’astronauta Luca Parmitano in collegamento da Houston in Texas”.

Insomma: 57 appuntamenti e tantissimi ospiti per due giorni di talks e laboratori aperti a tutti, conversazioni out-of-the-box, eventi nel metaverso e da remoto presso altre università sulle applicazioni del management e della cultura d’impresa in ogni campo.

Il Festival è organizzato da Sima, Società Italiana Management: alla conferenza stampa saranno presenti la presidente Arabella Mocciaro Li Destri; il past president di Sandro Castaldo; l’ideatore e delegato Sima per il Festival del Management, Roberto Vona.

