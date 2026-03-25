I figli piccoli non vanno automaticamente alla madre: la Cassazione rompe uno schema

Non è la madre per default. La Cassazione cambia le regole sull’affido dei figli piccoli e, soprattutto, mette in discussione uno degli automatismi più radicati nel diritto di famiglia. Per anni, infatti, l’idea consolidata, che un bambino, soprattutto nei primi anni di vita, dovesse restare con la madre è stata considerata quasi naturale. Non una scelta, ma una conseguenza. Non una valutazione, ma una prassi. Oggi, invece, la Corte ricorda un principio tanto semplice quanto disatteso: non esistono scorciatoie quando si decide della vita di un minore. In caso di divorzio, il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la mamma basandosi unicamente sul fatto che i figli sono molto piccoli. Ogni valutazione, infatti, va calibrata in concreto sul preminente interesse dei minori e non può derivare da pronunciamenti astratti. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, accogliendo il ricorso di un papà. Perché dietro quella che sembrava una scelta naturale si nascondeva, in realtà, un automatismo: figli piccoli uguale madre. Un’equazione semplice. Troppo semplice per essere giusta. La decisione è arrivata accogliendo il ricorso di un padre contro una sentenza della Corte d’appello di Bologna del 2024, che aveva disposto il collocamento dei figli minori presso la madre, assegnandole anche la casa familiare, pur essendo di proprietà paterna. La Cassazione ha annullato entrambe le decisioni, rinviando il caso a una nuova valutazione da parte della Corte territoriale. Secondo la prima sezione civile, il giudice è tenuto a esaminare concretamente le capacità educative, affettive e organizzative di entrambi i genitori, superando la prassi che tendeva a privilegiare la madre, soprattutto con figli in tenera età. Una presa di posizione che mette in discussione una consuetudine radicata nei tribunali italiani. Nel motivare la pronuncia, i giudici hanno sottolineato che il criterio guida deve essere esclusivamente l’interesse morale e materiale della prole, da determinare attraverso un’analisi concreta del ruolo svolto da ciascun genitore nel tempo. Conta la qualità della relazione affettiva, la presenza quotidiana e la capacità di garantire stabilità, non il genere o l’età dei bambini. Viene quindi bocciato il principio secondo cui la madre sarebbe automaticamente il riferimento principale per i figli più piccoli, definito un pregiudizio privo di fondamento giuridico. Allo stesso modo, è stata ritenuta errata anche l’assegnazione automatica della casa coniugale alla madre, effettuata senza valutare realmente l’interesse dei minori, la proprietà dell’immobile e la situazione economica dei coniugi. Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito non abbiano considerato elementi rilevanti, tra cui il fatto che i figli fossero seguiti prevalentemente dal padre, grazie anche a un orario di lavoro compatibile e al supporto familiare. Il principio ribadito è chiaro: nelle decisioni sull’affidamento non devono esistere automatismi, ma un’attenta valutazione caso per caso, con l’obiettivo di garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e del loro benessere complessivo. Dunque, la giustizia smette di scegliere per abitudine. Una sentenza che non è contro le madri, ma contro uno schema culturale, che scardina un pensiero abbastanza comune: la madre come figura primaria per definizione, il padre come presenza accessoria e il giudice come esecutore di un copione già scritto. Ma il diritto di famiglia non è un teatro, e non può prestarsi ad esserlo. La Cassazione lo dice chiaramente: il giudice deve guardare a chi nella specifica storia è davvero in grado di garantire equilibrio, continuità, cura e stabilità. E la risposta non è sempre standard. Perché ogni famiglia è diversa, ogni relazione è diversa. Ogni bambino è diverso. E allora anche la decisione deve esserlo. Questa sentenza segna la fine – o almeno l’inizio della fine- di una giustizia prevedibile. Di quelle decisioni che si potevano intuire prima ancora di entrare in aula. Perché quando una decisione è automatica, smette di essere giusta. Diventa solo comoda. Si esce da uno stereotipo, ma il rischio è quello di crearne un altro, ovvero, una parità automatica, un equilibrio imposto. Una sentenza che parla non solo ai giudici, ma anche ai servizi sociali, agli operatori, a chi lavora ogni giorno con le famiglie. Ribadendo un principio di fondo un minore non si “colloca”. Si ascolta. Si osserva. Si accompagna. Adesso la domanda è una sola: questa sentenza cambierà davvero le prassi o resterà solo un principio scritto bene? Perché il diritto evolve nelle sentenze. Ma vive nelle decisioni quotidiane. E lì, spesso, gli automatismi sono più duri a morire.