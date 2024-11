I fondamentali dell’economia sopportano bene il peso degli anni

Questa volta l’evento non è stato trascurato dagli organi dell’informazione. Probabilmente si è verificato perchè il tema in oggetto di disamina è arrivato molto vicino al punto di non ritorno. L’ argomento, pur nella sua notevole complessità, nel tempo è diventato, come il pane e il companatico di tutti i giorni, estremamente fruibile e semplice. Solo che è in grado di provocare catastrofi di notevole gravità.

Questa è, ristretta all’osso, la novella, non buona ne cattiva, comunicata agli italiani e, prima ancora, a chi forma l’ Esecutivo, da parte del Governatore della Banca d’ Italia Fabio Panetta. Senza squilli di trombe e rulli di tamburi, il N°1 di Palazzo Koch ha tenuto una lezione, nella sostanza ha dato una sorta di vademecum per orientarsi e, quando saranno nel mondo della produzione, agire, agli studenti in uno dei templi dove si insegnano le scienze economiche del mondo. È così facilmente individuabile l’Università degli Studi economici e commerciali Bocconi, a Milano. Una prima reazione di chi legge il panegirico innanzi formulato, potrebbe essere il far notare che tante altre personalità di tutto il mondo che fanno testo hanno pontificato da quel pulpito in più occasioni su vari argomenti dell’ economia. Non tutte le volte è successo che le stesse abbiano portato a casa tanta attenzione,con riscontri positivi anche da parte dell’ informazione specializzata. Il Governatore Panetta ha disegnato la situazione socio economica globale come se disegnasse tavole, partendo dal mondo a tratti larghi, proseguendo per la UE, con l’aggiunta di qualche tratto, fino a arrivare al Paese aggiungendo molti altri dettagli. Ha voluto descrivere prima di tutto quali sono stati i risultati raggiunti con le varie misure monetarie messe in atto dalla BCE, riferendo che le stesse, di massima, hanno dato i risultati attesi, come la riduzione del tasso di inflazione. Bisogna aggiungere il rialzo dei tassi di interesse dell’euro ha dato luogo a altre disfunzioni nel campo dell’economia reale. La stessa era già provata dalla pandemia e dall’ impennata del corso dei conflitti bellici. Questo prologo ha permesso all’ Oratore di raggiungere a stretto giro il fulcro del suo intervento: è sulla crescita, con l’augurio di sostituire al più presto tale termine con sviluppo, che Roma, d’ intesa con Bruxelles, dovrà operare per far ripartire la produzione e in generale l’economia del Paese, con lo scopo di creare nuova ricchezza. Solo per rimarcare il concetto, le misure monetarie possono solo agevolare o limitare i trasferimenti di ricchezza, peraltro non sempre eseguiti con modalità a prova di Codice Penale. Nel tempo, infatti, chi si è approcciato all’argomento, ha dovuto il più delle volte sottolineare quel particolare. Uno dei passaggi dell’ ex Consigliere della BCE è stato il richiamare l’attenzione di quella Banca Centrale sulla necessità di decidere insieme agli stati membri i provvedimenti da adottare. Non facendo cadere sulla loro testa la pietanza già scodellata. Accennati i punti salienti della relazione, va aggiunto che quel Banchiere di lungo corso ha voluto soffermarsi anche sul metodo adottato dalla BCE nell’operatività di quell’ Istituto Centrale. Ha fatto presente che da un pò di tempo quello stesso sta procedendo con il sistema detto del “giorno per giorno” o, se l’attività si svolge vicina a vie d’acqua, “navigare a vista”, anche prossimi alla costa. Il risultato della prolusione è stato quindi positivo e l’augurio è che i risultati non si facciano attendere. La conclusione che si può trarre dall’evento nel suo insieme è che, se è vero, come dicono in campagna, che partecipare a una funzione religiosa in una chiesa sontuosa dà “grande soddisfazione”, disquisire di economia in uno dei suoi templi, l’Università Bocconi, è cosa ben diversa dal partecipare a una qualsiasi delle tribune televisive che continuano a aumentare. Ancora di più nei cosiddetti “salotti”, dove si mischia con estrema disinvoltura sacro e profano, finendo con il fare un pasticcio incomprensibile ma solo dannoso.