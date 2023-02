I forever chemicals sono ormai presenti in tutta Europa

(Adnkronos) – Le sostanze inquinanti PFAS, note come “Forever Chemicals” – che non si decompongono, si accumulano nell’organismo e possono essere tossiche – sono state trovate ad alti livelli in migliaia di siti nel Regno Unito, ma anche in Europa. E’ quanto emerge da un progetto di mappatura dell’Università di Lancaster. La mappa mostra che i PFAS, sono finite nell’acqua, nel suolo e nei sedimenti di tutta Europa, causando un inquinamento diffuso che rischia di danneggiare l’ambiente, in particolare la biodiversità del vecchio continente.