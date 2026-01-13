I funerali di Nicolais nella Basilica di Santa Chiara: presente il ministro Anna Maria Bernini

Il feretro di Luigi Nicolais , lo scienziato napoletano (professore emerito della Federico II) ed ex ministro morto ieri all’età di 83 anni, è arrivato nella Basilica di Santa Chiara per il rito funebre. Alle esequie è presente il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Ad accogliere la salma, il rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito, e la pro rettrice, Angela Zampella. Tra i presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la moglie Sandra Lonardo, e l’ex governatore Vincenzo De Luca.

“Non è stato, ma è uno straordinario scienziato, una persona di valore e di valori, un uomo che ha saputo coniugare una grande competenza e professionalità con un’empatia straordinaria, da tutti riconosciute” ha detto il ministro arrivando nella Basilica. “Ha lasciato tanti ricercatori che attraverso di lui hanno trovato la loro strada – ha aggiunto -. È una di quelle persone che umanamente e scientificamente sembra non debbano morire mai e probabilmente non muoiono perché se tutti noi siamo qui e continueremo a ricordarlo Gino Nicolais sarà sempre con noi”.