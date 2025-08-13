I giochi ferragostani sono ormai fatti e a essi altro non si potrà aggiungere

La farsa che tra poche ore sarà portata in scena in Alaska dai due migliori attori del genere, Trump e Putin, è già considerata, senza ombra di dubbio, un’esibizione – l’ennesima – di potere accoppiato spreco di denaro pubblico sensa remore. Viene così spontaneo credere che i due negoziatori – forse è meglio definirli i “due negozianti”- avranno anche altri argomenti da discutere a bassa voce, lontani da orecchie indiscrete. Avendo intuito quale sarà l’andazzo della vicenda, potrebbe risultare più interessante una divagazione su altre vicende (e si che sono tante, nazionali e estere!), qualcosa che si attesti poco al di sopra delle chiacchiere tra vicini di ombrelloni. Essendo stati citati i tradizionali ripari dal sole in uso principalmente sulle spiagge, l’argomento che si ripropone subito di conseguenza all’attenzione generalizzata, è l’andamento del settore turistico nel Paese. Ebbene, ancora una volta la maggioranza e l’opposizione di Governo trattano con grande superficialità l’argomento. Non è infatti un particolare di poco conto l’essere la voce di bilancio di quell’attività tra le principali che compongono l’attivo. Per prudenza si può affermare che il settore procede tra luci e ombre. Va subito aggiunto che ciò accade non solo per carenze strutturali o logistiche: in testa alla lista degli ostacoli che ne frenano parzialmente. il.giusto procedere, c’è senza dubbio la ridotta capacità di spesa. Il fenomeno non riguarda solo gli italiani, certamente almeno tutti gli altri europei. Al momento.l”estate é giunta alla metà della sua durata e ci sarebbe ancora tempo per recuperare. Ci sono pero altri deterrenti che scoraggiano i cosiddetti vacanzieri dal mettersi in movimento. Si tratta dell’ avanzata dei conflitti e delle occasioni di attentati.e azioni del genere.

Non resta che attendere Ferragosto per poi riprendere da dove si era lasciato.