I giochi sembrano fatti, ma mancano particolari importanti: primo, la reazione dei mercati

Ieri il mondo ha atteso fino all’ ultimo minuto con il fiato sospeso che passasse un angelo o un suo parigrado laico nel cielo di Washington e dicesse amen (il collega senza ali nè aureola aggiungesse “ogni bel gioco dura poco”) affinché l’indefinibile Donald spalancasse occhi, bocca e orecchie, osservando attentamente anche il naso, per fiutare il vento della razionalità o meglio quel refolo che soffia ancora nel cielo a stelle e strisce. Non é andata così e Super (?) Donald, un istante dopo, è precipitato al disotto del livello bassissimo dove giá era, a quello infimo. Di là non uscirà più se non saranno da lui modificati drasticamente i suoi modi di trattare l’umanità intera, come se si rivolgesse alle galline stabulate in un enorme pollaio, vale a dire il Mondo come é allo stato attuale. Un risultato, non certo positivo, quella negazione della razionalità del primo lo ha ottenuto: quello di precipitare gli USA a un livello di considerazione ben al di sotto del minimo già raggiunto in precedenza. Non ha considerato, quel Rodomonte in versione “Sceriffo del Far West, cioè riveduta e scorretta agli occhi dell’ Umanità, che per fare quanto ha fatto gli sono bastati pochi minuti: ovemai intendesse risalire la china, avrebbe bisogno di tempi biblici o pressappoco tali. I super dazi introdotti erga omnes, più in dettaglio che avranno ripercussioni dirette o indirette su gran parte del genere umano, sono esprimibili in percentuali a doppia cifra significativa, a partire dal 20% a salire. Basta poco per rendersi conto che tale tassa vale almeno la quinta parte del valore della transazione operata sul territorio degli USA, isole comprese. I redditi percepiti dai lavoratori nel primo trimestre del 2025 sono lievitati decisamente meno rispetto a quasi tutti i generi di prodotto. Non c’è inoltre nessuna premessa che che possa farli considere effimeri. Ciò significa che, per rientrare in equilibrio, la bilancia tra prezzi e costi al consumo deve poter contare già nel breve periodo, su trasferimenti unilaterali- si legga ammortizzatori sociali -della Pubblica Amministrazione. Dove questa dovrebbe attingere la necessaria provvista finanziaria non è al momento ipotizzabile. Ne deriverà, con ogni probabilità, disagio consistente nella popolazione, peggiorando ancora, se possibile, la situazione che sta per determinarsi. Quanto appena descritto è solo una minima parte di quello che sta per accadere nel mondo all’ ombra dei nuovi dazi americani. C’è una sola labile speranza che tutto quanto elencato sparisca con la luce del giorno (meglio: per un ritrovato senno da parte del Biondo). Ciò può accadere solo di conseguenza a quanto sta accadendo dall’altro lato del mondo, precisamente a Oriente. Bisognerà affrontare ad horas il nuovo scenario che si sta configurando a quelle latitudini. Oggi invece l’Occidente constaterà in diretta la reazione del suo popolo e tutto lascia credere che non sarà un bel vedere.

Intanto è prudente prepararsi a un dopo di resistenza, almeno per poter affermare di aver fatto quanto era di propria competenza.

Nient’altro per ora, tanto per i giorni a seguire.