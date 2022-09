I giochi sono fatti. O no?

Quando manca meno di una settimana all’espressione del voto, molti degli italiani, elettori o non ancora in età per esserlo, devono sentirsi frastornati e non solo. Molti di loro sono anche demoralizzati, probabilmente come mai non era successo dall’inizio della seconda repubblica. Non hanno certamente torto a sentirsi in questo stato nè i navigati delle urne nè i neofiti, che attualmente stanno ricevendo una catechesi sulla rappresentanza popolare che in altri tempi avrebbe avuto un significato diverso. Sarebbe stata interpretata sotto l’aspetto di un corso di insegnamento di come non comportarsi nell’ adempimento di un dettato costituzionale, il diritto dovere di voto. Quella che sta per giungere al termine è una campagna elettorale striminzita, confusionaria e, soprattutto, espressione di assenza di programmi fatta da schieramenti non politici. Osservando come si é articolata la composizione delle tre squadre in campo, condizione quest’ultima di per sé destabilizzante, è facile prendere atto chè nessuna delle tre fa riferimento serio a una dottrina politica. Altrettanto evidente è che le componenti di ciascuna di esse hanno fatto matrimoni di convenienza, o meglio delle vere e proprie ammucchiate, senza avere in comune nient’ altro che la convenienza a stare insieme nel tentativo, remoto, di fare massa critica. Le loro esibizioni in pubblico, tali e niente di più sono le occasioni nelle quali stanno prendendo contatto con gli italiani, consistono in scambi di accuse per fatti di cui la maggior parte di chi li ascolta conosce appena l’esistenza. Ciò premesso, oltre che litigare, poco stanno chiarendo in merito alle loro vere intenzioni di quanto si propongono di fare per il Paese, sempre chè siano proponibili realisticamente. Un gran vociare sta crescendo intorno a problemi internazionali che, escludendo dal loro novero la guerra in Ucraina, non hanno certo importanza come quelli cogenti che attanagliano l’ Italia. Arrivando in qualche maniera al giorno dopo del responso delle urne, chi avrà riportato più voti dovrà cercare il modo di formare un governo. L’operazione, per quanto difficile e laboriosa, finirà per fornire un risultato, per quanto raffazzonato sia prevedibile fin d’ora che sarà. Solo dopo il giuramento, quasi certamente busserà alla porta il problema più importante: come si possa innestare l’azione del nuovo esecutivo sui lavori in corso non.portati a termine dal governo precedente. È ovvio che questo tipo di problematica si è sempre presentato in occasione delle transizioni di questo genere. Questa volta però è diverso. Non si tratta di completare un’opera giá definita in tutto e per tutto. C’ è ancora molto da decidere prima di procedere e non sará certamente come deliberare sul completamento di una strada o di operazioni del genere. Per quanto importanti esse possano essere, non equivarranno mai al PNRR, vera ancora di salvezza e viatico perchè l’ Italia resti nel novero dei paesi maggiormente industrializzati. La posta in gioco è storica e il banco, la EU, potrebbe tacciare di scorrettezza uno o più giocatori. Vale la pena correre un rischio del genere? La risposta è certamente no. Da ciò deriva la necessità vitale per gli italiani di esprimere il voto. Di conseguenza, nei giorni che ancora precedono quello solenne, da zelanti autodidatti, gli stessi prendano come possono conoscenza di quanto c’è nell’aria per votare con coscienza. Quanto meno dopo, comunque vada la vicenda, non saranno assaliti dal rimorso di essere stati inadempienti al proprio dovere.