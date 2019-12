“I Giovani e la Scienza”, concorso europeo: 7mila euro alle migliori invenzioni

E’ possibile candidarsi fino al 24 gennaio alla 32esima edizione dell’European Union Contest for Young Scientists promosso della Direzione generale Ricerca della Commissione europea.

L’iniziativa, gestita in Italia dal Miur e da Fast- Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, è rivolta ai giovani tra i 14 e i 21 anni con una buona idea, un prototipo o una ricerca in qualsiasi settore, al fine di per promuovere e valorizzare le potenzialità scientifiche e tecnologiche dei ragazzi italiani.

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo (non più di tre) e dovranno necessariamente frequentare le scuole secondarie di 2° grado e avere una buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati devono presentare studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni come ad esempio: scienze biologiche, biochimica, chimica, microbiologia, scienze della terra, ingegneria, energia e trasporti, scienze ambientali, tecnologia della comunicazione e dell’informazione, matematica, medicina e salute, fisica e astronomia, scienze sociali.

Il concorso permette di vincere 7.000 euro per le proprie invenzioni e di essere scelti per poter accedere a iniziative, concorsi internazionali, borse di studio e viaggi.

Dal 7 al 9 marzo 2020 a Milano sarà organizzata un’esposizione dei progetti finalisti tra i quali vengono selezionati i vincitori.