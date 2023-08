I Green Blue Days ricominciano da Chiaia: ecco il programma e i primi protagonisti

Quali iniziative poter mettere in campo per impattare meno sull’ambiente? Come essere azionista del cambiamento? La sfida non è solo culturale ma anche scientifica, tecnica, tecnologica. Mediante la co-autorialità i Greenbluedays vogliono dar luogo ad un’esperienza collettiva, ad un progetto pilota che coinvolga le attività produttive e professionali del distretto CHIAIA e non solo.

Come saranno i negozi del futuro? Le botteghe, gli showroom, le gallerie d’arte, gli spazi polifunzionali, i pop-up store, gli studi professionali i luoghi dell’ospitalità? Alle startup che GreenBluedays ha cooptato, è stata affidata la visione futura.

Tante opportunità per chi sceglierà di aderire al progetto Vie Sostenibili. Le azioni poste in essere dai tanti protagonisti consentirà, con un’attività a lungo termine, di monitorare il processo e di raccontarlo a livello istituzionale all’edizione di Maggio 2024.

Diversi i protagonisti, una selezione già è presente sulle pagine social della manifestazione. Si va da Agra Suites Napoli, un piccolo hotel di lusso a piazza dei Martiri che fa dell’ecosostenibilità il fulcro della propria attività imprenditoriale, a chef Stefano Polato, inventore della cucina verticale, un cuoco e Nutritonal & Nutraceutical Consultant, che negli ultimi 15 anni si è specializzato nella scelta, preparazione, conservazione dei cibi, con la mission di unire cucina e scienza per “vivere bene”. Tra le realtà più interessanti dell’evento, anche Alberta Saladino che con l’artista Michele Jodice porterà sulla scena il progetto “Trasformatio” che coniuga arte, artigianato cosciente e sostenibilità. L’architetto Antonella Venezia e l’architetto Anna Fresa per 14 Poerio travel presenteranno un progetto che va in una direzione ben precisa: l’inclusione sociale. L’azienda Alfa Marmi con il suo progetto racconterà il valore delle azioni aziendali. Ester Gatta, invece, con il marchio Eles, prendendo spunto dalla parola chiave di questa edizione, Acqua, darà luogo ad un’installazione sorprendente. Tante altre le realtà che stanno aderendo e tanti i benefit in termini di comunicazione, di servizi e di prodotti che verranno messi a loro disposizione per aver deciso di partecipare in modo attivo, attraverso GreenBlueDays, al processo di cambiamento.

Per partecipare ai GreenBlueDays Action Vie Sostenibili in programma a Palazzo Ravaschieri – Napoli – ed aderire al progetto è sufficiente collegarsi al sito e seguire step by step il form di partecipazione https://greenbluedays.it/vie-s ostenibili-napoli/

Count down dunque per la nuova edizione del primo forum sulla sostenibilità sistemica, fondato nel 2019 da Sonia Cocozza, Rosy Fusillo e Elisabetta Masucci, che guarda al Sud come Lab d’idee per la Gen Z.