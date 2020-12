I lavori della Camera al tempo del Covid

In un video la Camera dei Deputati mostra come è cambiata la quotidianità nei lavori a Montecitorio con l’emergenza Covid, dalle mascherine al distanziamento, alle sedute in videoconferenza. “In pochissimotempo abbiamo dovuto riadattare tutto il nostro lavoro, con innovazioni in poco tempo che mai erano stati fatte prima”, ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico.

sat/red (fonte video: Camera dei Deputati)