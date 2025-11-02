I limoni di Amalfi diventano Patrimonio dell’Umanità: arriva il riconoscimento della Fao

Amalfi entra a far parte del programma GIAHS della FAO, con il riconoscimento delle sue limonaie e del sistema agricolo su terrazzamenti come Patrimonio Agricolo dell’Umanità. Il riconoscimento evidenzia l’importanza di un’agricoltura storica e adattata ai pendii ripidi della costa, che combina sostenibilità, biodiversità e conservazione del paesaggio.

La città rappresenta l’Italia tra i 28 nuovi sistemi agricoli riconosciuti provenienti da 14 Paesi, portando il totale mondiale dei siti GIAHS a 102. Il premio è stato ritirato dal Sindaco Daniele Milano, accompagnato dal Vicesindaco Matteo Bottone, dalla consigliera con delega all’agricoltura Antonietta Amatruda e da una delegazione dei protagonisti locali del sistema agricolo, insieme a rappresentanti del Centro di Cultura e Storia Amalfitana e del Parco dei Monti Lattari.

“Questo riconoscimento riflette anni di lavoro e l’impegno di chi mantiene attivo il sistema agricolo amalfitano”, ha dichiarato il sindaco Milano, sottolineando il ruolo centrale degli agricoltori nella cura dei terrazzamenti e nella conservazione di questa tradizione.

Durante la giornata alla Fao, Amalfi è stata protagonista anche nel pomeriggio, con l’agricoltore Luigi Amatruda che ha illustrato in inglese l’importanza e la delicatezza del sistema agricolo locale davanti a un panel internazionale. La partecipazione delle aziende agricole locali, come la famiglia Aceto e Fore Porta, ha permesso di presentare sapori e prodotti tipici, completati da una dimostrazione dolciaria dei fratelli Andrea e Nicola Pansa con i tradizionali “amalfitani”.

La Fao sottolinea come i terrazzamenti e le limonaie di Amalfi rappresentino un sistema agricolo a basso impatto ambientale, capace di sostenere i mezzi di sussistenza locali, proteggere il suolo e l’acqua, e mantenere l’identità dell’agricoltura mediterranea montana. Il riconoscimento GIAHS promuove lo sviluppo sostenibile delle comunità rurali e la conservazione dei paesaggi tradizionali, favorendo armonia tra attività agricole, biodiversità e territorio.

Le sessioni dell’evento, visibili sul sito della Fao, hanno evidenziato l’importanza di proteggere e valorizzare i sistemi agricoli storici, inserendosi anche nelle celebrazioni per l’80° anniversario dell’organizzazione.