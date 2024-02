I maestri guantai napoletani conquistano Lineapelle Milano

Dopo New York altro successo per la “La Scuola del Guanto” a Lineapelle Milano. I maestri guantai napoletani hanno conquistato l’attenzione di osservatori nazionali ed internazionali.

Presso gli stand della Stazione Sperimentale si sono svolte le iniziative di Chiroteca Business Network.

La nuova rete costituita da imprese come Gala Gloves, Artigiano del Guanto, Andreano, Gargiulo Leather ed a cui aderiscono la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli, l’Unione Industriali di Napoli e Lineapelle, che ha l’obiettivo di promuovere e tutelare l’antica e nobile arte dei guanti, ha registrato un notevole successo.

Un vasto pubblico di imprenditori, designer, giornalisti, stakeholder internazionali hanno avuto modo di seguire le dimostrazioni di ‘smasso’ e taglio della pelle del guanto, nell’occasione i ‘maestri guantai’ napoletani hanno creato guanti e spiegato ogni fase del progetto.

““La ‘Scuola del guanto’ è un omaggio alla tradizione, l’esaltazione di una eccellenza artigianale ed è, soprattutto, proiezione nel futuro. Abbiamo raccontato un progetto culturale, stiamo creando le competenze ed i rapporti affinché nuovi mercati e nuove opportunità possano rappresentare occasioni di crescita per le imprese” ha sottolineato Edoardo Imperiale, direttore generale della SSIP.

Grande soddisfazione è stata espressa da Alessandro Pellone, Presidente della Chiroteca e dal maestro Francesco Ricciardiello.

“Anche a Milano -hanno detto- un ulteriore tassello per costruire una nuova narrazione, per far vivere una antica arte che può e deve rappresentare ancora un fiore all’occhiello di Napoli, del Made in Italy”.