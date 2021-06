I magistrati onorari al ministro: Tutele professionali e previdenziali, basta proroghe. Rispettare gli impegni presi

I magistrati onorari scrivono al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per chiedere che siano al più presto varate “quelle tutele professionali e previdenziali per i magistrati onorari che Ella ha elencato tra gli obiettivi a breve termine del Suo dicastero”. E’ quanto si legge in una nota inviata dal Comitato di Base della magistratura onoraria, nella quale si sottolinea la delusione e lo sgomento per “la notizia della proroga al 21 luglio dei lavori della Commissione presieduta da Castelli”, notizia che desta “forte preoccupazione sulla nostra ancora precaria condizione lavorativa”. Di qui la richiesta di fare “chiarezza in merito alle tempistiche della nostra riforma, non più procrastinabile”.

I magistrati onorari – che si autodefiniscono “i precari della giustizia perché da oltre 20 anni lavoriamo senza alcuna tutela e guarentigia proprie di ogni “lavoratore” – ricordano al ministro di aver “riposto piena fiducia nell’intervento risolutore immediato da Lei preannunciato all’inizio del suo Dicastero, e poi proclamato in varie occasioni e da ultimo dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato e alla Camera dei Deputati, in risposta a specifica interrogazione parlamentare” e confidano in un suo intervento, sicuri che “il predisponendo testo, che verrà presentato entro la nuova data del 21 luglio, venga recepito con Decreto legge, affinchè sia finalmente riconosciuta la giusta dignità alla nostra categoria. Una categoria di lavoratori che ancora, a dispetto dei tempi, continua a confidare nelle Istituzioni e nel rigore dei loro Rappresentanti”.

Istanza al Ministro della Giustizia – il documento integrale