I manager per la transizione energetica: parte da EnergyMed il confronto enti-imprese di Manageritalia

Un confronto a tutto campo quello proposto da Manageritalia Campania a EnergyMed, la rassegna sulla Transizione Energetica e l’Economia Circolare giunta alla sua quattordicesima edizione alla Mostra d’Oltremare.

Aprendo i lavori, Circo Turiello, presidente di Manageritalia Campania, ha focalizzato l’attenzione sul ruolo dei manager, esperti delle dinamiche interne e degli scenari socio-economici, nei processi di efficientamento energetico, nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione, “un cambiamento – ha sottolineato Turiello – che va ad incidere profondamente nel tessuto economico e sociale del territorio in termini di sostenibilità ambientale e saving”.

Una indicazione subito rilanciata da Pier Paolo Barretta, assessore al Bilancio con delega al Piano di Risparmio Energetico del Comune di Napoli: “serve un profondo cambiamento culturale che passa attraverso la formazione e il riassetto organizzativo – ha detto Barretta – necessario per la competitività delle imprese e l’efficientamento degli enti pubblici. Oggi le questioni energetiche e ambientali sono trasversali e la transizione digitale ci consente un forte cambiamento delle strutture e la sensibilizzazione dei cittadini verso l’ottimizzazione della spesa per il raggiungimento degli obiettivi”.

Il ruolo dei manager come riferimento e guida nella transizione energetica è stato evidenziato anche da Michele Macaluso, consigliere di Manageritalia Campania e direttore di ANEA, ente organizzatore di EnergyMed.

Un contributo in tal senso arriva da Alfonso Bonavita, dirigente del settore Attività Produttive della Regione Campania, che ha illustrato le misure FESR, per un totale di 50 milioni destinati a sostenere l’efficientamento energetico delle imprese. Uno spaccato sulla riorganizzazione e gli interventi volti alla sostenibilità nelle grandi imprese è stato fornito da Raffaele Castagna, direttore Sustainability, Business, Continuity & Certification Hitachi Rail; mentre Luigi Bisaccia, manager esperto EGE, ha delineato le analisi e gli interventi per le aziende sul fronte del risparmio energetico.