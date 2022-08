I Maneskin trionfano agli Mtv Music Award 2022 e vanno negli Usa. Esibizione virale in rete, ecco perché

Non potevano che essere i Maneskin la prima band italiana a salire sul palco, da vincitori, agli Mtv Video Music Award 2022. La band, ormai a tutti gli effetti consacrata nell’olimpo della musica internazionale, è stata premiata per il miglior video alternativo con il brano “I wanna be your slave”, brano che vede Damiano David e soci affiancati da un gigante del rock mondiale come Iggy Pop. Sul palco del Prudential Center di Newark, dove si svolgeva la serata di premiazioni, i Maneskin hanno anche dato vita a una versione “hot” del brano “Supermodel”, esibendosi in abiti succinti che lasciavano poco spazio per l’immaginazione, che hanno “costretto” i cameraman e i registi a veloci cambi di inquadratura per evitare imbarazzi, e con il web che, invece, è letteralmente impazzito per la performance.

La vittoria dei Maneskin è doppiamente importante perché è arrivata superando nomi del calibro di Avril Lavigne e Imagine Dragons e perché si trattava della loro prima partecipazione agli Mtv Video Music Award 2022 sia come candidati che come performer. Un riconoscimento che segue in linea temporale il trionfo nel 2021 agli Mtv European Music Award di Budapest, dove avevano trionfato nella categoria “Best rock”, e il conseguente successo all’Eurovision Song Contest 2021. Da quel momento in poi l’ascesa dei Maneskin dall’altra parte dell’oceano è stata inarrestabile, come dimostrano gli show che si preparano a conquistare gli Stati Uniti dal prossimo 31 ottobre, con il primo live che si terrà a Seattle, e che vanno tutti nella direzione del sold out. “Non ci aspettavamo di vincere. Ci sono molti grandi artisti qui, quindi è un onore per noi, ovviamente” il commento del frontman Damiano David.