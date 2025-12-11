“I Masanielli” di Francesco Martucci è la pizzeria dell’anno

La pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta è la Pizzeria dell’Anno premiata ai Pizza Doc Awards 2025. Altro premio per Francesco Martucci è quello della Pizza dell’Anno, vinto con la sua 7 Consistenze di Cipolla. I pizzaioli casertani Franco Pepe di Pepe in Grani a Caiazzo e Roberta Esposito de La Contrada ad Aversa sono i rispettivamente il Pizzaiolo e la Pizzaiola dell’Anno. Per la categoria Apertura dell’Anno si è aggiudicato il Pizza Doc Award 2025 Raffaele Bonetta per l’apertura della sua pizzeria omonima a Napoli, nel quartiere del Vomero. La categoria Catena dell’Anno, invece, è stata vinta dal gruppo di Errico Porzio. “Essere qui, con questa platea di colleghi e professionisti, e ricevere ben 2 premi – ha affermato Francesco Martucci – mi onora tantissimo. Uno stimolo in più per continuare a migliorarsi quotidianamente. Un lavoro enorme possibile solo ed unicamente grazie ad un gruppo di lavoro che ogni giorno mi supporta”. “E’ importante ricevere questo premio – ha detto Franco Pepe – nella giornata in cui la cucina italiana è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un riconoscimento che vale per tutti noi”. “Sono onorata di ricevere questo riconoscimento. E’ il frutto – sono le parole di Roberta Esposito – di un grande lavoro che ogni giorno condivido con tutta la squadra di collaboratori ad Aversa, Roma e Gioia del Colle”. “Questo premio – ha sottolineato Raffaele Bonetta – è veramente inaspettato visto che abbiamo aperto la nostra pizzeria a Napoli, al centro del Vomero, da pochissimi mesi. E’ un riconoscimento che paga tutti gli sforzi ed i sacrifici fatti da una vita e che oggi mi hanno portato ad essere qui. Grazie a chi mi ha votato e grazie anche ai miei collaboratori”. “Con questo premio – ha detto Errico Porzio – si riconosce il lavoro di oltre 500 collaboratori. Senza di loro non saremmo quello che oggi ci viene riconosciuto quotidianamente in giro per l’Italia. “La quinta edizione dei Pizza DOC Awards al teatro Mediterraneo di Napoli – ha affermato Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC – ha celebrato i professionisti che portano alto nel mondo il nome ed il valore del piatto napoletano per eccellenza: la pizza. Un piatto che, in una giornata in cui la cucina italiana è ufficialmente patrimonio Unesco, non può far altro che essere l’ambasciatrice per eccellenza della storia e della tradizione culinaria italiana. I Pizza DOC Awards sono diventati gli Oscar del Mondo Pizza, un riconoscimento a chi ha contribuito a valorizzare la pizza in giro per il Mondo durante tutto l’anno”.