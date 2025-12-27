I match sportivi si possono decidere anche all’ultimo minuto, anche se la regola è ben diversa

Uno delle costanti che si sono ripetute negli ultimi venti anni e più, è il varare la legge di bilancio, certi che essa venga approvata, negli ultimi giorni dell,anno. Essa regolerà la gestione dell’economia e della finanza del Paese che sono in programma per l’ anno successivo. Ebbene, oggi il Senato approva – guai se non lo facesse in tempo ! – il testo così come licenziato dalla Camera il 24 ultimo scorso. Pur essendo la Vigilia, la notte che è seguita non è stata movimentata da tours de forces di Babbo Natale e relativo tiro di renne per consegnare le cose che in tanti continuano ancora a chiedergli nel terzo millennio. Con la differenza che fino ai primi anni ’70 riusciva a accontentare tutti o quasi per buona parte delle loro richieste. Ancora oggi si ricorda che, in quegli anni, gli italiani medi cavalcavano quel che restava dell’onda lunga del cosiddetto “miracolo economico”, senza immaginare che lo stesso sarebbe stato, di lì a poco, confinato dal “nuovo”. Quello che, proveniente dagli USA e dal resto dell’ Europa, avrebbe rivoluzionato gli standard di vita, nella configurazione adottata anni prima e lasciata crescere senza particolari condizionamenti. La transizione avviata dalla revisione delle tipologie di produzione dell’energia occorrente per ogni azione della dotazione di macchinari, nonchè l’avvio del passaggio dell’ Intelligenza Artificiale, almeno in parte, dal mondo della ricerca a quello della produzione, hanno allontanato anche il solo ricordo del vecchio modo di funzionare del Paese, messo in atto all’incirca mezzo secolo fà. Per descriverlo in modo che possa essere compreso almeno in una parte bastevole, si può azzardare a paragonare l’Italia a qualcosa di vivo caduta nelle sabbie mobili o, nella migliore delle ipotesi, in una palude non molto profonda. Si vedrà giá tra qualche giorno come sará stato accolto il programma economico del Bel Paese che, anni addietro, era generalmente definito il Giardino d’Europa. Una discriminante che può essere capita anche dall’addetto alle pulizie della stazione di Rocchetta e Croce, è quella che chiederà agli esperti di turno se la gloriosa Turrita potrà iniziare a competere senza far ricorso a espedienti ai tornei internazionale. Con performance di tutto riguardo, per vincere nel tempo stabilito. Evitando così che si debba far ricorso ai tempi supplementari se non far ricorso al lancio della monetina.