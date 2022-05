La tecnologia ha completamente cambiato diversi aspetti della nostra vita e tra questi troviamo sicuramente le modalità di pagamento. Potrebbe sembrare strano, ma i metodi di pagamento sono completamente cambiati nel corso degli anni, o meglio sono stati perfezionati e integrati da una serie di funzionalità e caratteristiche che sono volte a garantire un servizio più efficace, rapido e sicuro. Ma quali sono i metodi di pagamento più utilizzati tutt’oggi? Vediamolo insieme.

Le carte

Tra i metodi di maggior utilizzo troviamo sicuramente le carte, che siano queste carte di credito o carte prepagate. Con le carte, oggi, è possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento online: dagli acquisti sugli e-commerce, passando per i casino mobile, fino ad arrivare al pagamento di utenze.

Quando l’utente effettua un pagamento a mezzo carta, dovrà generalmente compilare una pagina web dedicata, un form, che indica i vari dati della carta, con tanto di estremi e di solito anche i tre numeretti presenti sul retro della stessa (nel caso di carta prepagata). I dati verranno trasmessi alla banca di appartenenza per la verifica e quindi l’accredito. Potrebbe essere prevista, in certi casi, una commissione a carico dell’esercente.

Le carte prepagate sono forse più diffuse rispetto a quelle di credito, visto che possono essere acquistate da qualsiasi persona e non necessitano per forza di cose di un conto corrente collegato. Con questo tipo di carte è possibile ricaricare gli importi di volta in volta, in base alle proprie esigenze. È un metodo di pagamento rapido, veloce e intuitivo. Oggi praticamente tutte le operazioni effettuate con queste carte vengono poi confermate con un SMS o con una e-mail, cosa che garantisce ulteriore sicurezza all’operazione.

PayPal

La tecnologia, però, ha aperto anche le porte ad una serie di novità che hanno cambiato il modo di effettuare pagamenti. Un esempio lampante è PayPal. Si tratta di una sorta di wallet digitale, un portafoglio virtuale, che è collegato ad un conto bancario, una carta di credito o ad una carta prepagate e che permette di effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Basta fruire di un indirizzo e-mail e si può cominciare ad utilizzare PayPal: dalla piattaforma si possono effettuare trasferimenti di denaro e si può ricevere in tutta comodità e rapidità. In base al tipo di transazione e all’entità della stessa, è possibile che il servizio trattenga una commissione.

Criptomonete

Rimanendo in tema di innovazioni tecnologiche, non possono non essere citate le monete virtuali. Si tratta di uno dei metodi di pagamento più diffusi e che sta maggiormente affermandosi in tempi molto brevi. Dall’avvento della prima moneta, il Bitcoin, nel 2009, ne è passata di acqua sotto i ponti: oggi sono presenti sul mercato finanziario centinaia di criptomonete che possono essere utilizzate non solo per investimenti di vario tipo, ma anche per effettuare pagamenti. Sono sempre di più i siti e i servizi che accettano questo tipo di pagamento.

Bonifico bancario

Tra i metodi di pagamento forse più “datati” ma che ancora oggi è caratterizzato da un utilizzo molto marcato troviamo sicuramente il bonifico bancario. Questo metodo viene utilizzato dai consumatori per diverse tipologie di operazioni: seppur la sua diffusione sia meno marcata rispetto al passato, a causa dei pagamenti online, va detto che i bonifici sono ancora oggi molto utilizzati. La differenza cruciale con altre tipologie di pagamento risiede nel fatto che i bonifici bancari impieghino più tempo rispetto ad altri metodi di pagamento per andare a buon fine. È possibile, però, effettuare moltissime operazioni: parliamo di pagamento di utenze, di beni o servizi e tanto altro. Oggi è possibile anche ottenere la ricevuta elettronica per e-mail.