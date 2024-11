I migliori videogiochi da provare con il visore VR

La tecnologia della realtà aumentata sta guadagnando sempre maggiore considerazione nel mondo dei videogiochi e dei giochi online, prendendosi uno spazio in maniera costante e importante all’interno dell’industria del gaming, offline e online. Ormai siamo perfettamente a conoscenza di quanto sia importante il visore VR, non solo in campo videoludico per videogiochi o giochi casino ma anche per altri aspetti, che vanno dalle azioni nel Metaverso alle innovazioni tecnologiche in fatto di medicina, chirurgia e lavoro.

Ma, a livello puramente videoludico, quali sono i giochi che più di altri possono regalare un’esperienza davvero divertente e intrattenente tramite VR? Ecco alcuni titoli fortemente consigliati.

Asgard’s Wrath 2

Gioco con una narrativa profonda e con combattimenti epici, Asgard’s Wrath 2 è ambientato – come il titolo suggerisce – nel mondo della mitologia norrena e consente di esplorare alcuni mondi divini, oltre che di avere a che fare con creature leggendarie. Nel gioco bisognerà anche risolvere alcuni enigmi per avanzare attraverso i livelli e fare progressi nella storia. Un vero e proprio must have per i fan del genere RPG, questo gioco è disponibile per visori Meta Quest 2 e 3.

Resident Evil 4 VR

Vero e proprio capolavoro del survival horror riproposto in modalità VR. Una transizione ottimamente effettuata, perché Resident Evil 4 è in grado di catapultare il giocatore nel terrore videoludico tipico della saga tramite il visore. Ovviamente il gameplay è stato parzialmente riadattato per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del VR, con comandi intuitivi che rendono ogni scontro ancora più intenso.

Beat Saber

Questo gioco rappresenta un’esperienza dinamica e coinvolgente, un rhytm game in cui bisognerà utilizzare delle spade laser per tagliare blocchi a ritmo di musica. Un format sicuramente già visto ma in grado di offrire varie sfide, impostate per livello di abilità. Si tratta di uno dei titoli VR più apprezzati, specialmente per la sua semplicità nelle dinamiche.

Arizona Sunshine Remake

Remake di un classico shooter zombie. L’esperienza VR ha letteralmente regalato una seconda vita al titolo, rendendolo un appassionante viaggio post-apocalittico in cui, per la sopravvivenza, sarà necessario combattere orde di zombie tramite un variegato arsenale di armi. Ovviamente la grafica aggiornata e il supporto VR di nuova generazione rendono il gameplay particolarmente fluido e immersivo.

No Man’s Sky VR

Un gioco di esplorazione spaziale particolarmente ambizioso, che ha ricevuto – nel corso del tempo – reazioni contrastanti da critica e pubblico. La sua modalità VR porta l’esperienza di gioco su un trampolino di lancio completamente diverso, con la chance di pilotare astronavi ed esplorare pianeti sconosciuti, oltre che poter interagire con specie aliene.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Gioco basato sull’universo di The Walking Dead che mette insieme sopravvivenza e horror. Presenta un sistema di combattimento fisico incredibilmente realistico e, anche per questo motivo, così come per le ambientazioni e i personaggi presenti, viene considerato come uno dei migliori giochi VR attualmente presenti sul mercato. Il giocatore dovrà gestire risorse limitate e utilizzare armi improvvisate, così come prendere decisioni che finiranno per influenzare il corso stesso della storia del gioco.