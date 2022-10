I modelli Mini Edition rendono la vita più colorata

MILANO (ITALPRESS) – Le Mini Edition sottolineano gli elementi centrali del carattere dei rispettivi modelli, concentrandosi su equipaggiamenti e caratteristiche di design esclusivi e armonizzati. A partire da novembre 2022, i modelli Mini si presenteranno con nuove verniciature che aggiungeranno un tocco di colore alla vita dei Mini Drivers. Per Mini 3 porte e 5 porte, nonchè per Mini Cooper SE in versione Resolute Edition, saranno disponibili le colorazioni alternative Nanuq White ed Enigmatic Black. Anche il tetto e le calotte degli specchietti potranno essere verniciati in Pepper White o in nero. Per Mini Cabrio, la Resolute Edition sarà disponibile anche in colorazione Enigmatic Black con le calotte degli specchietti di colore nero. Inoltre, l’equipaggiamento di serie comprende ora anche il Mini Driving Assistant, che offre funzioni aggiuntive per migliorare il comfort e aumentare il livello di sicurezza.

Nella Mini 3 porte, nella Mini 5 porte e nella Mini Cabrio l’Active Guard segnalerà le collisioni imminenti con un veicolo che precede o con un veicolo fermo. A velocità comprese tra 10 e 60 km/h, il sistema di assistenza alla guida rallenterà anche il veicolo. L’avviso di superamento della corsia segnalerà quando il veicolo sta per abbandonare la corsia di marcia su strade con indicatori di corsia. Anche questo fa parte del sistema di assistenza alla guida. E con l’Active Cruise Control (ACC) basato su telecamera, oltre alla velocità impostata, viene regolata automaticamente anche la distanza dal veicolo che precede nel traffico autostradale ed extraurbano. Il sistema è attivo tra i 30 e i 140 km/h.

Nell’espressiva Resolute Edition, le nuove verniciature sono combinate con l’esclusiva finitura Resolute Bronze per evidenziare le caratteristiche di design tipiche di Mini. Tra questi figurano le cornici dei fari, la griglia del radiatore e i gruppi ottici posteriori, i Side Scuttles sulle fiancate anteriori, le maniglie delle porte e del portellone posteriore e, sulla Mini Cooper S, le prese d’aria nella grembialatura anteriore e il tappo del serbatoio.

I loghi del marchio e le scritte del modello creano un contrasto attraente, così come la cornice interna della griglia del radiatore, il rivestimento del terminale di scarico e il montante orizzontale della griglia del radiatore della Mini Cooper S in Piano Black. Sulla Mini 3 porte e sulla Mini 5 porte in versione Resolute Edition è presente anche la Waistline in colorazione Piano Black, una striscia nera che corre lungo il bordo inferiore dei finestrini. Il look stravagante e individuale è ulteriormente enfatizzato dalle Bonnet Stripes specifiche per l’edizione, caratterizzate da una sfumatura di colore che va dall’oro chiaro all’oro scuro.

La Mini Untold Edition sottolinea il carattere eccezionale di Mini Clubman nel segmento delle vetture compatte premium. L’interpretazione moderna del concetto di shooting brake combina l’understatement sportivo con un elevato grado di funzionalità. Gli interni offrono cinque posti a sedere e un generoso volume di stivaggio variabile che può essere ampliato da 360 a 1.250 litri.

Da novembre 2022, la Mini Untold Edition sarà disponibile per Mini Clubman John Cooper Works All4 anche nel colore Midnight Black II. In contrasto con la verniciatura Sage Green, i Side Scuttles, realizzati con un processo di stampa 3D di alta qualità, e la Black Band sono nere anzichè verdi. L’aspetto inconfondibile di MINI Clubman è enfatizzato dalle specifiche caratteristiche di design della Untold Edition che le conferiscono una presenza carismatica. Cinque Sport Stripes strette e parallele corrono al centro del cofano e del tetto.

La Mini Untamed Edition sottolinea il fascino robusto di Mini Countryman e si concentra sul potenziale off-road del veicolo. Questa vettura tuttofare particolarmente elegante, con interni variabili e un volume di carico da 450 a 1.390 litri, sarà disponibile da novembre 2022 anche nel colore Nanuq White. Oltre alla carrozzeria, la nuova opzione cromatica riguarda anche i loghi Mini, il paraurti posteriore e anteriore, le minigonne laterali e i battitacco. La grafica tipica della Untamed Edition sulla portiera e Side Scuttles e il logo E della Mini Cooper SE Countryman ALL4 crea un contrasto espressivo grazie alla verniciatura Frozen Blue Stone. La Mini Countryman affronta il traffico urbano di tutti i giorni con la stessa sicurezza con cui affronta le escursioni su terreni non asfaltati. La scritta “Untamed”, che dà il nome all’Edition, sui montanti laterali, sui battitacco e sugli emblemi dei sedili e del volante, sottolinea la voglia di libertà di Mini Countryman Untamed Edition.

