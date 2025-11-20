I musei dell’acqua in Europa, a Palazzo Donn’Anna convegno sulla monografia di Buono e Di Natale

Nello storico Palazzo Donn’Anna nel quartiere Posillipo, Napoli, la Fondazione De Felice ospita martedì 26 novembre il convegno e la presentazione della monografia “I musei dell’acqua in Europa”, i cui autori sono due docenti dell’università Luigi Vanvitelli: Mario Buono, ordinario di disegno industriale e Michele Di Natale, già preside della facoltà di ingegneria. Al volume hanno collaborato anche otto studiosi italiani e stranieri.

Il convegno, organizzato dal Centro Studi Territorio e Ambiente, dall’Unesco in collaborazione con l’Università Luigi Vanvitelli, e dal Water Museum, sarà incentrato sul patrimonio culturale e scientifico legato all’acqua, evidenziando il ruolo dei musei come strumento educativo per incentivare utilizzi più lungimiranti nella valorizzazione delle risorse idriche e della cultura idrica europea.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, registrazione e caffè di benvenuto, alle 16,30 seguiranno i saluti della principessa Vittoria Colonna, del professor Eriberto Eulisse, direttore esecutivo e fondatore della rete mondiale Unesco dei Musei dell’acqua, dell’avvocato Antonio Tosi, presidente del Centro Studi Te.Am, e dei rappresentanti istituzionali: Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano (Eic), Eduardo Cosenza e Vincenzo Santagada, rispettivamente assessore ai Lavori Pubblici e alla Salute e al Verde del Comune di Napoli.

Alle 17 prenderanno avvio i lavori con Piero Antonio Toma, giornalista e scrittore, che presenterà la monografia e dialogherà con gli autori Mario Buono e Michele Di Natale e con il pubblico in sala. Seguiranno interventi di esperti e dirigenti di enti idrici e culturali, tra cui: Fabio Pagano, direttore Parco Archeologico Campi Flegrei; dott. Vittorio Cuciniello, amministratore delegato Gori; Sergio De Marco, direttore Generale Abc; Vera Corbelli, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; generale Francesco Maisto, VP Lions “Acqua per la vita”; Marco Trifuoggi, Università Federico II; Giorgio Cesari già direttore generale Apat (Ispra); Luigi Esposito, presidente SmartPoint SA; e Gennaro Mantile, presidente del progetto Hydrosophya.

Le conclusioni saranno affidate Eriberto Eulisse. L’evento vedrà la partecipazione dell’artista tedesco Lukas Taido, vincitore del Bando Europeo Wamunet per la valorizzazione della Piscina Mirabilis. La giornata giungerà al termine con un momento musicale: la canzone “Acqua”, con testo di Piero Antonio Toma e musica e voce di Lino Blandizzi.