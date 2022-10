I-Nergy, dall’analisi dei dati all’IA: pubblicata la seconda open call

I-NERGY, progetto finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato la seconda open call per sviluppare nuovi servizi basati su tecnologie già esistenti. Lo scopo è quello di ripensare la catena del valore del settore energetico tenendo conto dei risultati aziendali e della sostenibilità ambientale, creando un tessuto sociale sensibile a queste tematiche.

I nuovi servizi dovranno integrare le seguenti tecnologie a quelle già utilizzate: applicazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’energia; analisi dei data governance e data valorization per i servizi energetici; applicazioni analitiche nel campo dell’energia; monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici; manutenzione predittiva; previsione della domanda.

È necessario creare un consorzio composto da almeno due enti con sede negli Stati membri dell’UE e nei suoi Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM) o Paesi Associati a H2020 o nel Regno Unito e Irlanda del Nord. I due soggetti devono presentare le seguenti caratteristiche: una PMI o startup che sia fornitore/sviluppatore di servizi tecnologici; un fornitore di infrastrutture disposto a implementare una soluzione per l’efficienza energetica.

È possibile ricevere un contributo finanziario di 100.000 euro (20.000 nella prima fase per il piano di mentoring individuale e 80 per la seconda fase di sviluppo del prototipo) e un programma di tutoraggio di 9 mesi. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 12 dicembre 2022.