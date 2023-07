I nomadi della conoscenza: perché dubitare che ciò che ci viene trasmesso sia vero

Il passaggio dalla scoperta all’applicazione imprenditoriale non è tracciabile secondo regole infinitamente precise. Sulle misurazioni effettuate per prevedere i risultati grava l’incertezza, una proprietà intrinseca alla natura di qualsiasi entità si voglia misurare. Eliminando il dubbio per rincorrere la certezza, viene a mancare l’esatta valutazione dei fatti e delle cose; l’ossessiva ricerca della certezza è l’anticamera del fanatismo, sosteneva il filosofo francese Joseph Ernest Renan (1823-1892). Richard Feynman che si chiedeva come si raggiunge la conoscenza. Le idee accumulate dalle generazioni passate vengono trasmesse a quelle future. Bisogna però dubitare che ciò che viene trasmesso sia vero. Quindi, scoprire ab initio è un esercizio incessante. Sono i nomadi della conoscenza che, avendo assimilato questa lezione di Feynman, conducono esperimenti alla ricerca di ciò che invalida le loro ipotesi di partenza in base alle idee trasmesse da una generazione all’altra, anziché soffermarsi solo sulle prove che le confermano.

The transition from discovery to entrepreneurial application is not traceable according to infinitely precise rules. Uncertainty, a property intrinsic to the nature of any entity to be measured, weighs on the measurements made to predict the results. By removing doubt in pursuit of certainty, the accurate evaluation of facts and things fails; the obsessive pursuit of certainty is the antechamber of fanaticism, argued the French philosopher Joseph Ernest Renan (1823–1892). Richard Feynman (1918-1988) wondered how knowledge is attained. The ideas accumulated by past generations are passed on to future ones. One has to doubt, however, that what is transmitted is true. So, discovering ab initio is a relentless exercise. They are the nomads of knowledge who, having assimilated this lesson from Feynman, conduct experiments in pursuit of what invalidates their starting hypotheses grounded on the ideas conveyed from one generation to the next rather than dwelling only on the evidence that confirms them.

piero.formica@gmail.com