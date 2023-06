I numeri del gioco in Italia nel 2022

Alti e bassi. Così potremmo descrivere l’andamento dell’economia italiana nel 2022. Settori che hanno visto una diminuzione dei profitti e altri, invece, che hanno potuto rilevare con soddisfazione una crescita del fatturato. Per esempio il settore del gioco in Italia rientra tra questi ultimi, dato che sia a livello fisico che online, il comparto ha fatto registrare numeri interessanti, almeno quanto quelli del 2019, quando vennero infranti alcuni record. Ma andiamo più nel dettaglio della questione, vedendo alcune cifre ufficiali relative al mondo del gioco diramate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gioco in Italia: i numeri complessivi

Come detto, quindi, i dati derivanti dallo Stato italiano sono inequivocabili. I nostri concittadini nel 2022 hanno speso per il gioco una cifra che ha quasi toccato il muro dei 140 miliardi di euro. L’aumento totale previsto è di circa il 30% rispetto al 2021, con picchi che vanno oltre il 40% se il confronto viene fatto rispetto al 2020, annus horribilis del comparto giochi, con “soli” 89 miliardi di euro di introiti. Aumento anche rispetto al 2019, quando vennero raggiunti circa 110 miliardi di euro di raccolta generale.

Gioco fisico:

Con la riapertura di molte agenzie e sale da gioco fisiche, compresi i 5 casinò italiani di Sanremo, Saint Vincent, i due di Venezia e Campione d’Italia, ripartito proprio a gennaio 2022 dopo anni di chiusura per fallimento, il comparto del gioco fisico ha ripreso quota anche rispetto al 2021, non solo al 2020. Parliamo di una crescita di oltre il 10% rispetto all’anno precedente e di quasi il 13% in confronto a due anni fa, con un ammontare passato a quasi 50 miliardi di euro rispetto ai 39 del 2020. Ben lontani dai 74 del 2019, ma comunque in ripresa. A trascinare il settore sono state soprattutto alcune categorie di gioco: bene le Lotterie (comprese quelle istantanee, i cosiddetti “Gratta e Vinci”) con quasi il 50% di incremento, il Lotto (+30%) e i Giochi numerici a totalizzazione (31%). Non passano di moda nemmeno i cabinati fisici, le cosiddette slot machine AWP e VLT, presenti solitamente in esercizi abilitati e con regolare licenza di esposizione di tali macchine da gioco, come tabacchi, bar e sale riservate al gioco. Leggermente in crisi, invece, il settore delle scommesse ippiche, mentre quelle sportive, effettuate in agenzie fisiche abilitate, hanno visto una crescita rispetto al biennio precedente (+10%).

Gioco Online:

Ma il vero trascinatore della ripresa eccellente del comparto è il gioco a distanza. Nei due anni precedenti, infatti, esso è stato accolto dai giocatori come novità interessante a causa delle chiusure delle sale fisiche, riscontrando una certa facilità di utilizzo e la possibilità di poter giocare anche da remoto senza vincoli di orario. Tutto questo si nota facilmente osservando le stime riportate da ADM, con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2021, quando già il settore online aveva fatto registrare un aumento del fatturato di oltre il 36%. Sfondato il muro dei 70 miliardi di euro di raccolta, contro gli oltre 65 dell’anno precedente e i 36 del 2019, quando a dominare era ancora il gioco fisico.

Oltre al comfort di poter giocare ovunque si voglia e in qualsiasi momento della giornata, il successo del gioco online è dovuto anche alla possibilità di usufruire di giochi sempre aggiornati e avanzati tecnologicamente, come le nuove slot machine gratis, testabili, a differenza di quelle fisiche, anche senza esborso economico. Non a caso, i numeri segnalati da ADM parlano chiaro: stiamo parlando della categoria di giochi online preferita dagli utenti italiani. Proprio le nuove tecnologie consentono, infatti, di poterne svilupparne di nuove e diverse ogni mese, se non addirittura ogni giorno. Features particolari, trame basate sulle tematiche più disparate e grafiche in HD, con realtà aumentata e virtuale in arrivo, rendono l’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. A rendere il tutto più sicuro, poi, c’è l’Intelligenza artificiale, la quale viene utilizzata nello sviluppo dei cabinati digitali per consentire al giocatore di ricevere il payout dichiarato dall’operatore e dallo sviluppatore del gioco, oltre che garantire l’estrema casualità e imprevedibilità dei risultati.

Stesso concetto che si può applicare ad altri giochi presenti su queste piattaforme, come la roulette, i quick games e i vari giochi di carte. Il discorso è leggermente diverso per le versioni live di poker, blackjack e roulette, in cui il gioco è sorvegliato e garantito da un croupier in carne ed ossa, collegato con gli utenti in streaming video. Una modalità di gioco, quest’ultima, che si ritiene un altro elemento fondante del successo dell’iGaming, in quanto consente anche di incontrare persone provenienti dal resto del Paese, e in alcuni casi del mondo, come se fossero sedute tutte realmente intorno al medesimo tavolo di gioco, pur essendo a decine, centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Infine, è da segnalarsi la crescita anche di bingo, lotto e scommesse sportive e ippiche, leggermente in controtendenza rispetto al settore fisico.