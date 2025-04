I passatempi degli italiani: da ieri a oggi come si sono evoluti

Nel corso degli ultimi decenni, ogni aspetto della nostra vita è stato soggetto a grandi cambiamenti. A cambiare sono stati gli ambienti e le modalità di lavoro, i mezzi di trasporto e quelli di comunicazione, i volti stessi delle città nelle quali si consumano le nostre giornate. Nemmeno i passatempi più classici sono rimasti immuni dal cambiamento.

In passato si attendeva ad esempio con impazienza la domenica per recarsi al bar, incontrare magari il proprio gruppo di amici e giocare la schedina; con il passare degli anni e con l’evoluzione tecnologica si assiste a una smaterializzazione e a un passaggio a modalità sempre più digitali, le quali portano alla comparsa di giochi online come il million day, destinati, se non a eliminare, quantomeno a trasformare questa abitudine.

Di seguito andremo a scoprire come sono evoluti questi passatempi degli italiani nel corso degli ultimi decenni e quale aspetto hanno assunto oggi.

I passatempi del passato, tra bar e tabaccherie

In passato, quando ancora i computer non avevano fatto il loro ingresso nelle case degli italiani, internet non si sapeva cosa fosse e i primi telefoni cellulari venivano visti come un qualcosa di superfluo, riservato a una classe elitaria e un po’ stravagante, bar e tabaccherie offrivano alcuni tra i passatempi più apprezzati. Non erano pochi coloro i quali vi si recavano non solo per prendere un caffè o acquistare un pacchetto di sigarette, ma anche per ritrovarsi con altri appassionati di calcio, fare pronostici e giocare la schedina.

C’erano poi luoghi in cui ci si ritrovava per giocare a carte, altro passatempo molto apprezzato, cimentarsi in una partita a calciobalilla, fare una partita a flipper. Via via che passava il tempo, arrivavano poi nuovi intrattenimenti, come i videogame arcade, in grado di attrarre anche una fascia di età più giovane.

Videogiochi portatili e console domestiche

L’evoluzione tecnologica ha via via mutato il volto di ognuno di questi passatempi, sebbene in modo diverso. Pensiamo ad esempio ai videogiochi che, usciti dagli ingombranti cabinati presenti in bar, tabaccherie e sale giochi, si trasformano, divenendo ora dei piccoli dispositivi elettronici tascabili che consentivano di giocare in qualsiasi luogo, ora semplici programmi su cartuccia, da usare con le apposite console di gioco, o su floppy, pensati per essere utilizzati con home computer con l’Amiga 500 e il Commodore 64, sempre più presenti nelle case degli italiani tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del XX secolo.

I passatempi all’epoca di internet

La diffusione di internet e la nascita del World Wide Web ha mutato ulteriormente il volto di questi passatempi. Gli appassionati, collegandosi alla rete, possono oggi giocare con i propri videogame preferiti – i quali, tra l’altro, presentano grafiche sempre più spettacolari e dettagliate –, sfidando non solo l’amico seduto di fianco a loro sul divano, ma anche persone collegate dall’altra parte del globo.