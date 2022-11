I pastori di San Gregorio Armeno ‘atterrano’ a Fiumicino: in mostra dal 25 novembre all’8 gennaio

San Gregorio Armeno, la storica via di Napoli che vive tutto l’anno in nome della tradizione settecentesca del presepe, “sbarca” a Fiumicino. Dal 25 novembre all’8 gennaio 2023, infatti, l’Associazione di promozione sociale “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” realizzerà all’interno del Parco Da Vinci la riproduzione fedele delle opere originali. Sarà possibile passeggiare dunque, per tutto il periodo natalizio, tra le botteghe dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica: quella del presepe. La lavorazione, infatti, inizia dalla preparazione della struttura in legno e sughero su cui si costruisce e dipinge la scenografia composta dalle varie scene del presepe (la capanna, le colonne del tempio in decadimento, le dimore caratteristiche della Napoli del ‘700). Il tutto viene poi allestito con pastori, animali e dettagli: utensili, cestini di cibo, sedie, tavoli e oggetti vari. Tutto rigorosamente realizzato a mano e curato da ciascun bottegaio, così come abituato a fare nella propria bottega. Insieme ai pastori, alla capanna, al bue e all’asinello… sarà possibile ammirare anche le nuove statuine della Carrà e della regina Elisabetta II. Quella di riprodurre personaggi dell’attualità è una pratica nata ai tempi di “Mani pulite”, quando fu realizzato proprio il primo personaggio reale ancora vivente, il magistrato Antonio di Pietro. Dal 92′ è diventata una tradizione e adesso personaggi pubblici di spicco, come calciatori, attori, imprenditori di fama mondiale e protagonisti al centro dei rotocalchi di oggi, iniziarono a popolare i presepi.