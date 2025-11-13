I più grandi allenatori di Serie A: da Zeman a Carlo Ancelotti

Il campionato di Serie A è stato protagonista di stagioni irripetibili, in cui i più grandi allenatori hanno scritto la storia delle scommesse sportive anche in Champions o nella Coppa del Mondo. Tuttavia, oltre alle vittorie dei club più prestigiosi non mancano squadre piccole che hanno compiuto dei veri miracoli, ma anche allenatori che oltre al calcio spettacolo ci hanno regalato tante risate. Ecco chi sono i più grandi allenatori di Serie A.

La nascita di Zemanlandia

Tutto comincia all’alba degli anni ‘90, quando Zeman arriva a Foggia e in Serie A gioca un 4 – 3 – 3 spietato e ultraoffensivo, con i calciatori che corrono sempre il doppio degli avversari: nasce Zemanlandia. Il tecnico boemo si è contraddistinto perché ha regalato il calcio più spettacolare degli ultimi 40 anni, tenendo fede al suo motto, secondo cui conta di più il divertimento del pubblico che il risultato.

Oronzo Pugliese e Carlo Mazzone: campioni di risate e di pallone

Abbiamo davanti due allenatori diversi ma che hanno qualcosa in comune: perché ci hanno regalato anche tantissime risate, anche se mai nella stessa maniera.

Partiamo con Oronzo Pugliese, definito il Mago di Turi, un tecnico capace di vincere tranquillamente contro la prima in classifica per salvarsi dalla retrocessione, oppure di spezzare una conferenza stampa ostica, tirando fuori delle perle incomprensibili, magari inventando un linguaggio dialettale per depistare i giornalisti.

A lui si ispira Oronzo Canà nel film l’Allenatore nel Pallone di Lino Banfi, ma Pugliese era molto più istrionico, perché oltre al sale in campo e alla sua scaramanzia tattica, portava anche le galline in panchina e i maiali negli spogliatoi.

Cambiamo allenatore e parliamo di Carletto Mazzone, purtroppo scomparso nel 2023. Sor Magara è famoso per i suoi detti, le battute e le risposte sempre astute e taglienti, molte delle quali facevano sorridere. Mazzone è anche famoso perché ha scoperto Pirlo, Guardiola, Materazzi, ha lanciato Totti e ci ha regalato anche 4 anni di Roberto Baggio a fine carriera, tra il 2000 e il 2004.

Proprio negli anni di Brescia, Carletto mise in scena la sua fenomenale cavalcata sotto la curva dell’Atalanta per rispondere senza mezzi termini agli insulti degli ultras avversari, ma non dobbiamo mai dimenticare, che con 792 panchine, Mazzone è l’allenatore con più match nella storia della Serie A.

Marcello Lippi tra Champions e Mondiale

Un altro grandissimo allenatore è Marcello Lippi, uno dei pochi ad aver vinto la Champions con la Juventus, ma soprattutto a essersi aggiudicato anche la Coppa del Mondo. Nel 2006 Lippi è stato protagonista dell’ultimo Mondiale vinto dagli Azzurri: altri tempi, che ci mancano tanto.

Carlo Ancelotti il re d’Europa

Con il Milan ha perso la sua unica finale Champions e ha vinto altre 2 coppe dalle grandi orecchie più uno scudetto. Oggi, Carlo Ancelotti è il re d’Europa, perché ha vinto anche i campionati di Bundesliga, Premier, Ligue 1 e Liga in Spagna, oltre ad aver messo in cassaforte il record di 5 Champions, altre 3 vinte con il Real Madrid.

Giovanni Trapattoni: l’uomo dei record

Ecco l’uomo che ha vinto più scudetti di tutti sulla panchina di Juventus e Inter, stiamo parlando di Giovanni Trapattoni, l’allenatore più vincente del campionato di Serie A. Tra i suoi primati, può vantare anche la Champions con la Juve in bacheca. Il Trap è stato l’unico allenatore che si è seduto sulla panchina di Inter, Milan e Juve, inoltre ha anche allenato la Nazionale Italiana dal 2000 al 2004.

Max Allegri e Antonio Conte: il futuro che avanza

Ecco i due principali sfidanti per togliere il record all time a Giovanni Trapattoni, perché Conte e Allegri rappresentano gli unici che possono riscrivere la storia statistica della Serie A.

Max Allegri ha compiuto un vero miracolo vincendo tantissimi trofei e arrivando per 2 volte in finale di Champions. In totale sono 6 gli scudetti vinti ed è soltanto a un passo per eguagliare il record assoluto di Trapattoni.

Antonio Conte ha vinto 5 scudetti, ma il suo record assoluto che lo promuove nell’Olimpo dei migliori allenatori di Serie A all time è un altro. Infatti, Conte è l’unico commissario tecnico che ha vinto lo scudetto con tre club differenti: Juventus, Inter e Napoli, un’impresa epica.

Mourinho e l’unico Triplete italiano

Non possiamo concludere senza parlare dell’unico e solo allenatore che ha fatto vincere il Triplete a un club di Serie A: Josè Mourinho.

Lo Special One nel 2010 ha compiuto il miracolo con l’Inter vincendo il campionato, la Coppa Italia e anche la Champions League, non contento, nello stesso anno ha vinto anche la Coppa del Mondo per Club con i Nerazzurri. Ma non finisce qui, perché attualmente il Grande Mou è l’unico allenatore che ha vinto tutti i tornei UEFA più importanti: 2 Champions, 2 Europa League e una Conference League.