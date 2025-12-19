I podcast di “Sguardi”: Direttrici d’orchestra

Roma, 19 dic. (askanews) – SGUARDI, la rubrica di approfondimenti di Askanews, inaugura i suoi podcast con la serie “DIRETTRICI D’ORCHESTRA”, dedicato alla rivoluzione nel mondo della musica che negli ultimi vent’anni ha visto l’aumento consistente delle donne sul podio.

Storie di determinazione, disciplina, amore per l’arte e coraggio: dirigere significa affrontare un doppio giudizio, i professori d’orchestra davanti a te, il pubblico dietro di te. Ma oggi, in Italia e ancora di più all’estero, le direttrici sono numerose e sono arrivate alla guida dell’orchestra in tutti i maggiori teatri del mondo.

La prima puntata di questa serie ci porta una intervista a Oksana Lyniv, la direttrice ucraina prima donna sul podio di un ente lirico italiano, al Comunale di Bologna. Figlia di musicisti, animata dalla passione: il suo percorso, il concorso Mahler, il lavoro a Odessa e poi con Kirill Petrenko, l’amore per Wagner e Puccini, la responsabilità verso le colleghe più giovani; con l’Ucraina sempre nel cuore.

La seconda puntata è un dialogo con Milena Gammaitoni, titolare della cattedra di Sociologia delle Arti a Roma Tre, che racconta la lunga, spesso obliterata storia delle donne direttrici e compositrici lungo i secoli. Le direttrici di prestigio, italiane o straniere, hanno curriculum di eccellenza ed esperienza sulle grandi piazze, da New York a Londra a Parigi a Milano. “Sicuramente” spiega Gammaitoni, “la direzione come la intendiamo oggi è un fenomeno dell’Ottocento che ha riguardato anche alcune musiciste. In senso classico la prima è Josephine Weinlich”. Ma compositrici e direttrici esistono fin dall’antichità: Gammaitoni racconta come ne abbiamo perso traccia, fino alle prime stelle lungo il Novecento come Nadia Boulanger, Antonia Brico, Marine Alsop e Claire Gibault, per arrivare ai nostri tempi da Oksana Lyniv a Speranza Scappucci.

I podcast integrali sono sul sito di Askanews, sul canale YouTube di Sguardi-Askanews e sulle maggiori piattaforme.

Nelle prossime puntate, altre interviste a direttrici italiane e straniere che stanno facendo la storia.

SGUARDI è una rubrica di approfondimenti multimediali prodotta da Askanews e ideata da Alessandra Quattrocchi.