I Pooh nel 2026 festeggiano 60 anni di carriera con nuovi live

Milano, 16 dic. (askanews) – Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh. Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona, tempio della musica e luogo fondamentale del loro percorso artistico, ospiterà “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”, due appuntamenti speciali pensati per festeggiare questo traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana!

Due serate imperdibili, due spettacoli inediti per la band che più volte nel corso della sua lunga storia è stata protagonista di concerti in Arena ma che questa volta sarà accompagnata eccezionalmente da un’orchestra di 40 elementi. Per l’occasione, infatti, i Pooh saranno affiancati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, regalando nuove emozioni a tutto il pubblico. Un evento pensato per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni, in uno dei palchi più iconici del mondo.

I biglietti per “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena” disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Da settembre poi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli torneranno live nei palasport con “POOH 60 – La nostra storia – Palasport” 14 appuntamenti speciali in 6 città italiane + una doppia data 0 a Bergamo per ripercorrere 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – La nostra storia – Palasport”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei POOH attraverso le loro straordinarie canzoni.

Queste le date di “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”: 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (data zero) 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio