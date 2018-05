“I populisti si prendono Roma”, affondo del NYT

New York, 26 mag. (AdnKronos) – “I populisti si prendono Roma”. A scriverlo è oggi un editoriale del New York Times, che parla del primo ministro incaricato Giuseppe Conte come di uno “sconosciuto professore di legge” con un curriculum gonfiato, “la cui principale qualifica è la sua disponibilità ad eseguire gli ordini” dei leader di Lega e M5S

“Non è chiaro quanti danni potrà fare la coalizione”, scrive il giornale, che sottolinea le differenze ideologiche fra le due formazioni politiche che la compongono e la risicata maggioranza di cui godono in Parlamento. Tuttavia il cambiamento di direzione in un membro chiave dell’Unione europea la cui fedeltà al progetto europeo non era messa in dubbio, rappresenta “un serio colpo” ai progetti di un rafforzamento dell’integrazione europea portati avanti dal presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Se l’Italia, la quarta economia dell’Ue, inizia a sfidare le regole dell’Unione e chiede di rinegoziare i termini della sua adesione, sarà più difficile tenere gli altri membri in riga”, afferma il New York Times. Tuttavia, conclude il giornale, “è troppo presto perché Bannon e i suoi alleati possano celebrare o i campioni dell’Unione si facciano prendere dal panico. Il fascino dei populisti potrebbe presto svanire se non troveranno soluzioni concrete al risentimento che li ha portati al potere. Il compito di Macron e Merkel e dei loro alleati è di mantenere la barra dei valori, la coerenza e le regole dell’Ue, ma anche di riconoscere e affrontare la rabbia che ha alimentato la ribellione”.