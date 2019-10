Mecfond Spa, azienda leader nella progettazione e fabbricazione di presse per il settore automotive con sede a Napoli, festeggia i suoi primi 20 anni dalla “rinascita” aprendo le porte dello stabilimento di Via Gianturco a un press tour. L’appuntamento, fissato per domani, mercoledì 2 ottobre alle ore 11, sarà l’occasione per un annuncio del presidente Giorgio Nugnes destinato ad avere un forte impatto sull’economia del territorio.