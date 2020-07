I prodotti RAJA approdano nel settore food&grocery

In un recente articolo industriaitaliana.it ha parlato di RAJA e dei servizi offerti nel settore alimentare in termini di packaging.

Il brand, azienda leader dell’imballaggio, ha avviato una linea di produzione dedicata al take away ed al delivery, servizi che hanno fatto registrare un notevole boom, soprattutto nel periodo di pandemia.

Durante la quarantena, considerando la chiusura di locali, bar e ristoranti, c’è stata una fortissima richiesta di cibo da asporto, condizione che ha imposto alle attività una nuova risposta per far fronte alle mutate esigenze del mercato.

In tale contesto anche RAJA ha ampliato la sua produzione, fornendo imballaggi alimentari, capaci di mantenere caldi i cibi ed inalterate le loro proprietà.

La nuova linea proposta dal gruppo comprende 51 prodotti, tra cui imballaggi alimentari, buste, scatole, sacchetti e contenitori termici, ma anche posate e macchine per il sottovuoto.

Nel settore take away sono state realizzate scatole molto pratiche, dotate di maniglie costruite con cartone ad onda, che si montano facilmente ed assicurano una notevole resistenza.

Teglie, cartoni per insalata, scatole per uova e di pasticceria, contenitori in alluminio e vassoi in cartone sono solo alcuni degli articoli proposti da RAJA, in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze di pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, bar ecc.

Sono poi disponibili anche prodotti più sofisticati composti in cartone kraft naturale e plastica pet, caratterizzati da una finestra trasparente che rende più elegante la presentazione del contenuto.

Oltre a soddisfare tutte le richieste delle attività impegnate nel settore food & grocery, RAJA assicura notevoli benefici anche in termini di ecosostenibilità.

Il 65% dei prodotti è infatti biodegradabile e molti articoli sono composti da materiali riciclati. Si abbassano notevolmente i costi di produzione, che si traducono in prezzi più contenuti dei prodotti griffati RAJA, e si riduce in maniera importante l’impatto ambientale.

Le aziende, che consegnano i loro prodotti alimentari in confezioni green, acquisiscono maggiori punti agli occhi dei consumatori, sempre più attenti e sensibili nei confronti della questione ambientale.

La nuova linea diversifica la proposta di RAJA, che si conferma un partner solido ed affidabile nel settore del packaging a 360°, e sancisce l’ingresso del brand nel comparto alimentare.

L’emergenza da Covid-19, pur essendo stata devastante sull’economia italiana, paradossalmente ha avuto il merito di accelerare i processi di digitalizzazione dei servizi, tra cui anche il cibo da asporto, che comunque erano già ben avviati.

RAJA ha quindi saputo cogliere le opportunità anche in un momento di crisi, cavalcando la crescita del comparto food & grocery, che nel periodo di pandemia ha fatto registrare un aumento del 55% nei primi mesi del 2020.