I Promessi Sposi di Michele Guardì al Teatro Augusteo di Salerno

Tra le poche anteprime del tour nazionale che partirà ufficialmente l’anno prossimo c’è anche Salerno. Bisogna solo attendere un po’. La nuova e rivoluzionaria versione de “I Promessi Sposi”, frutto dell’eclettica mente di Michele Guardì, regista, autore e produttore RAI, con le suggestive musiche del maestro Pippo Flora, le coreografie di Sara Baldini e la regia di Graziano Galatone, inizialmente annunciata per il mese è stata posticipata a marzo.

La AttoTerzo Produzioni Teatrali, in collaborazione con EMA Entertainment, comunica che, insieme all’esordio di Roma (a gennaio) e Taranto (a marzo), la terza tappa, unica data in Campania, sarà il al Teatro Augusteo di Salerno (su Ticketone sono sempre attive le prevendite).

Lo spettacolo, con il prestigioso patrocinio morale della SIAE, definito anche dal Ministero della Cultura e dell’Istruzione di forte interesse culturale, viene proposto in occasione della celebrazione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

«Rendiamo omaggio ai valori storici, poetici e umani del romanzo capolavoro italiano. L’eccezionale scenografia, arricchita da proiezioni mozzafiato, trasporta il pubblico in un viaggio emozionante attraverso un’atmosfera che richiama l’epoca e il genio di Manzoni», anticipa Tony Bottazzo, produttore de I Promessi Sposi.

Allestimento colossale e potenza emotiva: in scena un’opera moderna che ripropone la classica storia dei due amanti che a sua volta si trasforma in un’esperienza senza precedenti. Lo spettacolo si impone con la forza dei suoi ideali e l’intensità delle sue performance, una rappresentazione scenica imperdibile. Un evento straordinario con un cast eccezionale. Nel ruolo di Don Rodrigo, il regista dello spettacolo Graziano Galatone, (già interprete di successo nel ruolo di Febo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e in numerose produzioni nazionali e internazionali), nei panni dell’innominato Lalo Cibelli, famoso “Spoletta” della tanto amata Tosca di Lucio Dalla, Maria Grazia Di Valentino, che ha interpretato “Lucy” nel capolavoro della PFM “Dracula Opera Rock” sarà Geltrude e Margherita Rebeggiani, che vanta numerose collaborazioni e ruoli in diverse fiction e musical come Mary Poppins, Pippi Calzelunghe, Masha e Orso e Neverland il Musical interpreterà Lucia.