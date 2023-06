I racconti di De Marianis tra realtà e magia

Ci sono viaggi e viaggi. Specialmente in letteratura. Chi. viaggia alla Melville e chi alla Joice. E c’è chi in serbo ne ha uno che più corto non si può, come quello di Xavier de Maistre nel chiuso di una stanza. Quello intrapreso con questo libro da Oretta de Marianis è caratterizzato da una eccezionale capacità di sbriciolare cose e sentimenti. Le sue parole si moltiplicano, si reinventano, si riaggiornano, tanto che ogni sua pagina respira un’atmosfera diversa. Come ad esempio non essere rapiti nel labirintico divagare filosofico del primo racconto in cui il protagonista ha deciso di demolire tutti gli assunti, da Platone in poi, e quindi fondare nuovi pensieri e nuovi assiomi. Non c’è alcun dubbio che la filosofia sia un terreno senza confini, ma è l’antitesi della matematica. Anche il titolo “A nord del crepuscolo orientale” appartiene a quel mondo visionario, di cui sono cosparse tutte le pagine e dove appare velleitario chi si picca di mettere alla berlina tutti i grandi big della dottrina con tutte le sue variazioni, da Nietzsche fino a filosofi e scuole di pensiero inesistenti. Simbolici, visionari, questi racconti sono espressione di un “realismo speculare”, uno stile estetico e creativo in cui i topoi canonici della realtà si rispecchiano in sé fino a stravolgersi come segno ed emblema. Qui si narra anche di un treno che sbuca da una galleria abbandonata per riportare indietro i morti del paese. In bilico fra realtà e surrealtà, gli intrecci nascono dall’esigenza di ricollegarsi al mito, di ricucire la quotidianità con altre dimensioni più sottili, interne ed esterne. Il libro si conclude con dialogo fra il nonno che ha navigato tutta la vita e il bambino che gli chiede delle sue esperienze e dei tanti odori del mare, delle navi che vi sono affondate, del catrame, e di tutto ciò che sono nei fondali e delle alghe che tornano ad odorare col ritorno della primavera. E dal fondo del mare si passa a un luogo dove finiscono le tante cose sconosciute e che non si trovano più , e che si trova “A nord del crepuscolo orientale”.Anche se poi il mastro gli dice che tutti i crepuscoli non possono essere orientali, ma sono tutti occidentali, il bambino continua a credere al nonno e al suo a Nord del crepuscolo orientale. Come a dire che la fantasia e la magia hanno un respiro più profondo di ogni realtà. ßCosì il libro giocherella fra reale e surreale, fra il tangibile e l’intangibile, fra il concreto e il fantastico, fra il giorno e la notte. Dalla realtà alla magia: entrambe sono strettamente intrecciate: perché i fiori crescono verticali e perché la luce si alterna con l buio? Conosciamo i meccanismi ma non il vero perché. La magia travalica la realtà e la nostra razionalità è come un ombrello che ci protegge. Fino a quando vi restiamo aggrappati non potremo mai volare per altre realtà, che sono appannaggio dei pazzi, dei santi e forse dei bambini, per i quali ogni alba è magica e nuova. E finiamo con l’esoterismo che è il sapere antico tenuto nascosto e occultato dai sacerdoti, gli unici depositari del sapere e quindi del potere. (pat)

A nord del crepuscolo orientale, Orietta De Marianis, Homo Scrivens,