I “Racconti per assecondare la malinconia” di Raffaele Cars al 1° posto su Amazon

Racconti per assecondare la malinconia, la nuova raccolta di Raffaele Cars edita da Homo Scrivens e disponibile su Amazon, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche dedicate ai racconti e alle narrazioni a tema sociale per lettori giovani pochi giorni dopo la pubblicazione. Un risultato che conferma l’interesse crescente verso uno scrittore capace di leggere il presente con precisione emotiva e disincanto.

Il libro riunisce cinque storie che attraversano le forme più riconoscibili della malinconia contemporanea: una malinconia che nasce nelle nostre vite digitali, nelle conversazioni mancate, nelle attese quotidiane, nelle connessioni che fingono di tenerci vicini e invece ci allontanano piano.

Cars, giovane e napoletano, originario dell’Area Nord, più precisamente Giugliano, e che negli anni ha alternato romanzi e narrativa breve, torna alla forma compatta del racconto per indagare i luoghi vulnerabili delle persone. I protagonisti di queste pagine vivono smarrimenti e fratture profonde, si muovono tra desideri disattesi, piccoli istanti di grazia, tentativi di felicità, momenti in cui basta una parola per cambiare ciò che verrà dopo.

C’è chi scopre che un semplice post può diventare una memoria da custodire, chi trova nel messaggio sbagliato una direzione inaspettata, chi resta intrappolato nelle illusioni improvvise della rete, chi prova a ricominciare dalle cose più semplici per non cedere all’abitudine del dolore.

Con uno stile controllato e allo stesso tempo intimo, Cars costruisce un atlante emotivo del nostro tempo, restituendo voce a fragilità che spesso riconosciamo ma non sappiamo nominare. Racconti per assecondare la malinconia diventa così una lettura breve ma densa, capace di raccontare ciò che sta sotto la superficie: le nostre malinconie, e la possibilità – a volte sorprendente – di accoglierle invece di combatterle.

Come trasformare le solitudini in storie

Raffaele Cars, napoletano classe 1992, è copywriter, autore e professionista nel settore del web marketing. La sua scrittura nasce dall’incontro tra osservazione del reale, sintesi comunicativa e un’attenzione costante alle sfumature emotive che abitano la quotidianità contemporanea.

Dopo gli studi e le prime esperienze nel mondo della comunicazione digitale, Cars sviluppa un percorso professionale che lo porta a collaborare con aziende, agenzie e realtà editoriali, occupandosi di brand storytelling, content creation e strategie digitali. Parallelamente coltiva la narrativa, con una predilezione per i racconti e per romanzi che affrontano tematiche generazionali, intime e spesso legate ai paradossi della modernità.

Nel 2018 pubblica con Homo Scrivens il suo primo romanzo, La giovinezza al tempo degli orsi, un’opera che attira l’attenzione della critica per la capacità di unire delicatezza, ironia e profondità emotiva. La sua voce narrativa, asciutta e riflessiva, in questi anni si consolida attraverso racconti apparsi in antologie e riviste letterarie, affermandolo come uno degli autori campani più interessanti della sua generazione.

Nel 2022 vince la prima edizione di Tennis Writing, il torneo letterario legato al Milano ATP Challenger, confermandosi per originalità stilistica e capacità di costruire immagini vivide in poche battute.

Nel 2023 pubblica L’inferno è dietro l’angolo, romanzo che approfondisce ulteriormente il suo interesse per le dinamiche emotive urbane. Con la nuova raccolta Racconti per assecondare la malinconia (2024), Cars torna alla forma breve e alla sua cifra più intima: un mosaico di solitudini, desideri e fragilità che compone un ritratto lucido del nostro tempo.

Oggi alterna l’attività di autore a quella di professionista della comunicazione, continuando a esplorare, con sguardo attento e sensibile, le contraddizioni e le malinconie della contemporaneità.