I reali di Spagna visitano le zone devastate dagli incendi nel nord-ovest

Incontrano popolazione e autorità dopo i roghi

Galende (Castiglia e Leòn), 27 ago. (askanews) -Re Filippo VI e la regina Letizia hanno visitato la Spagna nord-occidentale, che è stata duramente colpita dagli incendi che hanno devastato il paese quest’estate. “I resoconti stanno iniziando a farsi sentire”, afferma Filippo VI dopo aver incontrato i soccorritori e i residenti della provincia di Zamora. La provincia fa parte di Castiglia e Leòn, tra le aree più colpite dai roghi. Il governo ha definito gli incendi di questa estate uno dei peggiori disastri ambientali del paese da anni.